創業心法／原地不動 自取滅亡

2019-04-19 02:46 經濟日報 傅安國



「我的店好像沒救了，就連最近舉辦的全店79折活動都沒多少客人光顧！」一位滿臉愁容的日式小火鍋創業者跟我訴苦。他說，營收不好所以沒有多餘的行銷預算，而且，網路除了粉絲團外，其他的他都不懂。

「請問你活動透過哪些媒介來宣傳？又是在活動幾天前告知周遭？」我問。「就以粉絲團和店頭前的黑板立牌寫上活動辦法來宣傳。活動前一天開始宣傳的，應該是吧？」他在若有所思地回答。

佛經有云：「有衣有食為何因？前世茶飯施貧人；無食無穿為何因？前世未施半分文。穿綢穿緞為何因？前世施衣濟僧人。」所以，事出必有因，故亦有果生。

「百分之九十的失敗者並非被擊倒，他們只是放棄。」美國一勵志講師保羅．美亞這麼說。

一頭驢子又餓又渴，但食物、水都和牠等距離，牠因為兩者都很需要而陷入兩難，於是最後牠死了。其實當下只要隨機推牠一把，無論推到哪一方，牠都能獲救。14世紀，法國經院哲學家布里丹（Jean de Buridan）提出這個思考實驗，此隱喻故事稱為「布里丹之驢」，意指有些系統陷入僵局時，只有隨機性能夠解開僵局，讓「困惑」得以自由解脫。

1870年，在普法戰爭具決定意義的色當戰役中，法軍元帥巴贊因為一再延誤戰機，喪失決戰的優勢和主動。結果法軍大敗，不僅輸掉一支強大的野戰軍，甚至連法皇拿破侖三世也成為俘虜，並導致整個法蘭西第二帝國的崩潰。

「布里丹效應」是指揮決策之大忌。漢朝著名史學及文學家司馬遷認為：「用兵之害，猶豫最大；三軍之災，生于狐疑。」猛虎一旦猶豫而失去進攻良機，還不如小小蜜蜂果敢的一刺。

企業經營過程會遭逢很多困難，但相對解決方法也有很多。但方法的適用與否都是在「做」了之後，才會有答案。即便答案公布後仍無法解決此困難，愛迪生說過：「我哪裡是失敗了幾千次（指發明燈泡），我只是找出了幾千種不能成功的適用方法罷了！」

安迪．葛洛夫在回憶英特爾轉型時談到：「路徑選錯了，你就會死亡。但是大多數公司的死亡，並不是由於選錯路徑，而是由於三心二意，在優柔寡斷的決策過程中，浪費了寶貴的資源，並斷送了自己的前途。」

品牌營銷最危險的遭遇莫過於原地不動。經營者要體悟「選擇可能是錯的，但是不選擇的代價可能更高」的道理。

（作者是樂滿福炭火夯麥方連鎖加盟總部資深創業專案顧問）