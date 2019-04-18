親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

遠航之夜6月13日登場 空姐熱舞+煙火秀就是爽

2019-04-18 00:16經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

遠東航空長期深耕於離島市場，為了回饋鄉親的支持，今年也將在「2019澎湖國際海上花火節」期間與澎湖縣政府一同舉辦6月13日（四）「遠航之夜」活動，屆時將搭配200架無人機表演，並邀請知名歌手、藝人及表演團體共同演出，遠航空姐也將帶來開場熱舞表演，搭配璀璨絢麗的花火秀，讓「遠航之夜」越夜越美麗。

夏天即將到來，澎湖最令人期待的盛事非「2019澎湖國際海上花火節」莫屬。今年的花火節以「美麗海灣˙菊島耀動」為主題，首創以澎湖故事為發想設計搭配200架無人機編隊與科技水幕共同演出，更邀請到馬來西亞、新加坡及中國三大專業煙火國際團隊參與製作，打造在地特色的國際煙火秀。

活動期間從4月18日起至6月27日每週一、四於澎湖觀音亭休閒園區熱烈展開，5月12日再加場母親節之夜，為期兩個月共22場演出。同時，每晚活動當日5點至7點皆有街頭藝術表演，歡迎大家一同共襄盛舉。

本次活動澎湖縣政府也舉辦「旅遊攝影比賽」，分為「2019澎湖國際海上花火節」、「澎湖自然景觀及人文之美」兩大主題，讓愛好攝影的朋友們，在欣賞澎湖花火綻放時亦同時將瞬間的美景盡收於鏡頭下，難得機會千萬不容錯過。

遠東航空機隊汰舊換新計畫持續進行中，自2017年起至目前為止共引進4架ATR72-600型客機執飛於台北、台中、高雄三地往返金門及馬公離島航線。第二季也將再引進2架ATR72-600新機，加上原有的4架，至今年底共有6架上線營運，遠東航空目標建立9至11架的ATR機隊規模，可望增加離島航線班次的密度，提供旅客更舒適、便捷的服務。

