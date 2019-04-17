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在山上結婚太浪漫 北投亞太飯店宴會廳搶翻天

2019-04-17 23:37經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

2018全新落成的北投亞太飯店全新打造的「亞太宴會廳」高雅氣派寬敞奢華，符合大型婚宴需求，可容納約40桌宴席，是目前北投地區最大最新的宴席場地。浪漫的結婚進行曲搭配璀璨水晶燈奢華耀眼，照耀新人幸福的紅毯，見證幸福的一刻。

北投亞太飯店獨一無二的戶外婚禮場地，打造一場別出心裁的戶外夢幻婚禮，北投亞太飯店戶外廣場露天證婚儀式，面對丹鳳山美景，彩蝶翩舞，浪漫光影交錯怡人景緻，營造出如夢似幻的氛圍，已成為北投最搶手的婚禮會場。

北投亞太飯店推出四種喜宴價格滿足全方位需求，主打經典粵式美饌佳餚，西式夢幻婚禮頂級專案，特別推出平日超值價「經典囍宴專案」18,800元+10%（限平日），「摯愛囍宴專案」20,800元+10%，「永恆喜囍專案」23,800元+10%，以及「璀璨囍宴專案」28,800元+10%。

北投亞太飯店表示，四種方案均有10桌以上的婚宴貼心配套服務，包括果汁暢飲、婚前SPA保養之旅優惠、婚企、小管家等，滿足所有新人的婚宴需求。而20桌以上加贈香檳塔儀式、免費提供婚宴企劃及主持，專屬新人休息室以及餐前輕食，戶外證婚廣場儀式優惠五折，以及經典雙人客房住宿一晚等，十分超值。

30桌以上則有入住經典房升等豪華客房、迎賓雞尾酒、以及戶外廣場免費證婚儀式以及亞太精選幸福好禮。「婚前SPA保養之旅優惠」則是今年婚宴新增的一大亮點，不同桌數則有不同的優惠折扣，讓新娘們可以美美地出席紅毯上人生最重要的一刻。

2019北投亞太婚宴菜色。
2019北投亞太婚宴菜色。
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北投亞太戶外婚禮庭園證婚儀式。
北投亞太戶外婚禮庭園證婚儀式。
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北投亞太戶外證婚庭園婚禮。
北投亞太戶外證婚庭園婚禮。
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婚禮SPA結婚
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