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鞏固邦交 國際禮品暨文具展力邀友邦組團參展

2019-04-18 14:53經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

2019台北國際禮品暨文具展於4月18日至21日在台北世貿一館展出，本屆匯集超過350家國內外廠商參展，使用500個攤位。本屆國際化程度高，吸引共10國廠商參展，展出內容包羅萬象，以「最心意」、「最創意」、「最實力」、「最實用」為四大展覽主軸，展出多項傳產業者轉型之新創品牌、創意科技電子、異國風格禮贈品，等超過千項商品，預計吸引國內外1萬5000名買主前來參觀選購。

為鞏固與我中南美友邦情誼，並將拉丁美洲熱情帶給與會者，今年本會再度於台北禮品展設置「拉丁美洲專區」；邀請五家瓜地馬拉商及兩家尼加拉瓜商前來展示拉丁美洲手工藝品，其精細手工及色彩豐富的編織藝術聞名，如臘燭、燭臺、後背包、皮夾、裝飾品及鑰匙圈等。

我國在非洲的邦交國史瓦帝尼投資局特組12家特色廠商組「國家館」，展示萃取自馬魯拉果樹的草本護膚產品、結合棉、麻、絲的當地民俗手工織品、在地圖紋風格的家飾品等特色產品。

一向受到國人喜愛的日本手工藝品，此次展覽有來自高知縣及愛知縣在地陶製藝品。其他展品包括中國、香港、韓國、不丹、尼泊爾、阿曼、秘魯、瓜地馬拉等展出手工藝品及當地特色禮贈品，異國風情十足。

本屆台北國際禮品暨文具展國際化程度高，吸引共10國廠商參展，包括我國在非洲和拉丁...
本屆台北國際禮品暨文具展國際化程度高，吸引共10國廠商參展，包括我國在非洲和拉丁美洲友邦。圖/外貿協會提供
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