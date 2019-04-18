雲朗觀光集團十周年 張安平、辜懷如連袂現身

2019-04-18 18:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



旗下君品頤宮中餐廳蟬聯米其林三星殊榮的雲朗觀光集團今（18）日風光舉行營運十周年慶祝酒會，雲朗觀光執行長張安平、董事長辜懷如連袂現身，並分享雲朗目前正積極修復義大利佛羅倫斯百花大教堂旁的最新據點Palazzo Portinari，期待將過去失落的歷史文化帶回現代文明的世界，將榮景重新呈現在大家面前。

張安平更以雲朗是個年輕卻有著老靈魂的觀光集團來形容，現場並訴說自己做為驛站主人的初衷與十年來相信、想做與值得做的堅持，並且分享自撰的英文詩《The Sands of Time(沙漏中的光陰)》。

張安平更透露，目前雲朗集團正積極將佛羅倫斯百花大教堂正對面一處古建築Palazzo Portinari Salviati，打造成雲朗觀光集團在義大利的第六處據點，這裡有著15世紀的紅瓦建築群，佔地面積9100平方公尺，在過去的數百年間，有許多知名家族曾入住。如著名的Medici（麥地奇）家族第一位托斯卡尼大公爵Cosimo I（科西莫一世），在這裡出生。

而最具有神祕色彩的是，著名的義大利中世紀詩人但丁心目中的繆斯女神、暗戀的美女貝緹麗彩也曾居住在此。她的家族建造了這棟建築，也在貝緹麗彩去世後蓋了佛羅倫斯的第一家醫院，迄今仍以平民慈善的精神服務市民。

此外，張安平和辜懷如過去也曾二度拜會佛羅倫斯市長Dario Nardella，在會談中暢談城市及文藝復興歷史，並交換城市未來的發展願景意見。張安平表示，很高興可以為人類文明發展史上具如此重要意義的城市，投入自己的一份心力。

雲朗觀光集團總經理盛治仁今日也強調，飯店不只是飯店，更是文化創意的實驗劇場、國際文化交流的平台、客人驚喜圓夢的所在、更是同仁自我實現的舞台。跨越飯店無限可能，因此，在雲朗觀光集團歡慶十周年之際，將以獨特的方式，邀請民眾與我們一同思考「做值得的事」，同時也推出了一系列雲朗十周年活動，邀請到經濟學家高希均、國際打擊音樂家朱宗慶、資深媒體人陳文茜以及雲朗觀光集團執行長張安平，5月8日於台北市政府親子劇場辦理「浪費人生！？」的跨領域論壇。

另外，雲朗觀光集團也邀請到耶魯大學Laurie Santos教授首次來台演講，Santos教授曾在耶魯大學開設「心理學與美好生活(Psychology and the Good Life)」課程，有將近四分之一的耶魯大學學生選了這門課，創了開校300多年來的紀錄。今年9月27日在新北市政府多功能集會堂，Laurie Santos教授將以快樂為題，分享如何讓人生快樂，希望透過「做值得的事」的漣漪效應，為社會傳遞更多的正能量。