全台最美飯店票選出爐 冠軍居然在嘉義

2019-04-17 22:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



今年出遊找飯店，除了參考2019年米其林旅館評鑑外，由台灣人票選、強調在地觀點為出發的「台灣最美飯店」，2019年最新票選結果出爐。此次票選全台累積超過43萬票數，共有15萬名網友響應參與，最後以北中(含離島)南東各區得票數排名前5名的飯店，獲選今年「台灣最美飯店」的優勝殊榮，其中位於嘉義的「承億文旅桃城茶樣子」更以57,575票奪下最高票數。

第2屆「台灣最美飯店爭霸戰」今年擴大舉辦，全台共有100間飯店角逐最美飯店頭銜，並採以分區方式進行PK。就總票數來看，東台灣的戰況最為激烈，一共累積超過15萬票，投票期間飯店排名不斷更新，競爭相當火熱。

東部飯店榮獲「台灣最美飯店」優勝的有：座落花東縱谷，可飽覽池上絕美景觀的「日暉國際渡假村台東池上」，被網友形容是「沒有匠氣的美」；今年新開幕的人氣話題飯店「瑞穗春天國際觀光酒店」，南歐莊園城堡建築隱身在瑞穗群山中，夢幻幽靜的印象也獲得網友熱烈支持。

全國唯一在國家公園境內的五星級飯店「花蓮太魯閣晶英酒店」，坐擁山林、盡覽山色的絕佳視野，加上服務口碑極佳的住宿體驗，讓不少網友表示是讓人會想一去再去的酒店；以推廣在地人文為己任的「THE GAYA HOTEL渡假酒店」，擁有得天獨厚的自然景觀和原民文化底蘊，相當具有特色。

飄散著西班牙南歐風情的「花蓮理想大地渡假飯店」，還有運河環繞的獨特造景，是花蓮具指標性且特色鮮明的飯店之一，深受不少旅人喜愛。

總票數合計達13萬票的南台飯店，同樣也是網友熱烈投票的區域。此區的優勝名單包含：建築外觀宛如白色積木堆疊而成的「承億文旅桃城茶樣子」，以「高山茶」為主題的設計概念，新穎又獨具風格，在票選截止前的最後一晚，以黑馬之姿衝到最高票數。

「天成文旅-繪日之丘」同樣以純白建築為主調，不同的是，展現的是不對稱的幾何美學，被網友大讚是「像美術館的一家設計旅店」。

國際五星級酒店「台南晶英酒店」，洗鍊時尚的設計揉合東方元素，呼應了台南古城的人文意象，獲得網友「蘊藏著濃厚的古樸之美，值得深入品味」的好評；老字號飯店「台糖長榮酒店(台南)」去年重新整修開幕，良好的服務水準和用餐品質，讓旅客擁有絕佳的入住體驗；坐落在阿里山海拔2,274公尺山嶺的「阿里山賓館」，清恬幽靜的住宿環境，還有夜間星空、晨間雲海的景觀相伴，彷彿就住在深山仙境裡，相當優美。

中台灣獲得「台灣最美飯店」頭銜的飯店有：位於南投海拔１千多公尺山上的「溪頭米堤大飯店」，宮廷式的建築特色就像是住在一個森林城堡裡，享受著芬多精的洗禮，讓許多網友認為是遠離塵囂、沉澱放鬆的優質飯店。

以復古工業風為設計概念，展現獨特風格的台中「莿桐花文創微旅」，深受許多文青旅人、設計迷的大力推薦；外觀有著菱形斜角窗的「台中大毅老爺行旅」，前衛醒目的建築設計加上藝廊概念的空間規劃，讓旅客感受到的不只是飯店，更是一個美學場域。

另外，此區還有2個優勝名額，則由離島的「澎湖福朋喜來登酒店」和「澎湖澎澄飯店」搶下。「澎湖福朋喜來登酒店」作為澎湖唯一的五星級酒店，可說是澎湖的地標飯店，超高燈塔的建築意象，呼應海港特色風情，獲得眾多網友正面口碑；把海洋元素展現在飯店每個角落的「澎湖澎澄飯店」，完美呈現自然海域的設計巧思，讓人感受到濃濃的大海氛圍，加上還有免稅店和室內極限運動設施，令網友直呼「超好買，好逛，好吃，好住，好舒適」。

北台灣獲得優勝的飯店中，福容集團即佔了兩席，包含「福容大飯店淡水漁人碼頭」和「福容大飯店 福隆」，兩飯店倚河傍海的絕佳景觀，令人留下深刻印象。

此外，「福容大飯店 淡水漁人碼頭」相當吸睛的郵輪外型，還能欣賞世界10大夕陽美景，不少網友的評價就是美；而「福容大飯店 福隆」擁有全台唯一的海洋溫泉和珍貴的黃金沙灘，加上藍白色相間的主建築，給人夢幻浪漫的感覺。​