雲朗妙手回春 把義大利廢墟變飯店

2019-04-18 17:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



雲朗觀光集團董事長辜懷如今（18）日表示，雲朗十周年就如同繡花，是一針一線努力打造。她說，雲朗希望每一個飯店都有獨一無二的特有性，唯一相同的，就是付出的努力、認真，以及帶給客戶的溫暖。

雲朗今日舉行成立十周年慶祝酒會。辜懷如致詞時表示，10年前他與丈夫張安平意外走進飯店產業，張安平喜歡歐洲歷史與文化，因此夫妻二人走遍義大利的大江南北，尋找適合經營旅館的物業。

辜懷如回憶，以雲朗在威尼斯的飯店「雲水之都」（Venart）為例，第一眼看到雲水之都的建物時，如同一片廢墟，「我甚至不敢走進房子裡，但張安平已決定接手這個建築作為飯店，只好勉為其難踏入。」

他說，一進門，就發現一樓有一大片水坑、二樓是危樓，牆壁一摸全是粉塵，牆上壁畫已看不出原貌。如果要整修，因為是古蹟，必須遵守威尼斯政府的規範。雲水之都的建立，是非常辛苦的事情。

辜懷如說，她很佩服張安平的眼光，他經常能看到一個建物歷史中存在的風華，努力擦亮它，讓它再發光發熱，「雖然我笑說，雲水之都開館是血淚史，但雲朗在義大利的每一館都是說不盡的故事。我們希望每一個飯店都能展現獨一無二的特有性，每一館都是不一樣的；唯一相同的是付出的努力、認真，與帶給客人與溫暖。」

張安平認為，雲朗雖然只有10歲，卻有個老靈魂，「我們期待將過去失落的的歷史文化帶回現代文明世界，將榮景重新呈現在大家面前。」