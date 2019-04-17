親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

日職／首扛三棒王柏融就開轟 網友妙解原因在此

蘋果CEO庫克打電話給郭台銘 關心選總統一事

長榮勞資協調破裂 交通部明開會因應

2019-04-17 20:55經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

長榮空服員與資方協調破裂，空服員工會本周五（19）日將開會討論，看是否與長榮資方繼續協商或是舉行罷工投票，航空業罷工事件可能再起，交通部今天獲悉雙方協調破裂後，交通部航空業勞資諮詢小組決定明（18）日傍晚開會，除研判可能發展，也會討論因應對策。

交通部政務次長王國材表示，在華航機師工會發動罷工後，交通部認為航空業有不定時炸彈，所以成立了一個「航空業勞資諮詢小組」，隨時瞭解及掌握各航空公司勞資關係，並指派交通部參事黃荷婷與航空有關工會和資方聯繫，所以長榮空服員的勞資爭議，交通部從頭到尾都有掌握。

王國材說，今天長榮勞資協調不成，接下來會如何發展，明天交通部部本部、航政司、民航局等相關單位及人員，將於傍晚開會，該會議是由他主持，將先了解勞方的訴求為何，雙方協調後的爭執點在哪裡，然後就協調情形進行研判後續可能的發展，甚至會提出因應對策。

若是長榮空服員最後決定也比照華航模式發動罷工，交通部會如何處理？對此王國材回應說，他們會先了解狀況，看看雙方提的條件，以及協商的情形，不會預設任何立場，而在交通部內部會議開完後，也會請勞動部、桃園市勞動局共同來討論，畢竟大家在上次華航機師罷工時，就建立了良好的合作模式。

