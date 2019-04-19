親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

品牌大觀／鄉愁變成商機

2019-04-19 02:46經濟日報 溫子欣

相信喜歡吃臺鐵便當的朋友一定不少，不管是在火車站、高鐵站還是多鐵共構，銷路最好的便當永遠是台鐵便當，幾乎是便當送到就開始有客人購買，11點過後經常需要排隊，而最後永遠是完全售罄，讓許多消費者撲了個空。

在臺鐵各個種類的便當裡，60元的排骨便當最受歡迎，常常會遇到旅客詢問某些銷售點「為什麼沒賣60元排骨便當？」臺鐵便當的魅力，讓便利商店也群起仿效，推出很多「類似」的排骨便當。坊間的便當店，也常常打著「鐵路便當」的旗號，便當店裡所謂的懷舊便當，懷的也就是鐵路便當。

為何鐵路便當這麼有魅力？因為鐵路便當是我們的鄉愁。小時候台灣遠沒有現在富裕，難得出去玩，搭的是公車或火車，若是寒暑假或過年，返鄉就一定得依賴鐵路。在那個並非戶戶有車的年代，火車代表了孩子們最期待的遠途旅行，在那沒有幾家人吃得起大餐廳，也沒有那麼多咖啡廳、早午餐、義大利麵店的年代，家家戶戶為了節省開支都自己開伙，這時鐵路便當就是盼了半年一年的奢侈享受。

鐵路便當連結了親情、連結了家族團聚、連結了難得的長假旅遊、連結了童年的美好回憶，這樣的魅力一直延續到長大以後，鐵路便當成為鄉愁的解藥，成為童年快樂的時光機。

你的商品是否可以成為鄉愁的解藥，乘載著比商品本身更為豐富的意義與回憶，這大概是你的商品能不能成為下一個長銷商品的關鍵了。新的鄉愁可能是麥當勞，也可能是7-11與全家的靠窗座位，他們已經成功了四分之三，那你呢？

