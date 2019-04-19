策略經營／陳啟昱…掌握趨勢 挺進綠能產業

台鹽董事長陳啟昱 本報系資料庫 分享 facebook 台鹽董事長陳啟昱上任三年來，突破傳產窠臼，分別從軟體及硬體改造企業體質，成功把台鹽由傳統製造轉型為海洋生技公司，塑造以服務為導向的經營理念，同時以前瞻思維帶領團隊開創新興綠能產業，下一步是讓公司成為永續經營的百年企業。

傳產轉型 打造海洋生技

據了解，在陳啟昱的帶領下，台鹽去年交出每股稅後純益（EPS）2.26元的亮麗成績，創下14年來新高！其中，台鹽五大類產品包括鹽品、包裝水、美容保養品、保健食品、清潔用品業績穩定持續成長。

而該公司藉由新研發成功的膠原蛋白原料，也在今年啟動旗下明星產品「綠迷雅保濕活潤超進化系列」的優化上市，獲得法國美妝奧斯卡之稱的「2018-2019 Victoires dela Beaute」維多利亞美妝大賞雙項大獎，進一步鞏固台鹽膠原蛋白專家的地位。

陳啟昱表示，該公司以保障民生用品品質為出發點，去年啟動升級核心本業──鹽品和包裝水的製程設備投資；剛完成台灣海峽的海水管更新工程，投入高成本採用穩定安全的高密度聚乙烯 （HDPE），取代較容易被海水侵蝕的鋼管，來保障純淨海水原料的採集過程。

在此同時，經過獨步全球的「離子交換膜電透析」過濾技術和「三效蒸發冷凝」熟水等全自動化製程，濾除現在最嚴重的塑膠微粒、重金屬等汙染，不添加抗凝塊劑，以降低身體不必要的添加物，給予消費者乾淨、安全的食用鹽品。

技術先驅 訴求安全天然

以鹼性離子水來說，相較於市面上許多的鹼性水是採用添加可控制酸鹼性的物質，台鹽包裝水的鹼性特性是來自電解過程自然產生，且百分之百來自海洋、台灣製造，訴求天然、安全，從原料到產出皆可追溯。

他強調，台鹽的鹽、水設備和製造過程，已經通過一甲子的考驗，證明該公司具備前瞻的眼光、先驅的技術，保障台灣民生用品的品質。

而今日，台鹽延續前瞻的理念，以及關懷消費者的心，落實於企業經營、研發，推動台灣更進步、健全的民生生活。

其次，該公司的創新也展現在永續經營上，2017年成立子公司「台鹽綠能公司」，自投資綠能產業以來，已有顯著成果。

像台鹽綠能整合國內外業者結盟合作，利用台南的養殖場魚池建置大規模地面型太陽能發電系統，打造兼顧養殖漁業及綠能發展的發電型態，即獲Google青睞。

該業者今年1月宣布在台灣購買10MW的再生能源電力，成為台灣電業法修正案通過後，首家向台灣購買再生能源的國外企業，更是其在亞洲完成的第一宗再生能源交易。

漁電共生 提升經濟效益

對於此一發電型態，Google高度肯定地指出，漁電共生對台灣人口稠密的特性而言，除能大幅提高土地利用效率，讓太陽能面板和魚類和平共存，達到生態平衡外；養殖業者更可因太陽能廠商的付費部署，獲得額外收入，創造經濟效益。

陳啟昱表示，台灣在綠能產業有完整的上下游供應鏈，從生產技術到系統整合，可以提供完整的一站式服務，Google選定台灣作為在亞洲購買綠電的第一站，充分顯示綠電發展對於提升台灣國際競爭力、增加國際能見度的正面效益。

未來將加深與中央、地方政府和相關單位合作，透過「漁電共生」模式加速產業發展，創造相關廠商、漁業養殖與地方發展的多贏局面。

展望未來，陳啟昱說，台鹽站穩核心鹽水和生技領域，同步拓展高附加價值的綠能新興產業，從創新理念到實際作為皆以「人」為初衷，要以「全人健康新主義」，帶給消費者更進步且全面的健康新生活。