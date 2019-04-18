遠航之夜6月13日登場 空姐熱舞+煙火秀就是爽

2019-04-18 00:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



遠東航空長期深耕於離島市場，為了回饋鄉親的支持，今年也將在「2019澎湖國際海上花火節」期間與澎湖縣政府一同舉辦6月13日（四）「遠航之夜」活動，屆時將搭配200架無人機表演，並邀請知名歌手、藝人及表演團體共同演出，遠航空姐也將帶來開場熱舞表演，搭配璀璨絢麗的花火秀，讓「遠航之夜」越夜越美麗。

夏天即將到來，澎湖最令人期待的盛事非「2019澎湖國際海上花火節」莫屬。今年的花火節以「美麗海灣˙菊島耀動」為主題，首創以澎湖故事為發想設計搭配200架無人機編隊與科技水幕共同演出，更邀請到馬來西亞、新加坡及中國三大專業煙火國際團隊參與製作，打造在地特色的國際煙火秀。

活動期間從4月18日起至6月27日每週一、四於澎湖觀音亭休閒園區熱烈展開，5月12日再加場母親節之夜，為期兩個月共22場演出。同時，每晚活動當日5點至7點皆有街頭藝術表演，歡迎大家一同共襄盛舉。

本次活動澎湖縣政府也舉辦「旅遊攝影比賽」，分為「2019澎湖國際海上花火節」、「澎湖自然景觀及人文之美」兩大主題，讓愛好攝影的朋友們，在欣賞澎湖花火綻放時亦同時將瞬間的美景盡收於鏡頭下，難得機會千萬不容錯過。