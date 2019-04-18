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連鎖效應／消費降級策略 走出活路

2019-04-18 04:23經濟日報 李培芬

企業在築高價格屋頂的過程當中，不斷地追求消費升級，透過新一代店、新品迭代與業態創新等方法，技巧地調高平均單價，正是消費升級的具體行動。

以一碗牛肉麵為例，在街邊小店台幣150元上下就可享用，但是，場景若是轉換到五星級酒店，沒有四、五百元也很難買單。

這些例子在在支持消費升級，創價的空間仍可挑戰。

今年初剛剛調整售價的三商巧福，一碗招牌原汁牛肉麵漲5元也不過115元，這家老牌牛肉麵連鎖，已經營運超過30年，也是以牛肉麵聞名的台灣，唯一突破百店規模的牛肉麵連鎖店。

另一個例子，就是獲得米其林指南推薦的名店建宏牛肉麵，小碗牛肉麵新台幣90元入手，可以說是價格的樓地板，向以「美味、便宜、大碗」著稱，天天人潮洶湧。

在消費升級的前進布局當中，向後的機遇其實一直都在。堅守著價格樓地板的店家，正瓜分著金字塔底層最大的營運空間，低價策略加上產品到位，往往是市場的常勝軍。

服裝零售業的快時尚潮流，也是消費降級策略的運用，以快速上新、價格破壞的方式切入市場，使傳統的服飾業潰不成軍，業態創新交替，形成創造性毀滅的力量。

從上游檢視成本結構，重視中低端市場的需求，升級並非創新的唯一路徑。

當目標客群已然不願購買，或開始遞延消費，盲目的升級是否正確？從蘋果手機的困境之中，使我們看見價格屋頂的天花板真實存在，而新進入者靠價格破壞取得市場門票，在位者必須心存警惕。

向前看、向後看，瞻前顧後並非猶豫不決，反而是能升高戰略層級照看全局，面對一波波不景氣與經濟危機，以消費降級的眼光，重新審視企業發展路徑，做好面對蕭條期的三個準備：

一、供應鏈重組：供應鏈關係穩定，曾是日本企業提升品質管理的要素，曾幾何時，因循往例的供應鏈結構，也成為日本企業的最大致命傷，供應鏈的重新組合，絕非單一價格思考，而是透過注入活性化與創新性，尋求新的成本動能。

二、原材料置換：不是簡單的壓低採購價格，而是重新回到採購清單來做調整。

芒果蛋糕和胡蘿蔔蛋糕成本一定不一樣，主要的原材料改變，成本也隨之改變，透過原材料置換，以新品的模式，挑戰成本的樓地板。

三、市場向下延伸：消費降級並非代表直接調降價格，而是像在牛肉麵之外，推出牛肉湯麵的選項，打開更廣闊的受眾群體，而低價的單品，也是很好的集客商品，重點運用可收意想不到之效，適度向下延伸產品線，也是一項競爭力的武器。

企業在市場中尋求最大的生存空間，價格與利潤必須同步運作，確保利潤率並不夠，還必須確保利潤額，才能真正體現消費降級的策略目的。

當消費升級已是高處不勝寒，轉個方向進行消費降級，或能走出一條活路，山不轉，路要能轉！

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

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