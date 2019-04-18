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實威代理兩款新3D列印機 布局3D製造

2019-04-18 14:28經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

實威（8416）代理3D列印機新機3D SYSTEM Figure 4與Projet MJP 2500 IC，宣言將掀起一波劃時代的巨浪，為大家帶來顛覆以往的製造業革命。

實威（8416）日前分別在台北、台中，舉行「3D SYSTEM Figure 4 X Projet MJP 2500 IC 3D列印機新機發表會」，昭告廣大的使用者這劃時代的技術突破，製造首選雙雄登場新機發表會，將在4月24日巡迴到台南的南台灣創新園區。實威宣言，將掀起一波劃時代的巨浪，為大家帶來顛覆以往的製造業革命。

實威表示，3D SYSTEM Figure 4不僅實現功能原型和小批量生產，設備列印速度極快，且經濟價值高，不僅如此，在細節度與結構性的部分，都有非常優異的表現。Projet MJP 2500 IC則可完成專業的100%脫蠟製造，無與倫比的快速周期，能在短時間內做到少量且快速的列印，打破以往開模冗長的等待時間，大量的縮短時間成本。

3D Systems副總裁兼大中華區總經理周美芳，以及大中華區台灣產品經理成健甬、大中華區鑄造應用業務總監張樂奎，都親臨發表會與使用者分享。與會者也對兩台新機，展現出高度興趣，實威直言，「3D Systems顛覆我們以往對於3D列印機的既定印象，更加實現自造者的製造業革命時代。」

周美芳也表示，他們3D Systems一直致力於3D列印技術的完美與精進，憑藉著自身技術、專業和經驗，加上實威完整的3D平台體驗，「我們正在使3D製造成為現實。」

3D Systems副總裁兼大中華區總經理周美芳。圖／實威提供
3D Systems副總裁兼大中華區總經理周美芳。圖／實威提供
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3D列印
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