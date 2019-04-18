市場派拿下永大經營權 許作名：日立、寶佳將進行協商

2019-04-18 17:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



永大中國總經理許作名今指出，雖然今（18）日股東臨時會董事改選結果，由市場派占上風，不過日立在5月完成股權交割後，總持股達33.48%，將是永大最大單一股東，與寶佳目前約15.06%相較，雙方均是永大大股東，他要扮演得角色，就是中間人角色，讓雙方能夠進行協商、合作，這也是目前兩大股東的共識。

許作名指出，永大目前在台灣的客戶群中，寶佳是永大最大客戶，最高一年出貨量逾600多台，目前平均逾300台。日立也釋出對永大未來發展的期許，這部分和寶佳一致，相信雙方接下來會協調出合作模式。

他預期，這次改選董事的結果，是意料內，董事都是永大的人，有其專業性及獨立性，對公司不會有太大影響，預期10天內公司會按照法規召開董事會推舉新任董事長。至於他自己是否擔任董事長，目前不予置評，不過希望接下來永大能由專業經理人管理，逐步的脫離家族色彩。

日本日立今日股東臨時會後也發布聲明重申，本次股東臨時會的結果，不會影響日立本次公開收購已經取得政府核准並達成所有成就條件。日立會持續目前「合法有效」的公開收購，並在截止日（4月22日）前以新台幣65元的最佳條件收購價格接受股東應賣。

日立強調，對於股臨會的「不當召集」的結果深表遺憾，認為「市場」有心人士利用規則漏洞，趁本次公開收購完成前提出董事改選，此情況本來就不利於日立進行公開收購以及董事改選結果，今天結果只是在預料之中。