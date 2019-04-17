亞都麗緻客房升級 住房率攀升

2019-04-17 22:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



麗緻餐旅集團今（17）日表示，台北亞都麗緻大飯店去年投注2.5億，完成209間客房整修，並於同年5月全數投入營運，2019年前二月住房率平均約80%，並預期下半年住房率有機會提高至85%以上。

暨2018年北、中兩家直營飯店，全面導入iPad智能房控系統2.0，達到「飯店智慧化」、「個人服務化」、「客房無紙化」與「資訊系統化」等目標，展現邁向數位化的創新後，2019年麗緻餐旅集團更開發「緻友會員APP」，透過跨產業平台，開創點數互導「手指」經濟，以最直接回饋的現金折抵，與最輕鬆的點數累計，豐富忠實顧客之食、衣、住、行全方位的精采體驗。

同時，集團亦引領國際潮流，開創客房管理新思維，首推全台唯一時尚風格備品車，並賦予第一線房務人員作業的時尚優雅形象。

麗緻餐旅集團執行處董事總經理兼集團總經理徐儷萍強調：「服務，傳遞的是人與人之間的互動與溫度。改變旅客微小的不便，即是提升服務的起點。」

由集團自行研發的「Landis Raccoon」備品車，以動物界愛乾淨的浣熊命名，如同飯店房務人員對於客房清潔的堅持。「Landis Raccoon」備品車的起心動念，源於走道零障礙，將空間還予房客，並減輕房務人員移動龐大備品車時的不便，進而使這些幕後的無名英雄，能以自己神聖的工作為傲。

此舉全新的作業變革，展現出麗緻人細膩貼心的思維，更為全台創舉。因此，團隊耗時近一年時間發想設計、研發且一再修正，在結構上講究輕盈俐落外，簡潔典雅的設計，更賦予第一線服務人員時尚感。房務人員只要將類似行李箱的便攜型備品車輕鬆拖移，關上客房門，即可進行房務管理作業。

麗緻旅館系統緻友APP，領先台灣飯店集團，以最直接的現金折抵，最方便的生活體驗、最即時的旅遊訂房與最輕鬆的點數累計，讓食、衣、住、行、育、樂串起全方位便利生活。即將推出的「緻友會員APP」，與台灣唯一跨產業、跨通路、跨國境的全方位點數會員平台「HAPPY GO」合作，在台灣每兩人就有一位是卡友，共有超過全世界2000個品牌、80萬個通路都是緻友可兌換商品的平台。

在全方位生活便利的服務外，禮遇提升緻友的旅行體驗，更與領先亞洲獎勵旅遊的「亞洲萬里通」結盟，緻友可透過紅利點數兌換哩程數，享受全國超過25家航空公司獎勵搭乘、座艙升等，並享有全球頂級飯店的住房紅利回饋，結合全球旅遊、航空、飯店業與Landis的緊密結合，使緻友會員成為獨一無二之尊榮與便利的象徵。