澎湖花火節遠航之夜6月13日登場，遠航空姐將帶來開場熱舞表演。遠航／提供
澎湖花火節遠航之夜6月13日登場，遠航空姐將帶來開場熱舞表演。遠航／提供
分享

澎湖遠東航空花火節
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

搭郭董選總統熱潮 富連網推買除濕機送芭樂

2019-04-17 23:01

亞都麗緻客房升級 住房率攀升

2019-04-17 22:26

勞資調解不成 長榮：差別待遇恐埋飛安危機

2019-04-17 20:48

五大爭議擺不平 長榮空姐釀罷工

2019-04-17 20:22

永大獨董陳世洋指日立善變 不排除再次收購

2019-04-17 19:46

勞資調解破局 長榮航空：協商大門永遠敞開

2019-04-17 19:31

工會擬罷工！長榮航籲雙方回到談判桌持續理性協商

2019-04-17 18:44

長榮空姐吵什麼？一張表看懂關鍵在「錢」喬不攏

2019-04-17 17:37

長榮勞資協商破局恐釀罷工 勞動部喊話：不要放棄協商

2019-04-17 16:55

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 15:30

長榮空服員勞資調解不成 工會：不排除罷工

2019-04-17 15:24

推會員App 亞都下半年拚住房率逾85%

2019-04-17 14:36

攜手仁寶 馬光跨足雲端醫療

2019-04-17 14:36

藥華藥 新藥研發報喜

2019-04-17 14:36

拉抬芭樂價格 陳吉仲：一週內可讓每公斤逾20元

2019-04-17 14:14

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:39

夏季電費吃不消一招教你省荷包 這企業年省50萬

2019-04-17 11:25

進口海扇貝、山藥等十農漁產品 擬降稅一半

2019-04-17 11:17

資誠助攻新南向 逾20家台商有意在台上市

2019-04-17 10:37

新南向報捷 去年東南亞來台旅客創新高

2019-04-17 10:18

火線話題／設獨董不等於落實公司治理

2019-04-17 02:48

經濟書坊／從保險學看經營與監理

2019-04-17 02:48

憲生說法／做好職涯規劃

2019-04-17 02:48

策略行銷／熊有良心…開社區講堂 貼近客戶

2019-04-17 02:48

和運攜LEXUS 推租車吃到飽

2019-04-17 02:11

長榮航城市馬拉松 開放報名

2019-04-16 23:34

賓利紀念車 台富豪搶到一輛

2019-04-16 23:33

盛治仁專訪（一）／雲朗「三化」 打造世界級飯店

2019-04-14 23:00

盛治仁專訪（二）／拚觀光 找出自己特色

2019-04-14 22:59

管理雞湯／企業經營 以動物為師

2019-04-14 22:54

策略行銷／楊建偉從總機到總座 融入城市文化、創意行銷

2019-04-14 22:54

致勝心法／許富舜：有效溝通 點燃創新火花

2019-04-13 23:06

許富舜，從醫師變聿信CEO

2019-04-13 23:06

聿信醫療顛覆診斷模式 國際大廠找上門

2019-04-13 23:06

聿信攻AI醫療 呼吸監測、即刻救命

2019-04-13 23:06

預防失智、改善代謝!葡萄王獲日內瓦1金1銀1特別獎

2019-04-13 14:10

晶華跨海結盟 攻豪宅管理

2019-04-13 01:51

晶華集團服務底子厚 助攻麗晶

2019-04-13 01:51

簡滄圳談都更 要解決人性

2019-04-12 23:40
看更多

熱門文章

張忠謀退休金曝光 台積電付他這麼多

2019-04-17 22:02

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 15:30

鴻海新生代兩大將 角色吃重

2019-04-17 02:23

郭台銘暗示 效法台塑共治模式

2019-04-17 02:23

長榮空姐吵什麼？一張表看懂關鍵在「錢」喬不攏

2019-04-17 17:37

鄭優證實卸任中華電信董座 由總經理謝繼茂接任

2019-04-17 18:37

長榮空服員勞資調解不成 工會：不排除罷工

2019-04-17 15:24

南山新醫療險 中高齡福音

2019-04-17 03:06

政院拍板 長照扣除定額12萬

2019-04-17 02:23

長榮三度勞資協商破局 空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 16:45

壽險搶買 公債利率溜滑梯

2019-04-17 03:06

鄭優屆退 政院核定謝繼茂升任中華電董事長

2019-04-17 19:17

25日開始查詢所得 是否適用試算服務這裡查

2019-04-17 05:52

紙上公司稅事 二招因應

2019-04-17 03:02

半導體未來成長驅動力 台積電：5G及AI

2019-04-17 21:28

純網銀開放家數增？ 仍是三搶二

2019-04-17 00:28

工會擬罷工！長榮航籲雙方回到談判桌持續理性協商

2019-04-17 18:44

可望投入總統大選 兩岸三地「郭董概念股」集體走強

2019-04-17 13:17

王文淵：拚經濟最重要

2019-04-17 02:23

美國第一銀行奇諾崗分行 今開業

2019-04-17 15:15

拉抬芭樂價格 陳吉仲：一週內可讓每公斤逾20元

2019-04-17 14:14

火線話題／設獨董不等於落實公司治理

2019-04-17 02:48

STO在吵甚麼？ 金管會主導金融科技大戲 業者提2點關鍵

2019-04-17 12:53

去年東南亞來台旅客 創新高

2019-04-17 10:37

DBU人民幣存款降 轉買保單

2019-04-17 03:06

永大獨董陳世洋指日立善變 不排除再次收購

2019-04-17 19:46

和運攜LEXUS 推租車吃到飽

2019-04-17 02:11

玉山銀攜清大 發行認同卡

2019-04-17 03:06

第一金 列永續指數成分股

2019-04-17 03:06

鼓勵用電移至離峰期 台電以競標方式給大戶補貼

2019-04-17 11:20

名家觀點／挺中產階級 各黨太陽們怎麼做

2019-04-17 02:50

台積電向股東報告：7奈米製程領先對手至少一年

2019-04-17 22:24

長榮勞資協商破局恐釀罷工 勞動部喊話：不要放棄協商

2019-04-17 16:55

台積電法說前夕 3外資上修目標價

2019-04-17 10:49

稅額試算 25日開放查詢

2019-04-17 03:02

進口海扇貝、山藥等十農漁產品 擬降稅一半

2019-04-17 11:17

夏季電費吃不消一招教你省荷包 這企業年省50萬

2019-04-17 11:25

中火空汙致癌？台電籲理性討論科學驗證

2019-04-17 15:38

中連解雇千人暫無爭議 中市勞工局：今年提報還有9家

2019-04-17 17:46

信用卡繳稅 現金回饋夯

2019-04-17 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top