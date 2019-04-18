親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

日職／王柏融第3打席再敲安 單場雙安打擊率3成13

曾被氣象局關切 他昨天發的地震預測文引發話題

雲朗觀光集團十周年 張安平、辜懷如連袂現身

2019-04-18 18:09經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

旗下君品頤宮中餐廳蟬聯米其林三星殊榮的雲朗觀光集團今（18）日風光舉行營運十周年慶祝酒會，雲朗觀光執行長張安平、董事長辜懷如連袂現身，並分享雲朗目前正積極修復義大利佛羅倫斯百花大教堂旁的最新據點Palazzo Portinari，期待將過去失落的歷史文化帶回現代文明的世界，將榮景重新呈現在大家面前。

張安平更以雲朗是個年輕卻有著老靈魂的觀光集團來形容，現場並訴說自己做為驛站主人的初衷與十年來相信、想做與值得做的堅持，並且分享自撰的英文詩《The Sands of Time(沙漏中的光陰)》。

張安平更透露，目前雲朗集團正積極將佛羅倫斯百花大教堂正對面一處古建築Palazzo Portinari Salviati，打造成雲朗觀光集團在義大利的第六處據點，這裡有著15世紀的紅瓦建築群，佔地面積9100平方公尺，在過去的數百年間，有許多知名家族曾入住。如著名的Medici（麥地奇）家族第一位托斯卡尼大公爵Cosimo I（科西莫一世），在這裡出生。

而最具有神祕色彩的是，著名的義大利中世紀詩人但丁心目中的繆斯女神、暗戀的美女貝緹麗彩也曾居住在此。她的家族建造了這棟建築，也在貝緹麗彩去世後蓋了佛羅倫斯的第一家醫院，迄今仍以平民慈善的精神服務市民。

此外，張安平和辜懷如過去也曾二度拜會佛羅倫斯市長Dario Nardella，在會談中暢談城市及文藝復興歷史，並交換城市未來的發展願景意見。張安平表示，很高興可以為人類文明發展史上具如此重要意義的城市，投入自己的一份心力。

雲朗觀光集團總經理盛治仁今日也強調，飯店不只是飯店，更是文化創意的實驗劇場、國際文化交流的平台、客人驚喜圓夢的所在、更是同仁自我實現的舞台。跨越飯店無限可能，因此，在雲朗觀光集團歡慶十周年之際，將以獨特的方式，邀請民眾與我們一同思考「做值得的事」，同時也推出了一系列雲朗十周年活動，邀請到經濟學家高希均、國際打擊音樂家朱宗慶、資深媒體人陳文茜以及雲朗觀光集團執行長張安平，5月8日於台北市政府親子劇場辦理「浪費人生！？」的跨領域論壇。

另外，雲朗觀光集團也邀請到耶魯大學Laurie Santos教授首次來台演講，Santos教授曾在耶魯大學開設「心理學與美好生活(Psychology and the Good Life)」課程，有將近四分之一的耶魯大學學生選了這門課，創了開校300多年來的紀錄。今年9月27日在新北市政府多功能集會堂，Laurie Santos教授將以快樂為題，分享如何讓人生快樂，希望透過「做值得的事」的漣漪效應，為社會傳遞更多的正能量。

