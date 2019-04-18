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智慧經營／詹茹惠…友善環境 創造好生意

2019-04-18 04:23經濟日報 宋健生

芙彤園／提供
芙彤園／提供
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為使東海岸休耕土地發揮最大效益，台東縣政府與農委會水土保持局正全力在台東打造國內最大的香草產業鏈，而這幕後的主要推手，是從海外紅回台灣、一手催生天然洗沐王國的芙彤園執行長詹茹惠。

芙彤園執行長詹茹惠推廣自然農法種植技術，建立產銷履歷，全力在台東打造國內最大的香...
芙彤園執行長詹茹惠推廣自然農法種植技術，建立產銷履歷，全力在台東打造國內最大的香草產業鏈。 記者宋健生／攝影
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這項計畫主要採契作方式，輔導農民種植高經濟價值的香草植物，預計三至五年內將香草植物耕作面積，由目前的不到40公頃擴大至200公頃，並透過與芙彤園等農企合作的加值，升級至二、三級產業，目標打造台東成為「東方普羅旺斯」。

自然農法 種植香草

詹茹惠說，台東縣政府將選定土地及協調農民參與契作，芙彤園則透過成立「農私塾」推廣自然農法種植技術，建立產銷履歷，以保證收購價提高農民與原民的收入，並加強國內外行銷，建立台灣獨一無二的香草價值鏈。

芙彤園為國人自創的精油香氛及洗沐用品品牌，強調全天然、零化學添加，以肥皂草做為天然皂素洗劑，從育苗、種植到加工、調製、包裝，全製程一條龍都在台灣本土由當地原民完成，其中又以台東為最主要生產基地。

稍早公布的「2019亞太社會企業大獎」中，芙彤園在「與非營利組織共創環境友善價值鏈並提升永續力」項目受到肯定，獲得生態永續類首獎。

詹茹惠指出，芙彤園所有的產品，都是用百分百植物萃取製成；譬如清潔用品中很重要的活性界面劑，就是以皂香草（俗稱肥皂草）來取代化學的介面活性劑、發泡劑。

遠在18世紀，皂香草便流行於歐洲宮廷中，成為王公貴族愛用的魔法植物。皂香草除了可作為天然清潔劑，還可用來軟化硬水、添加於啤酒中產生細緻泡沫。

詹茹惠強調，皂香草既然可以食用，用來製成接觸身體的清潔用品，其安全及健康性，更是無虞。詹茹惠曾一手創辦上市電子公司，高強度的工作壓力，讓她愛上芳療與調香。她大量使用各種香氛洗劑、芳療產品，單純的以香氛是否吸引自己，作為購買準則，卻不知隱藏在產品中大量的化學成分，正在危害自己。

身體健康亮紅燈、頻頻就醫動刀，還曾切除子宮、膽囊；兩個女兒早產出生、體重僅1,881公克、1,218公克；有次女兒洗澡時發生意外，洗髮精香氣透過熱水蒸騰，讓女兒在浴室暈倒而緊急送醫。

農企獻策 養護土地

就診時醫生特別提醒詹茹惠：不良的洗沐用品，會讓人在不知不覺中接觸過多化學加工成分，對身體健康、生育能力造成嚴重傷害；不僅如此，詹茹惠手上的斑點經醫生診斷後才知道，原來自己早就深受「經皮毒」所害。

為了健康，詹茹惠離開自己一手打造的電子產業，開始在世界各地找尋天然的產品，也在英國進修取得調香師資格。

詹茹惠決定成立一個對環境友善、對身體友善的天然農創產業，以肥皂草取代化學洗劑，讓「自己的洗劑自己種」成為芙彤園的堅持。

她陸續找到香草、土壤、植物方面等專家加入，開始研發、規格化產品，自己則發揮行銷專長，為團隊的資源整合把關。芙彤園拒絕環境賀爾蒙對土地及下一代的傷害，產品種植及萃取的方式，從精油、到草本茶，還有洗劑用品，都以不傷害土地的自然農法耕種。

目前，合作的台東泰源農場及苗栗卓蘭食水坑農場，都是經過芙彤園團隊親自參訪、分析檢驗土壤後，檢驗達標的土地才開始種植。

跨足海外 擴大版圖

詹茹惠更與當地原住民合作契作，以自然農法去除化學加工農藥的使用，有效減少由空氣、水、土壤、食物等途徑進入體內的環境荷爾蒙。

近幾年，詹茹惠順利將「芙彤園」推向海外，除加拿大品牌總部，以及中國上海、廣州子公司，近期也將進軍日本沖繩，而美國、中國、日本與東南亞等地也有不少經銷處，海內外業績斐然。

詹茹惠說，台東的位置剛好迎接太平洋第一道風，透過自然農法種出的香草都是適地適種、天生天養，不但為芙彤園產品提供最好的原材料，從種植、提煉、調配到銷售，全流程也都由台東原民完成。

未來再加入香氛、SPA等服務業know-how，以及台東特色伴手禮、主題旅遊等觀光業元素，台東香草產業將成為從第一級農業跨入第三級產業的完整產業鏈，不但促進當地區民的就業機會，也能培養專業技能提高經濟收入。

台東自然農法
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