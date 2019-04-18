3年來商業登記成長1成 新北指出：甜甜圈效應

2019-04-18 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



台北新版希爾頓酒店、板橋凱薩大飯店落腳新北市板橋，IKEA將在新店小碧潭開幕；新北市經發局指出，近期業者紛來新北發展，境內近3年住宿及餐飲類的商業登記成長1成，產生「新北甜甜圈效應」。

經發局3月底就曾發出新聞稿，指出「台北熄燈、新北點燈」，指台北市東區商圈光環不再，大新板地區則為翻轉新北最具影響力的核心。今再辦記者會，但不提「台北熄燈」，找來新北業者分享在新北落腳經過。

經發局長何怡明表示，經發局長期觀測商業變動，新北市有22個商圈，交通基礎建設逐步到位，且下個月有機會達成400萬人口，發展可期。相較於北市東區一個月租金每坪破萬元，新北市則約2至3千元，也吸引落腳。

何怡明說，新北市有5大策略協助商業在此發展，包含與新北市不動產仲介經紀商業同業公會合作，建立空間媒合、公司一站式登記、電商等通路平台協助、品牌形塑及商業輔導等。

一名在新北市八里開業美容美髮業者表示，她開在八里市中心，有辦公客源，且在台64線下，交通便利、每月租金每坪不到1千元；也透露將在新版地區展店。