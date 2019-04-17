嘉威：減資比率25.86% 將著重家居餐具產品業務

2019-04-17 20:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



嘉威光電 (3557)今（17）日重大訊息表示，經董事會同意決議減資2億元彌補虧損，減資比率25.86%。嘉威同時宣布將收購Golden Star OceanLtd.及Achieve Goal Limited兩家家居相關事業100% 股權，未來將著重家居餐具產品國際貿易相關業務。

嘉威並指出，本公司因有重大訊息待公布，經證交所同意17日暫停交易，已完整說明暫停交易事由相關訊息或已無暫停交易必要，經證交所同意18日恢復交易。

嘉威重訊表示，董事會決議向Lucky Star Worldwide Ltd收購其持有Golden Star Ocean Ltd.100%股權，並授權董事長陳碩璨代表本公司與Lucky Star Worldwide Ltd.簽訂收購備忘錄，雙方同意續行洽談出售股份對價，惟對價合計不高於5700萬美元。

嘉威指出，因光學產品多年處於紅色供應鏈，導致營運績效不佳，去年累積虧損2.29億元，為改善營運狀況宣布減資2億元，消除股份2000萬股，減資比率達25.86%，減資後實收資本額降為5.73億元。

嘉威原本生產光學膜，2010年起本業連續虧損，2017年引進新的董事團隊後，進行商業模式轉型，將位在高雄的廠房轉售，積極導入家居餐具產品國際貿易業務。今年第1季合併營收1584萬元，年增235.9%。