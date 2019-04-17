親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

日職／王柏融首扛三棒就猛打賞 第4打席首轟出爐

外籍乘客逼長榮空姐擦屁股 3月在蘇美島因病過世

工會擬罷工！長榮航籲雙方回到談判桌持續理性協商

2019-04-17 18:44經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

航空業再度面臨罷工的壓力！長榮航空今（17）日與桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）進行勞資爭議第三次調解，團體協約協商沒有結果破局收場。長榮航空今天也進行說明，很想跟工會協商、好好相處，但實在無法接受禁搭便車條款，這樣的政策將會減損團隊合作精神，同時也可能造成飛安疑慮。

長榮航空人事室協理許平今天表示，過去20次協商就算最後團協還沒有結束，但只要雙方同意的，長榮航空立即釋出善意推動實施；今年1月1日開始，長榮航空就推動保障空服員飛時60小時，第二針對疲勞航班的優化也一直在推動，長榮航空在過程中，一直在持續盡全力改善勞資關係。長榮航的空服員薪資整體結構相加後，與其他同業年薪應該在伯仲之間。

許平表示，4月9日第二次調解時，因桃空職工堅持禁搭便車，要求工會會員的差異化，但長榮航空無法認同對個別員工有差別待遇，因此參考桃園市勞動局之建議，於第三次調解提出給予工會組織本身(非針對會員)勞資和諧基金，本次也有提出，雙方還是沒有共識。

有關優化航班派遣方面，今天也針對工會要求之二個特定航班均提出對案，桃園-北京航班在跑道歲修的一個月及雷雨季節的三個月期間，讓空服員在當地過夜；桃園-東京BR198航班除冬季班表五個月期間試行過夜外，另針對非冬季期間以包月專飛方式派遣，除每日工時縮減30分鐘外，當月份排休天數可高達16-20日。

同時也同意每半年與工會對於航班優化派遣會再重新討論。另外也提出增設「飛安服勤奬金」，因每個人服勤的航班數，每月實質增加新台幣1,500~2,500元不等的收入。

無奈桃空職工認為與工會期待落差過大，勞資雙方無法達成共識，造成調解不成立。長榮航空對此深感遺憾，但仍表示協商大門永遠敞開，呼籲雙方能夠回到談判桌上持續理性協商。

長榮航空與桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)17日進行第三次勞資調解不成立，長...
長榮航空與桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)17日進行第三次勞資調解不成立，長榮航空也舉行記者會說明期望能和解共生、共創雙贏。記者黃淑惠／攝影
分享
長榮航空說明改善疲勞航班於今年1月1日就開始陸續推動。記者黃淑惠／攝影
長榮航空說明改善疲勞航班於今年1月1日就開始陸續推動。記者黃淑惠／攝影
分享