罷工長榮
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

勞資調解不成 長榮：差別待遇恐埋飛安危機

2019-04-17 20:48

五大爭議擺不平 長榮空姐釀罷工

2019-04-17 20:22

永大獨董陳世洋指日立善變 不排除再次收購

2019-04-17 19:46

勞資調解破局 長榮航空：協商大門永遠敞開

2019-04-17 19:31

工會擬罷工！長榮航籲雙方回到談判桌持續理性協商

2019-04-17 18:44

長榮空姐吵什麼？一張表看懂關鍵在「錢」喬不攏

2019-04-17 17:37

長榮勞資協商破局恐釀罷工 勞動部喊話：不要放棄協商

2019-04-17 16:55

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 15:30

長榮空服員勞資調解不成 工會：不排除罷工

2019-04-17 15:24

推會員App 亞都下半年拚住房率逾85%

2019-04-17 14:36

攜手仁寶 馬光跨足雲端醫療

2019-04-17 14:36

藥華藥 新藥研發報喜

2019-04-17 14:36

拉抬芭樂價格 陳吉仲：一週內可讓每公斤逾20元

2019-04-17 14:14

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:39

夏季電費吃不消一招教你省荷包 這企業年省50萬

2019-04-17 11:25

進口海扇貝、山藥等十農漁產品 擬降稅一半

2019-04-17 11:17

資誠助攻新南向 逾20家台商有意在台上市

2019-04-17 10:37

新南向報捷 去年東南亞來台旅客創新高

2019-04-17 10:18

火線話題／設獨董不等於落實公司治理

2019-04-17 02:48

經濟書坊／從保險學看經營與監理

2019-04-17 02:48

憲生說法／做好職涯規劃

2019-04-17 02:48

策略行銷／熊有良心…開社區講堂 貼近客戶

2019-04-17 02:48

和運攜LEXUS 推租車吃到飽

2019-04-17 02:11

長榮航城市馬拉松 開放報名

2019-04-16 23:34

賓利紀念車 台富豪搶到一輛

2019-04-16 23:33

涉違法在台租伺服器 愛奇藝恐遭罰

2019-04-16 19:07

台灣火鍋市場熱 「海底撈」今年再拓點

2019-04-16 18:04

保瑞：短中期專注代工業 目標做「藥業台積電」

2019-04-16 16:06

賓利推紀念車款全球限量10台 台灣搶到一台

2019-04-16 15:13

盛治仁專訪（一）／雲朗「三化」 打造世界級飯店

2019-04-14 23:00

盛治仁專訪（二）／拚觀光 找出自己特色

2019-04-14 22:59

管理雞湯／企業經營 以動物為師

2019-04-14 22:54

策略行銷／楊建偉從總機到總座 融入城市文化、創意行銷

2019-04-14 22:54

致勝心法／許富舜：有效溝通 點燃創新火花

2019-04-13 23:06

許富舜，從醫師變聿信CEO

2019-04-13 23:06

聿信醫療顛覆診斷模式 國際大廠找上門

2019-04-13 23:06

聿信攻AI醫療 呼吸監測、即刻救命

2019-04-13 23:06

預防失智、改善代謝!葡萄王獲日內瓦1金1銀1特別獎

2019-04-13 14:10

晶華跨海結盟 攻豪宅管理

2019-04-13 01:51
看更多

熱門文章

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 15:30

嘉里大榮、中連一甲子營運兩樣情 年營收差10倍

2019-04-16 21:41

鴻海新生代兩大將 角色吃重

2019-04-17 02:23

新iPhone 8組裝訂單 和碩全包

2019-04-16 23:22

中連貨運解雇千餘名員工 業者嘆1例1休後都在苦撐

2019-04-16 21:25

郭台銘暗示 效法台塑共治模式

2019-04-17 02:23

長榮空姐吵什麼？一張表看懂關鍵在「錢」喬不攏

2019-04-17 17:37

鄭優證實卸任中華電信董座 由總經理謝繼茂接任

2019-04-17 18:37

長照扣除額增排富條款 在家照顧者也納入

2019-04-17 00:00

65年老字號 中連貨運資遣千人

2019-04-16 23:27

南山新醫療險 中高齡福音

2019-04-17 03:06

長榮空服員勞資調解不成 工會：不排除罷工

2019-04-17 15:24

本土新創Whoscall 獲國泰注資

2019-04-16 23:22

65年老字號 中連貨運退出市場

2019-04-17 00:22

政院拍板 長照扣除定額12萬

2019-04-17 02:23

賣非法追劇神器 將重罰

2019-04-16 23:25

法說前夕 台積釋6奈米利多

2019-04-16 23:36

外媒點名盧松青 鴻海熱門接班人

2019-04-16 23:31

台北電腦展 強打AI物聯網

2019-04-17 01:22

壽險搶買 公債利率溜滑梯

2019-04-17 03:06

25日開始查詢所得 是否適用試算服務這裡查

2019-04-17 05:52

長榮三度勞資協商破局 空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 16:45

iPhone 8舊瓶裝新酒 考驗果粉忠誠

2019-04-16 23:22

楊應超：郭台銘不輸韓國瑜

2019-04-16 23:31

紙上公司稅事 二招因應

2019-04-17 03:02

鄭優屆退 政院核定謝繼茂升任中華電董事長

2019-04-17 19:17

純網銀開放家數增？ 仍是三搶二

2019-04-17 00:28

中連貨運將解雇上千人 遍及14縣市

2019-04-17 00:26

三星先進製程 緊追台積電

2019-04-16 23:30

可望投入總統大選 兩岸三地「郭董概念股」集體走強

2019-04-17 13:17

拉抬芭樂價格 陳吉仲：一週內可讓每公斤逾20元

2019-04-17 14:14

半導體明年復甦 汽車應用成長快

2019-04-17 00:46

王文淵：拚經濟最重要

2019-04-17 02:23

火線話題／設獨董不等於落實公司治理

2019-04-17 02:48

工會擬罷工！長榮航籲雙方回到談判桌持續理性協商

2019-04-17 18:44

DBU人民幣存款降 轉買保單

2019-04-17 03:06

稅捐法修訂 擬降滯納金

2019-04-16 23:24

貨運業界：一例一休傷害大

2019-04-16 23:20

鴻家軍市值 一天增170億

2019-04-16 23:32

美國第一銀行奇諾崗分行 今開業

2019-04-17 15:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top