觀光義大利劇場
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

長榮空服員恐醞釀罷工 勞長喊話：資方要拿出最大誠意

2019-04-18 15:47

市場派拿下永大經營權 許作名：日立、寶佳將進行協商

2019-04-18 17:07

日立：不會影響本次公開收購 也沒有二次收購計畫

2019-04-18 15:41

運動產業發展落後 專利師：因智財權認知不足

2019-04-18 15:10

鞏固邦交 國際禮品暨文具展力邀友邦組團參展

2019-04-18 14:53

美喆推六邊幾何新品 牆面地板兩用添柴

2019-04-18 14:48

湯石照明旺季報到 自有品牌出貨加溫

2019-04-18 14:48

雲朗10周年慶 新品牌「品文旅」最快5月亮相

2019-04-18 14:48

獨董疑自肥加薪6成 華航：下次調回來

2019-04-18 14:41

長榮空服員不排除罷工 學者：不該把旅客當籌碼

2019-04-18 14:39

實威代理兩款新3D列印機 布局3D製造

2019-04-18 14:28

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

美喆推六邊、幾何形狀面料新品 拚接單成長

2019-04-18 11:08

獨董疑自肥加薪六成領8萬 華航：下次調回來

2019-04-18 10:14

長榮空服員不排除罷工 學者：無預告由旅客承受不恰當

2019-04-18 09:17

連鎖效應／消費降級策略 走出活路

2019-04-18 04:23

上班卒仔／持續小轉型

2019-04-18 04:23

智慧經營／詹茹惠…友善環境 創造好生意

2019-04-18 04:23

業務最前線／議價談判心理戰

2019-04-18 04:23

東南亞來台旅客創高

2019-04-18 02:42

創業之星下月決選 開放觀賽

2019-04-18 02:42

長榮、空服員3度調解 破局

2019-04-17 23:30

調解破局 長榮航陷罷工危機

2019-04-17 23:28

防長榮航罷工 交部備戰…沙盤推演

2019-04-17 23:23

長榮航勞資僵持…卡在2美元

2019-04-17 23:22

紡織廠東協擴產 加速度

2019-04-17 23:11

成衣雙雄 本季展望佳

2019-04-17 23:05

搭郭董選總統熱潮 富連網推買除濕機送芭樂

2019-04-17 23:01

亞都麗緻客房升級 住房率攀升

2019-04-17 22:26

勞資調解不成 長榮：差別待遇恐埋飛安危機

2019-04-17 20:48

五大爭議擺不平 長榮空姐釀罷工

2019-04-17 20:22

永大獨董陳世洋指日立善變 不排除再次收購

2019-04-17 19:46

勞資調解破局 長榮航空：協商大門永遠敞開

2019-04-17 19:31

工會擬罷工！長榮航籲雙方回到談判桌持續理性協商

2019-04-17 18:44

長榮空姐吵什麼？一張表看懂關鍵在「錢」喬不攏

2019-04-17 17:37

長榮勞資協商破局恐釀罷工 勞動部喊話：不要放棄協商

2019-04-17 16:55

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 15:30

長榮空服員勞資調解不成 工會：不排除罷工

2019-04-17 15:24

推會員App 亞都下半年拚住房率逾85%

2019-04-17 14:36
看更多

熱門文章

張忠謀退休金曝光 台積電付他這麼多

2019-04-17 22:02

獨董疑自肥加薪六成領8萬 華航：下次調回來

2019-04-18 10:14

長榮空服員不排除罷工 學者：無預告由旅客承受不恰當

2019-04-18 09:17

中華電董座…65歲鄭優被退休 65歲謝繼茂請退反升官

2019-04-18 00:07

加速普及 「台灣Pay」全數導入四大超商

2019-04-18 05:55

南山人壽變更收費逾3萬保戶受影響 金管會重罰600萬

2019-04-18 17:04

三星關廠 友達、群創迎轉單

2019-04-18 12:00

台積電：處於歷來最佳位置

2019-04-18 01:10

調解破局 長榮航陷罷工危機

2019-04-17 23:28

鄭優屆退 政院核定謝繼茂升任中華電董事長

2019-04-17 19:17

中華電董座…鄭優卸任 謝繼茂接任

2019-04-17 23:35

張忠謀退休金 逾7,600萬

2019-04-18 01:10

蘋果、高通和解 催生5G iPhone

2019-04-18 03:04

半導體未來成長驅動力 台積電：5G及AI

2019-04-17 21:28

紡織廠東協擴產 加速度

2019-04-17 23:11

英特爾 退出5G晶片戰

2019-04-18 03:05

台灣下個兆元產業 蔡英文：Google和我說是雲端產業

2019-04-18 09:31

郭台銘參選總統 鴻海：營運由專業經理人負責

2019-04-18 09:27

蘋果四大代工廠 擺脫訴訟陰霾

2019-04-18 03:04

防長榮航罷工 交部備戰…沙盤推演

2019-04-17 23:23

鴻海、宏達電 名列區塊鏈50強

2019-04-18 01:10

長榮航勞資僵持…卡在2美元

2019-04-17 23:22

蝦密！醫療費能否抵扣稅 得先上對醫院

2019-04-18 14:16

29萬人受惠！政院拍板長照扣除額12萬 明年報稅適用

2019-04-18 11:18

央行小學堂揭密 千元鈔躲著2位隱藏版小朋友

2019-04-18 16:38

調查：半數國人沒收入後 生活只能撐一年

2019-04-18 09:43

全台最美飯店票選出爐 冠軍居然在嘉義

2019-04-17 22:53

網家結盟eBay 衝跨境電商

2019-04-17 23:31

漲價有感！菸稅進帳多5成 買菸的人少了

2019-04-18 09:53

政院拍板！長照扣除額12萬 估29萬人受益

2019-04-18 11:33

永大獨董陳世洋指日立善變 不排除再次收購

2019-04-17 19:46

逆勢成長 ６檔豐田概念股催油門

2019-04-17 19:54

首家虛擬幣交易所 開幕

2019-04-18 02:55

台達電砸25億 中壢買地擴產

2019-04-18 00:46

台積電向股東報告：7奈米製程領先對手至少一年

2019-04-17 22:24

誠美材葉美麗涉掏空 遭約談

2019-04-17 23:32

別再說千元大鈔是四個小朋友了！央行解密：不只四位

2019-04-18 17:29

五大爭議擺不平 長榮空姐釀罷工

2019-04-17 20:22

勞資調解破局 長榮航空：協商大門永遠敞開

2019-04-17 19:31

保德信調查：財務問題是台灣民眾最大壓力來源

2019-04-17 20:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top