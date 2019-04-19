會計師看時事／氣候變遷治理 融入營運策略

2019-04-19 02:46 經濟日報 張益紳



今年1月，世界經濟論壇發布《2019年全球風險報告》中指出，全球可能面對前三大危機分別為極端天氣事件、減緩氣候變遷策略失敗及重大自然災害，氣候變遷相關風險連續四年被視為全球最大危機，凸顯氣候變遷相關之議題管理已成為各國政府與企業的首要之務。

綜觀近年發生的重大災害，確實有許多是直接由氣候變遷、極端氣候所引起；自2015年以來氣候帶來的災害已經讓美國損失近4,000億美元（約新台幣12.4兆元），因此氣候變遷議題已經成了各國政府與企業的重要挑戰，而如何落實氣候變遷治理及風險因應已成為企業顯學。

國際金融穩定委員會於2015年發起第一個由業界主導的金融市場氣候風險透明化計畫，由氣候相關財務揭露小組（TCFD）於2017年6月正式實施揭露框架並開始評估成效。

以治理、策略、風險管理及指標與標的等四面向作為揭露核心，期許企業不僅於財務報表中揭露氣候相關財務資訊現況，更希望企業能將氣候相關風險與機會融入營運策略。

國際重要投資機構體認TCFD對於企業永續風險管理之重要性，永續評比如道瓊永續指數（DJSI）、碳揭露專案（CDP）於2018年正式宣佈將TCFD納入評分項目，希望企業主動揭露氣候變遷帶來的影響，協助投資人更清楚企業營運真實的風險和價值；而在2019國際永續相關標準如責任投資原則（PRI） 、赤道原則（EP）亦同步跟進要求企業家入揭露TCFD的行列。

TCFD在國際間引起話題，當然國內企業也不應忽視，根據「臺灣氣候變遷科學報告」指出台灣四季逐漸夏長冬短、颱風威力加劇；政府規劃政策制定國家溫室氣體減量目標、氣候變遷相關法規，對於企業碳排放、水資源使用等要求逐漸趨嚴，後續企業勢必將面臨嚴峻的氣候變遷物理風險及轉型風險。

建議企業應儘早因應、評估及導入TCFD，建立完善的氣候變遷風險治理及管理機制，並將風險識別及衝擊評估結果公開揭露，以滿足國際投資人之期待。

企業導入TCFD有四個步驟：

一、找出企業的氣候變遷風險與機會：企業可依據產業特性及營運狀況識別氣候變遷物理風險、轉型風險，以及相關機會，風險方面包含極端氣候帶來的洪水、乾旱，以及為減緩氣候變遷的政策、法規與市場需求等；機會方面則包含新科技所帶來更節能效率之提升，以及提供滿足市場需求之創新產品或服務等。

二、勾勒氣候變遷的可能情境：企業可採取「情境分析」方式，描繪出未來企業在氣候變遷下可能面對的情境，進而分析在不同情境下風險與機會對公司帶來的影響和改變，其影響可能發生於營運模式或財務績效。

三、制定行動方案提早因應風險與機會：企業依據情境分析及風險評鑑結果，結合營運方針及相關國際倡議，制定減緩及調適氣候變遷風險的行動方案。

四、溝通及揭露氣候相關風險與機會：企業應將氣候變遷管理成果揭露於公開報告，以具體反映對企業的影響範疇及程度，並作為內部管理及外部利害關係人的溝通工具。此外，亦可揭露於財務報告，提供投資人充分的資訊。

過去，氣候變遷常常是企業營運和風險管理中忽略的一環，但在未來已經是企業不可避免、必須正視的議題，TCFD提供了一個完整且明確的框架，能協助企業有效的分析和判斷未來將面對的考驗，預先做足準備。

（作者是勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務執行副總經理）