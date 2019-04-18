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才取消交易又賣 蘋果西打公司大飲公告出售新店土地

2019-04-18 18:30經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

大飲公告，依董事會開會決議撤回「解除新北市新店區秀岡段6地號買賣契約」，並辦理契...
大飲公告，依董事會開會決議撤回「解除新北市新店區秀岡段6地號買賣契約」，並辦理契約公證及土地信託登記。 記者黃淑惠／攝影
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大飲（1213）今（18）日公告，依董事會開會決議撤回「解除新北市新店區秀岡段6地號買賣契約」，並辦理契約公證及土地信託登記。有法人表示，大飲3月取消不動產交易，屬於關係人的賣方國信因無法立刻還款，轉為資金貸與，卻在短短三周後，大飲卻突然又能進行此交易，讓人好奇其中原因。

今下午記者致電給大飲詢問，大飲內部僅表示，公司人員下班，明日再回覆。

大飲去年財報簽證會計師出具「無法表示意見」的查核報告，主要是三筆會計師都不敢簽的帳，包括大飲去年起分別買進高雄湖內、新北市新店及台南佳里等三筆土地。

其中新店土地，交易關係人為國信食品，今年3月20日取消不動產交易，當時理由是「公司遭逢成立以來重大事件」，經董事會討論後，由大西洋飲料股份有限公司取消該筆不動產交易案。

而預付土地款1.55億元，轉為資金貸與，國信食品需將這筆資金還給大飲，還款條件每月還款40萬元，換句話說，1.55億元的帳，國信要花32年才能還完。

大飲今提到，今年3月28日董事會決議同意國信食品每月須還款40萬元，並須有足額擔保，但迄今未獲國信食品表示同意，為了保障公司資產，今董事會決議續行該買賣交易，並會同國信公司辦理買賣契約之法院公證及土地信託登記。

法人指出，大飲當時這筆可為的買賣，取消原因就已啟人疑竇，屬於關係人的賣方國信無法立即還返價款，所以後來預付款還轉為資金貸與。今日大飲卻又公告，決定要再繼續買賣，只是3月至今短短幾周，在兩家公司交易條件和經濟形況都沒改變下，現在突然又能進行此交易，讓人十分好奇其中原因。

法人也提到，若3月就能做的交易，當初為何不做？現在如果又能進行，將如何取信於大眾，也都需要公司說明。

財報簽證
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