親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

策略經營／陳啟昱…掌握趨勢 挺進綠能產業

2019-04-19 02:46經濟日報 吳秉鍇

台鹽董事長陳啟昱 本報系資料庫
台鹽董事長陳啟昱 本報系資料庫
分享
台鹽董事長陳啟昱上任三年來，突破傳產窠臼，分別從軟體及硬體改造企業體質，成功把台鹽由傳統製造轉型為海洋生技公司，塑造以服務為導向的經營理念，同時以前瞻思維帶領團隊開創新興綠能產業，下一步是讓公司成為永續經營的百年企業。

傳產轉型 打造海洋生技

據了解，在陳啟昱的帶領下，台鹽去年交出每股稅後純益（EPS）2.26元的亮麗成績，創下14年來新高！其中，台鹽五大類產品包括鹽品、包裝水、美容保養品、保健食品、清潔用品業績穩定持續成長。

而該公司藉由新研發成功的膠原蛋白原料，也在今年啟動旗下明星產品「綠迷雅保濕活潤超進化系列」的優化上市，獲得法國美妝奧斯卡之稱的「2018-2019 Victoires dela Beaute」維多利亞美妝大賞雙項大獎，進一步鞏固台鹽膠原蛋白專家的地位。

陳啟昱表示，該公司以保障民生用品品質為出發點，去年啟動升級核心本業──鹽品和包裝水的製程設備投資；剛完成台灣海峽的海水管更新工程，投入高成本採用穩定安全的高密度聚乙烯 （HDPE），取代較容易被海水侵蝕的鋼管，來保障純淨海水原料的採集過程。

在此同時，經過獨步全球的「離子交換膜電透析」過濾技術和「三效蒸發冷凝」熟水等全自動化製程，濾除現在最嚴重的塑膠微粒、重金屬等汙染，不添加抗凝塊劑，以降低身體不必要的添加物，給予消費者乾淨、安全的食用鹽品。

技術先驅 訴求安全天然

以鹼性離子水來說，相較於市面上許多的鹼性水是採用添加可控制酸鹼性的物質，台鹽包裝水的鹼性特性是來自電解過程自然產生，且百分之百來自海洋、台灣製造，訴求天然、安全，從原料到產出皆可追溯。

他強調，台鹽的鹽、水設備和製造過程，已經通過一甲子的考驗，證明該公司具備前瞻的眼光、先驅的技術，保障台灣民生用品的品質。

而今日，台鹽延續前瞻的理念，以及關懷消費者的心，落實於企業經營、研發，推動台灣更進步、健全的民生生活。

其次，該公司的創新也展現在永續經營上，2017年成立子公司「台鹽綠能公司」，自投資綠能產業以來，已有顯著成果。

像台鹽綠能整合國內外業者結盟合作，利用台南的養殖場魚池建置大規模地面型太陽能發電系統，打造兼顧養殖漁業及綠能發展的發電型態，即獲Google青睞。

該業者今年1月宣布在台灣購買10MW的再生能源電力，成為台灣電業法修正案通過後，首家向台灣購買再生能源的國外企業，更是其在亞洲完成的第一宗再生能源交易。

漁電共生 提升經濟效益

對於此一發電型態，Google高度肯定地指出，漁電共生對台灣人口稠密的特性而言，除能大幅提高土地利用效率，讓太陽能面板和魚類和平共存，達到生態平衡外；養殖業者更可因太陽能廠商的付費部署，獲得額外收入，創造經濟效益。

陳啟昱表示，台灣在綠能產業有完整的上下游供應鏈，從生產技術到系統整合，可以提供完整的一站式服務，Google選定台灣作為在亞洲購買綠電的第一站，充分顯示綠電發展對於提升台灣國際競爭力、增加國際能見度的正面效益。

未來將加深與中央、地方政府和相關單位合作，透過「漁電共生」模式加速產業發展，創造相關廠商、漁業養殖與地方發展的多贏局面。

展望未來，陳啟昱說，台鹽站穩核心鹽水和生技領域，同步拓展高附加價值的綠能新興產業，從創新理念到實際作為皆以「人」為初衷，要以「全人健康新主義」，帶給消費者更進步且全面的健康新生活。

