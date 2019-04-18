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台中大遠百母親節首波促銷 業績成長5％

2019-04-18 18:48經濟日報 記者宋健生╱即時報導

母親節倒數一個月，台中大遠百「媽咪72變」購物優惠檔期今(18)日開跑，台中大遠百店長藍卓成表示，母親節檔期首波業績成長約5%，表現超乎預期。

台中大遠百第二波促銷活動，包含百貨服飾(含化妝品、內睡衣、世界名品、小家電)滿5,000送500、大家電單筆1萬送1,000、健康按摩器材單筆5,000送500等。

另外，單筆分期刷指定銀行卡全館可享3.7%回饋，數位3C享5%回饋，以及限時加碼的首四日化妝品單櫃1萬加送200，首11日國際精品單筆2萬送1,000，好康一籮筐。

另外，「京畿道韓國文化物產展」也同步於今天開幕，現場以氣勢磅礡的傳統旗舞陣，及K-POP流行舞蹈迎接購物人潮，並邀請韓華社長李秉權、台灣中部韓人會理事長朴世敏等人剪綵。

此次展售也首賣破百項韓風新品，包含了Binggrae蜜桃荔枝牛奶、Binggrae咖哩口味螃蟹餅乾、Dorothy山葡萄酒禮盒等，並首度和享譽韓國小吃的朴大哥炸雞（一旺路）合作，展售韓國公路美食。

藍卓成表示，活動期間的假日更有多場趣味韓國文化活動可免費體驗，展區拍照打卡還可獲得潤青春保養旅行組等好禮。

為推廣APP便利消費，台中大遠百今年也首度針對遠百APP會員祭出購物金好康，只要登入並驗證身份即可獲得200元購物金。

同時於遠百線上購物滿2,000再送200實體抵用券，滿999元抽星夢郵輪日本石垣島套票，滿500元刮刮樂送Happy Go點數，遠百APP數位導入的便利消費，預計可為母親節購物檔期挹注三成買氣。

台中大遠百「京畿道韓國文化物產展」今天開幕，現場以氣勢磅礡的傳統旗舞陣，及K-P...
台中大遠百「京畿道韓國文化物產展」今天開幕，現場以氣勢磅礡的傳統旗舞陣，及K-POP流行舞蹈迎接購物人潮。記者宋健生/攝影
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此次展售首賣破百項韓風新品，並首度和享譽韓國小吃的朴大哥炸雞（一旺路）合作，展售...
此次展售首賣破百項韓風新品，並首度和享譽韓國小吃的朴大哥炸雞（一旺路）合作，展售韓國公路美食。記者宋健生/攝影
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