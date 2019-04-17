愛地球 BRITA環保餐具組大放送

2019-04-17 23:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



德國濾水大牌BRITA響應4月28日「2019世界地球日路跑」，於4月10日至5月31日期間推出「BRITA x Earth Day Run聯名不鏽鋼環保餐具組」滿額禮，邀請消費者一起為節省資源共同努力，為推動低塑綠化的友善環境盡一份心力。

台灣人每年約丟棄超過45億支寶特瓶，其中大多數為瓶裝水，塑膠廢棄物產量驚人，已經成為環境的隱憂。

近年來政府帶頭推動垃圾減量，期待讓台灣走向綠色低塑國家，德國濾水大牌BRITA也長期響應環保社會責任，並呼籲全民一起落實減塑，出門在外無論是露營、運動或是跑業務，自備BRITA濾水產品重複使用，除了有純淨好水喝好喝滿，更能節省資源，響應愛地球的「濾」生活。

BRITA認為，塑膠材料本身並非惡源，但國內民眾習慣使用一次性的塑膠產品，且時常任意拋棄，不僅造成資源浪費，也在無意中破壞環境，若是能善用且重複利用優質塑膠產品，將功用發揮到淋漓盡致，就是有效減塑的第一步。

以BRITA濾水壺為例，使用一年的濾水量就可以取代2,000支瓶裝水，只需要一個濾水壺，就能輕鬆地滿足全家人每日健康飲水的需求量。

而BRITA每個濾水壺生產過程的碳足跡（碳排放量）僅為等量瓶裝水的3.6%，光是2018年的銷售使用量，就已經為地球省下了6,478噸的二氧化碳排放。

消費者只要重複使用濾水壺或濾水瓶，就能在輕鬆飲用純淨且安全的飲水同時，減少塑膠瓶裝水和手搖飲料等塑膠垃圾的產生，達到安全飲水與保護環境的雙贏。