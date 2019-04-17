五大爭議擺不平 長榮空姐釀罷工

2019-04-17 20:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



長榮航空、桃園市空服員職業工會昨天進行第三次勞資爭議調解，勞資雙方調解破局，工會會後表示不排除罷工。 記者張裕珍／攝影 分享 facebook

長榮航空與桃園市空服員工會（簡稱桃空職工）今（17）日舉行第三次調解會，因共識差異過大而調解不成立，正式宣告勞資雙方協商破局，長榮發生史上首次空姐罷工危機，警報鳴響。長榮向工會喊話，盼盡快回到談判桌，若不幸發生罷工，對公司、旅客「都是雙輸」。桃空職工發聲明強調，將擇日宣布後續行動。

自2017年4月起，長榮與桃空職工歷經20次團協會議和三次調解會議。歷經兩年的漫長談判，勞資雙方今日進行第三次調解會，會議從上午九時開始，到兩點半結束，歷時六個半小時。

然而，在工會所提提高日支費、禁搭便車、改善疲勞航班、工會得參與人評會、增設勞工董事等五大訴求上，長榮均提出對案與說明，但工會認為與期待落差太大，導致調解不成立，走向破局一途。

桃空職工下午發聲明，強調將擇日宣告後續行動，為工會會員爭取最大福祉，意即不排除發動罷工投票；長榮航空傍晚也緊急召開記者會，說明公司立場。

長榮航空人資室協理許平表示，工會提出的五項訴求中，最大爭議點就是禁搭便車（經勞資團協會議而提高的待遇，非工會成員不得適用）。他說，長榮約4,200名空服員，約3,000名加入工會，公司認為所有員工都應一視同仁，禁搭便車完全不可行。

針對增設勞工董事訴求，資方認為，長榮航空是民營航空公司，非國營事業，也不是政府持股20%以上的民營事業，沒有設立勞工董事的法源依據與必要性。而且，工會主張勞工董事須由全體員工選舉，長榮表示，在沒有取得社會共識修法前，於法不符。

工會也主張參與人評會表決，但因牽涉到公司管理權，長榮僅同意工會代表列席參加，但不能參與表決。

此外，工會原本提出21條短班改過夜的訴求，今日調解會限縮到台北-東京及台北-北京要改為過夜航班。工會認為，這兩個航班若不過夜，空服員來回的執勤時間（包括報到報退、飛時、地停）會超過10小時，過夜方能讓空服員充分休息。

不過，長榮提出的對案，包含台北-東京航班冬季過夜、台北-北京航班每年雷雨季（6月至8月）及機場跑道歲修月份過夜等，工會皆不同意。

至於日支費由每小時3美元提高至5美元，長榮盼改發放飛安獎金，但工會拒絕；工會要求「禁搭便車」，長榮因認為會造成差別待遇而堅拒。