品牌大觀／鄉愁變成商機

2019-04-19 02:46 經濟日報 溫子欣



相信喜歡吃臺鐵便當的朋友一定不少，不管是在火車站、高鐵站還是多鐵共構，銷路最好的便當永遠是台鐵便當，幾乎是便當送到就開始有客人購買，11點過後經常需要排隊，而最後永遠是完全售罄，讓許多消費者撲了個空。

在臺鐵各個種類的便當裡，60元的排骨便當最受歡迎，常常會遇到旅客詢問某些銷售點「為什麼沒賣60元排骨便當？」臺鐵便當的魅力，讓便利商店也群起仿效，推出很多「類似」的排骨便當。坊間的便當店，也常常打著「鐵路便當」的旗號，便當店裡所謂的懷舊便當，懷的也就是鐵路便當。

為何鐵路便當這麼有魅力？因為鐵路便當是我們的鄉愁。小時候台灣遠沒有現在富裕，難得出去玩，搭的是公車或火車，若是寒暑假或過年，返鄉就一定得依賴鐵路。在那個並非戶戶有車的年代，火車代表了孩子們最期待的遠途旅行，在那沒有幾家人吃得起大餐廳，也沒有那麼多咖啡廳、早午餐、義大利麵店的年代，家家戶戶為了節省開支都自己開伙，這時鐵路便當就是盼了半年一年的奢侈享受。

鐵路便當連結了親情、連結了家族團聚、連結了難得的長假旅遊、連結了童年的美好回憶，這樣的魅力一直延續到長大以後，鐵路便當成為鄉愁的解藥，成為童年快樂的時光機。

你的商品是否可以成為鄉愁的解藥，乘載著比商品本身更為豐富的意義與回憶，這大概是你的商品能不能成為下一個長銷商品的關鍵了。新的鄉愁可能是麥當勞，也可能是7-11與全家的靠窗座位，他們已經成功了四分之三，那你呢？

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授，本專欄隔周五刊登）