長榮勞資協調破裂 交通部明開會因應

2019-04-17 20:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



長榮空服員與資方協調破裂，空服員工會本周五（19）日將開會討論，看是否與長榮資方繼續協商或是舉行罷工投票，航空業罷工事件可能再起，交通部今天獲悉雙方協調破裂後，交通部航空業勞資諮詢小組決定明（18）日傍晚開會，除研判可能發展，也會討論因應對策。

交通部政務次長王國材表示，在華航機師工會發動罷工後，交通部認為航空業有不定時炸彈，所以成立了一個「航空業勞資諮詢小組」，隨時瞭解及掌握各航空公司勞資關係，並指派交通部參事黃荷婷與航空有關工會和資方聯繫，所以長榮空服員的勞資爭議，交通部從頭到尾都有掌握。

王國材說，今天長榮勞資協調不成，接下來會如何發展，明天交通部部本部、航政司、民航局等相關單位及人員，將於傍晚開會，該會議是由他主持，將先了解勞方的訴求為何，雙方協調後的爭執點在哪裡，然後就協調情形進行研判後續可能的發展，甚至會提出因應對策。

若是長榮空服員最後決定也比照華航模式發動罷工，交通部會如何處理？對此王國材回應說，他們會先了解狀況，看看雙方提的條件，以及協商的情形，不會預設任何立場，而在交通部內部會議開完後，也會請勞動部、桃園市勞動局共同來討論，畢竟大家在上次華航機師罷工時，就建立了良好的合作模式。