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授，本專欄隔周五刊登）

便當義大利咖啡廳
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

會計師看時事／氣候變遷治理 融入營運策略

2019-04-19 02:46

策略經營／陳啟昱…掌握趨勢 挺進綠能產業

2019-04-19 02:46

創業心法／原地不動 自取滅亡

2019-04-19 02:46

才取消交易又要買 蘋果西打公司大飲公告買新店土地

2019-04-18 18:30

市場派拿下永大經營權 許作名：日立、寶佳將進行協商

2019-04-18 17:07

長榮空服員恐醞釀罷工 勞長喊話：資方要拿出最大誠意

2019-04-18 15:47

日立：不會影響本次公開收購 也沒有二次收購計畫

2019-04-18 15:41

運動產業發展落後 專利師：因智財權認知不足

2019-04-18 15:10

鞏固邦交 國際禮品暨文具展力邀友邦組團參展

2019-04-18 14:53

美喆推六邊幾何新品 牆面地板兩用添柴

2019-04-18 14:48

湯石照明旺季報到 自有品牌出貨加溫

2019-04-18 14:48

雲朗10周年慶 新品牌「品文旅」最快5月亮相

2019-04-18 14:48

獨董疑自肥加薪6成 華航：下次調回來

2019-04-18 14:41

長榮空服員不排除罷工 學者：不該把旅客當籌碼

2019-04-18 14:39

實威代理兩款新3D列印機 布局3D製造

2019-04-18 14:28

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

美喆推六邊、幾何形狀面料新品 拚接單成長

2019-04-18 11:08

獨董疑自肥加薪六成領8萬 華航：下次調回來

2019-04-18 10:14

長榮空服員不排除罷工 學者：無預告由旅客承受不恰當

2019-04-18 09:17

連鎖效應／消費降級策略 走出活路

2019-04-18 04:23

上班卒仔／持續小轉型

2019-04-18 04:23

智慧經營／詹茹惠…友善環境 創造好生意

2019-04-18 04:23

業務最前線／議價談判心理戰

2019-04-18 04:23

東南亞來台旅客創高

2019-04-18 02:42

創業之星下月決選 開放觀賽

2019-04-18 02:42

長榮、空服員3度調解 破局

2019-04-17 23:30

調解破局 長榮航陷罷工危機

2019-04-17 23:28

防長榮航罷工 交部備戰…沙盤推演

2019-04-17 23:23

長榮航勞資僵持…卡在2美元

2019-04-17 23:22

紡織廠東協擴產 加速度

2019-04-17 23:11

成衣雙雄 本季展望佳

2019-04-17 23:05

搭郭董選總統熱潮 富連網推買除濕機送芭樂

2019-04-17 23:01

亞都麗緻客房升級 住房率攀升

2019-04-17 22:26

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:39

盛治仁專訪（一）／雲朗「三化」 打造世界級飯店

2019-04-14 23:00

盛治仁專訪（二）／拚觀光 找出自己特色

2019-04-14 22:59

管理雞湯／企業經營 以動物為師

2019-04-14 22:54

策略行銷／楊建偉從總機到總座 融入城市文化、創意行銷

2019-04-14 22:54

致勝心法／許富舜：有效溝通 點燃創新火花

2019-04-13 23:06
看更多

熱門文章

南山人壽變更收費逾3萬保戶受影響 金管會重罰600萬

2019-04-18 17:04

獨董疑自肥加薪六成領8萬 華航：下次調回來

2019-04-18 10:14

三星關廠 友達、群創迎轉單

2019-04-18 12:00

長榮空服員不排除罷工 學者：無預告由旅客承受不恰當

2019-04-18 09:17

南山人壽總經理遭停職半年 公司回應了

2019-04-18 18:47

加速普及 「台灣Pay」全數導入四大超商

2019-04-18 05:55

第三方支付、電子支付及電子票證 一張表看懂差別

2019-04-18 21:02

長榮空服員不排除罷工 學者：不該把旅客當籌碼

2019-04-18 14:39

別再說千元大鈔是四個小朋友了！央行解密：不只四位

2019-04-18 17:29

蝦密！醫療費能否抵扣稅 得先上對醫院

2019-04-18 14:16

台灣下個兆元產業 蔡英文：Google和我說是雲端產業

2019-04-18 09:31

央行小學堂揭密 千元鈔躲著2位隱藏版小朋友

2019-04-18 16:38

才取消交易又要買 蘋果西打公司大飲公告買新店土地

2019-04-18 18:30

影響保戶權益金管會重罰南山600萬元 總經理停職半年

2019-04-18 17:26

29萬人受惠！政院拍板長照扣除額12萬 明年報稅適用

2019-04-18 11:18

郭台銘參選總統 鴻海：營運由專業經理人負責

2019-04-18 09:27

調查：半數國人沒收入後 生活只能撐一年

2019-04-18 09:43

地震保險投保率 這三個縣市投保率最高

2019-04-18 17:50

漲價有感！菸稅進帳多5成 買菸的人少了

2019-04-18 09:53

政院拍板！長照扣除額12萬 估29萬人受益

2019-04-18 11:33

拚電子支付 金管會宣布電子支付機構五大開放措施

2019-04-18 19:49

中華電董座換人 政院否認鄭優「被退休」

2019-04-18 22:10

市場派拿下永大經營權 許作名：日立、寶佳將進行協商

2019-04-18 17:07

院會通過長照扣除額 估29萬人共減稅20億元

2019-04-18 14:43

北市勞動局證實 儂特利欠75名員工薪水

2019-04-18 21:40

長榮空服員恐醞釀罷工 勞長喊話：資方要拿出最大誠意

2019-04-18 15:47

只有50輛！ 現代鋼鐵人車款一推出 就快賣完

2019-04-18 16:48

日立：不會影響本次公開收購 也沒有二次收購計畫

2019-04-18 15:41

NCC新漫遊政策 亞太電信：有助解決偏鄉涵蓋

2019-04-18 11:15

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

台灣經濟「緩中求穩」 國發會提醒四大風險

2019-04-18 11:10

VHQ遭指涉掏空 董事長斥假新聞採取措施

2019-04-18 16:39

IHS：面板今年仍供過於求

2019-04-18 14:48

業務最前線／議價談判心理戰

2019-04-18 04:23

仁寶投資新創公司宏智生醫 3年內完善集團醫療佈局

2019-04-18 12:36

宏達電扶植區塊鏈新創 投入創投基金

2019-04-18 10:17

連鎖效應／消費降級策略 走出活路

2019-04-18 04:23

佳世達旗下拍檔 結盟SAP台灣

2019-04-18 14:48

円星科技宣布 開發台積28奈米嵌入式快閃記憶體製程IP

2019-04-18 11:53

VHQ首季營收創高 訂單能見度看到年底

2019-04-18 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top