台鹽綠能太陽能發電
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

會計師看時事／氣候變遷治理 融入營運策略

2019-04-19 02:46

創業心法／原地不動 自取滅亡

2019-04-19 02:46

品牌大觀／鄉愁變成商機

2019-04-19 02:46

才取消交易又要買 蘋果西打公司大飲公告買新店土地

2019-04-18 18:30

市場派拿下永大經營權 許作名：日立、寶佳將進行協商

2019-04-18 17:07

長榮空服員恐醞釀罷工 勞長喊話：資方要拿出最大誠意

2019-04-18 15:47

日立：不會影響本次公開收購 也沒有二次收購計畫

2019-04-18 15:41

運動產業發展落後 專利師：因智財權認知不足

2019-04-18 15:10

鞏固邦交 國際禮品暨文具展力邀友邦組團參展

2019-04-18 14:53

美喆推六邊幾何新品 牆面地板兩用添柴

2019-04-18 14:48

湯石照明旺季報到 自有品牌出貨加溫

2019-04-18 14:48

雲朗10周年慶 新品牌「品文旅」最快5月亮相

2019-04-18 14:48

獨董疑自肥加薪6成 華航：下次調回來

2019-04-18 14:41

長榮空服員不排除罷工 學者：不該把旅客當籌碼

2019-04-18 14:39

實威代理兩款新3D列印機 布局3D製造

2019-04-18 14:28

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

美喆推六邊、幾何形狀面料新品 拚接單成長

2019-04-18 11:08

獨董疑自肥加薪六成領8萬 華航：下次調回來

2019-04-18 10:14

長榮空服員不排除罷工 學者：無預告由旅客承受不恰當

2019-04-18 09:17

連鎖效應／消費降級策略 走出活路

2019-04-18 04:23

上班卒仔／持續小轉型

2019-04-18 04:23

智慧經營／詹茹惠…友善環境 創造好生意

2019-04-18 04:23

業務最前線／議價談判心理戰

2019-04-18 04:23

東南亞來台旅客創高

2019-04-18 02:42

創業之星下月決選 開放觀賽

2019-04-18 02:42

長榮、空服員3度調解 破局

2019-04-17 23:30

調解破局 長榮航陷罷工危機

2019-04-17 23:28

防長榮航罷工 交部備戰…沙盤推演

2019-04-17 23:23

長榮航勞資僵持…卡在2美元

2019-04-17 23:22

紡織廠東協擴產 加速度

2019-04-17 23:11

成衣雙雄 本季展望佳

2019-04-17 23:05

搭郭董選總統熱潮 富連網推買除濕機送芭樂

2019-04-17 23:01

亞都麗緻客房升級 住房率攀升

2019-04-17 22:26

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:39

盛治仁專訪（一）／雲朗「三化」 打造世界級飯店

2019-04-14 23:00

盛治仁專訪（二）／拚觀光 找出自己特色

2019-04-14 22:59

管理雞湯／企業經營 以動物為師

2019-04-14 22:54

策略行銷／楊建偉從總機到總座 融入城市文化、創意行銷

2019-04-14 22:54

致勝心法／許富舜：有效溝通 點燃創新火花

2019-04-13 23:06
看更多

熱門文章

南山人壽變更收費逾3萬保戶受影響 金管會重罰600萬

2019-04-18 17:04

獨董疑自肥加薪六成領8萬 華航：下次調回來

2019-04-18 10:14

三星關廠 友達、群創迎轉單

2019-04-18 12:00

長榮空服員不排除罷工 學者：無預告由旅客承受不恰當

2019-04-18 09:17

南山人壽總經理遭停職半年 公司回應了

2019-04-18 18:47

加速普及 「台灣Pay」全數導入四大超商

2019-04-18 05:55

第三方支付、電子支付及電子票證 一張表看懂差別

2019-04-18 21:02

長榮空服員不排除罷工 學者：不該把旅客當籌碼

2019-04-18 14:39

別再說千元大鈔是四個小朋友了！央行解密：不只四位

2019-04-18 17:29

蝦密！醫療費能否抵扣稅 得先上對醫院

2019-04-18 14:16

台灣下個兆元產業 蔡英文：Google和我說是雲端產業

2019-04-18 09:31

央行小學堂揭密 千元鈔躲著2位隱藏版小朋友

2019-04-18 16:38

才取消交易又要買 蘋果西打公司大飲公告買新店土地

2019-04-18 18:30

影響保戶權益金管會重罰南山600萬元 總經理停職半年

2019-04-18 17:26

29萬人受惠！政院拍板長照扣除額12萬 明年報稅適用

2019-04-18 11:18

郭台銘參選總統 鴻海：營運由專業經理人負責

2019-04-18 09:27

調查：半數國人沒收入後 生活只能撐一年

2019-04-18 09:43

地震保險投保率 這三個縣市投保率最高

2019-04-18 17:50

漲價有感！菸稅進帳多5成 買菸的人少了

2019-04-18 09:53

政院拍板！長照扣除額12萬 估29萬人受益

2019-04-18 11:33

拚電子支付 金管會宣布電子支付機構五大開放措施

2019-04-18 19:49

中華電董座換人 政院否認鄭優「被退休」

2019-04-18 22:10

市場派拿下永大經營權 許作名：日立、寶佳將進行協商

2019-04-18 17:07

院會通過長照扣除額 估29萬人共減稅20億元

2019-04-18 14:43

北市勞動局證實 儂特利欠75名員工薪水

2019-04-18 21:40

長榮空服員恐醞釀罷工 勞長喊話：資方要拿出最大誠意

2019-04-18 15:47

只有50輛！ 現代鋼鐵人車款一推出 就快賣完

2019-04-18 16:48

日立：不會影響本次公開收購 也沒有二次收購計畫

2019-04-18 15:41

NCC新漫遊政策 亞太電信：有助解決偏鄉涵蓋

2019-04-18 11:15

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

台灣經濟「緩中求穩」 國發會提醒四大風險

2019-04-18 11:10

VHQ遭指涉掏空 董事長斥假新聞採取措施

2019-04-18 16:39

IHS：面板今年仍供過於求

2019-04-18 14:48

業務最前線／議價談判心理戰

2019-04-18 04:23

仁寶投資新創公司宏智生醫 3年內完善集團醫療佈局

2019-04-18 12:36

宏達電扶植區塊鏈新創 投入創投基金

2019-04-18 10:17

連鎖效應／消費降級策略 走出活路

2019-04-18 04:23

佳世達旗下拍檔 結盟SAP台灣

2019-04-18 14:48

円星科技宣布 開發台積28奈米嵌入式快閃記憶體製程IP

2019-04-18 11:53

VHQ首季營收創高 訂單能見度看到年底

2019-04-18 14:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top