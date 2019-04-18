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當年迎關公躲過炸彈… 郭台銘錦囊還有「天機」未曝光

獨董疑自肥加薪六成領8萬 華航：下次調回來

2019-04-18 10:14聯合報 記者曹悅華╱即時報導

華航董事長謝世謙說下次董事會上會把薪酬調回來。 聯合報系資料照
華航董事長謝世謙說下次董事會上會把薪酬調回來。 聯合報系資料照
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華航在上次董事會將獨立董事薪酬從5萬調到8萬元，幅度高達60%，與一般員工只有加薪2%天差地遠，遭質疑自肥。交通部政務次長王國材證實此事，說會要求華航遵守公股民營事業機構的薪酬標準；華航表示會在下次董事會調回來。

依照中央政府《公股民營事業機構獨立董事薪酬標準》，公股民營事業一般獨立董事每月薪酬上限6萬元、常務獨立董事9萬元。王國材證實，華航獨立董事薪酬的確不符合標準，會要華航遵守標準。

華航董事長謝世謙說，得知航發會已函文，等收到文以後，會轉交薪酬委員會開會調整以後，再送董事會決議，他說會在5月分的董事會上調回來應有的標準。

至於傳出華航獨董在加薪以前先把高鐵「拖下水」，透露高鐵獨董月薪高達15萬元，交通部遂要求改正，高鐵上月便調回原本的標準6萬元，華航後來卻調了獨董的薪酬。針對此事，謝世謙說他真的不知道，這件事情是航發會函文以後才知道獨董薪酬不符合規定。

高鐵則回應，本公司董事執行職務之報酬，均依《公司章程》辦理，係按「個別董事之參與程度及貢獻價值，由董事會參酌同業通常水準支給議定之」。至於個別董事薪酬資訊，均依法律規定於年報中揭露。

王國材說，所有規定都會一視同仁，希望交通部公股民營事業都能遵守。以高鐵來看，光交通部持股就43.17%、航發會4.64%、國發會2.14%，華航部分航發會34.13%、國發會9.5%，公股比例相當高，希望不管是華航還是高鐵都能遵守。

華航
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