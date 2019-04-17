逆勢成長 ６檔豐田概念股催油門

2019-04-17 19:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳俍任 ╱即時報導



【記者趙于萱／台北報導】今年全球車市成長疲軟，信評機構穆迪甚至將汽車業展望由「穩定」降至「負面」，不過日本汽車大廠豐田（Toyota）多款新車型問市並取得佳績，預估今年逆勢成長，相關切入如東陽（1319）、怡利電等概念股，後市值得關注。

事實上，豐田2018年才繳出亮眼成績，去年豐田集團含旗下大發、日野汽車，總銷量達1,059萬輛，連二年創高，全球排名也晉升到僅次於德國福斯與法國雷諾-日産-三菱汽車聯盟的第三，後二者去年分別銷售1,083萬輛、1,075萬輛台。

豐田大陸市場銷售增幅大，是去年成長動力，如前年底發售的Camry和主力轎車Corolla、雷凌等熱銷，另外，歐日環保追捧混合動力車、美國RAV4、Tacoma等SUV車款也暢銷；豐田展望今年總銷量還會成長2%，較穆迪預測全球汽車銷售僅成長0.5%多出逾倍。

內外資法人分析，台股中，包括在台代理豐田汽車的和泰車、供應座椅襯墊材料的耀億、塑膠模具廠東陽、影音系統打入多款豐田熱銷車的怡利電、生產減速齒輪箱的和大及倒車雷達系統的同致等，為主要受惠的「豐田概念股」。受豐田業績連升，至今和泰車已大漲半年，怡利電連紅六個月，東陽、同致、耀億等也紛紛打底。

和泰車今年擁新款Altis、RAV4、Lexus Hybrids堅強陣容，設定13.1萬輛、成長9.3%的銷售目標，在台市占預估由27%上升到30%。凱基投顧預測，在關鍵車款推動，現階段市場平均預估和泰車每股純益19.18元，仍有5%-10%的上檔空間，換算年獲利將增長8%-10%，高於市場的4.5%。

永豐投顧就東陽潛力項目評估，判斷AM旺季遞延、大陸OEM需求觸底及汽車下鄉落地，將提振東陽今年每股純益增至3.65元，目標價設定47元；外資大和資本則預估，東陽今、明年每股純益3.4元、3.9元。

專攻車載影音系統的怡利電，在豐田挹注外，抬頭顯示器（HUD）打入中國吉利電動車、環景影像進軍東南亞，轉盈潛力受到注目。