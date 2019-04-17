韓國瑜將全面在中小學教室裝冷氣 家電業爭取這項商機

2019-04-17 21:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前透過網路直播宣布，今年將全面在中小學教室安裝冷氣機，預計需要30億多元；對此，聲寶、禾聯碩、東元、大同等家電業者指出，將會全力爭取，這是一項大商機，但要看採購規格下來，一般政府標案還是價格為主。

聲寶表示，裝冷氣若以五年35億元計，1年就多達7億元，採購金額相當大，但目前採購條件未訂，商機還有待進一步確認。

有政府冷氣標案實績的禾聯碩指出，全系列的冷氣、空氣清淨機均可以供應，但要看標案的規格如何? 才能進一步投標，會全力爭取。

東元強調，會積極爭取。不管是教室、體育館、禮堂、室內運動場等不同大小的場域，東元都有合適的空調產品可以應用，再加上EMS節能管理系統，可隨時查看遠端管理設定管制，可達到節能及控制預算的雙重目的。

東元指出，目前已有實績運用於學校及公共建設。2019年將現有產品再升級，涵蓋各種機型及能力帶，可適合不同場域或需求。產品尺寸適合各種安裝空間，達到一站式服務。冰水機全新推出大能力、小型化、超薄型系列，佔地面積業界最小，可依施工場所需求，彈性拆解後再組裝，更方便進場組裝。

大同表示，，為支持高市優化教育環境，將針對空調與清淨機商品另研擬優惠方案，提供選擇。