長榮航空空服員派遣罷工
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

去年東南亞來台旅客 創新高

2019-04-17 10:37

長榮空姐吵什麼？一張表看懂關鍵在「錢」喬不攏

2019-04-17 17:37

長榮勞資協商破局恐釀罷工 勞動部喊話：不要放棄協商

2019-04-17 16:55

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 15:30

長榮空服員勞資調解不成 工會：不排除罷工

2019-04-17 15:24

推會員App 亞都下半年拚住房率逾85%

2019-04-17 14:36

攜手仁寶 馬光跨足雲端醫療

2019-04-17 14:36

藥華藥 新藥研發報喜

2019-04-17 14:36

拉抬芭樂價格 陳吉仲：一週內可讓每公斤逾20元

2019-04-17 14:14

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:39

夏季電費吃不消一招教你省荷包 這企業年省50萬

2019-04-17 11:25

進口海扇貝、山藥等十農漁產品 擬降稅一半

2019-04-17 11:17

資誠助攻新南向 逾20家台商有意在台上市

2019-04-17 10:37

新南向報捷 去年東南亞來台旅客創新高

2019-04-17 10:18

火線話題／設獨董不等於落實公司治理

2019-04-17 02:48

經濟書坊／從保險學看經營與監理

2019-04-17 02:48

憲生說法／做好職涯規劃

2019-04-17 02:48

策略行銷／熊有良心…開社區講堂 貼近客戶

2019-04-17 02:48

和運攜LEXUS 推租車吃到飽

2019-04-17 02:11

長榮航城市馬拉松 開放報名

2019-04-16 23:34

賓利紀念車 台富豪搶到一輛

2019-04-16 23:33

涉違法在台租伺服器 愛奇藝恐遭罰

2019-04-16 19:07

台灣火鍋市場熱 「海底撈」今年再拓點

2019-04-16 18:04

保瑞：短中期專注代工業 目標做「藥業台積電」

2019-04-16 16:06

賓利推紀念車款全球限量10台 台灣搶到一台

2019-04-16 15:13

Kitty迷太瘋狂！PGO和Kitty聯名車款 限量1520輛快完售

2019-04-16 14:59

盛治仁專訪（一）／雲朗「三化」 打造世界級飯店

2019-04-14 23:00

盛治仁專訪（二）／拚觀光 找出自己特色

2019-04-14 22:59

管理雞湯／企業經營 以動物為師

2019-04-14 22:54

策略行銷／楊建偉從總機到總座 融入城市文化、創意行銷

2019-04-14 22:54

致勝心法／許富舜：有效溝通 點燃創新火花

2019-04-13 23:06

許富舜，從醫師變聿信CEO

2019-04-13 23:06

聿信醫療顛覆診斷模式 國際大廠找上門

2019-04-13 23:06

聿信攻AI醫療 呼吸監測、即刻救命

2019-04-13 23:06

預防失智、改善代謝!葡萄王獲日內瓦1金1銀1特別獎

2019-04-13 14:10

晶華跨海結盟 攻豪宅管理

2019-04-13 01:51

晶華集團服務底子厚 助攻麗晶

2019-04-13 01:51

簡滄圳談都更 要解決人性

2019-04-12 23:40

潤泰集團今年推五建案 衝120億

2019-04-12 23:40
看更多

熱門文章

嘉里大榮、中連一甲子營運兩樣情 年營收差10倍

2019-04-16 21:41

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 15:30

鴻海新生代兩大將 角色吃重

2019-04-17 02:23

中連貨運解雇千餘名員工 業者嘆1例1休後都在苦撐

2019-04-16 21:25

郭台銘暗示 效法台塑共治模式

2019-04-17 02:23

新iPhone 8組裝訂單 和碩全包

2019-04-16 23:22

長榮空姐吵什麼？一張表看懂關鍵在「錢」喬不攏

2019-04-17 17:37

長照扣除額增排富條款 在家照顧者也納入

2019-04-17 00:00

65年老字號 中連貨運資遣千人

2019-04-16 23:27

南山新醫療險 中高齡福音

2019-04-17 03:06

本土新創Whoscall 獲國泰注資

2019-04-16 23:22

65年老字號 中連貨運退出市場

2019-04-17 00:22

政院拍板 長照扣除定額12萬

2019-04-17 02:23

賣非法追劇神器 將重罰

2019-04-16 23:25

長榮空服員勞資調解不成 工會：不排除罷工

2019-04-17 15:24

法說前夕 台積釋6奈米利多

2019-04-16 23:36

鄭優證實卸任中華電信董座 由總經理謝繼茂接任

2019-04-17 18:37

台北電腦展 強打AI物聯網

2019-04-17 01:22

外媒點名盧松青 鴻海熱門接班人

2019-04-16 23:31

壽險搶買 公債利率溜滑梯

2019-04-17 03:06

25日開始查詢所得 是否適用試算服務這裡查

2019-04-17 05:52

iPhone 8舊瓶裝新酒 考驗果粉忠誠

2019-04-16 23:22

長榮三度勞資協商破局 空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 16:45

楊應超：郭台銘不輸韓國瑜

2019-04-16 23:31

中連貨運大量解雇勞工 中市勞工局：分三批解雇1036人

2019-04-16 20:12

紙上公司稅事 二招因應

2019-04-17 03:02

純網銀開放家數增？ 仍是三搶二

2019-04-17 00:28

中連貨運將解雇上千人 遍及14縣市

2019-04-17 00:26

三星先進製程 緊追台積電

2019-04-16 23:30

拉抬芭樂價格 陳吉仲：一週內可讓每公斤逾20元

2019-04-17 14:14

半導體明年復甦 汽車應用成長快

2019-04-17 00:46

可望投入總統大選 兩岸三地「郭董概念股」集體走強

2019-04-17 13:17

王文淵：拚經濟最重要

2019-04-17 02:23

火線話題／設獨董不等於落實公司治理

2019-04-17 02:48

DBU人民幣存款降 轉買保單

2019-04-17 03:06

貨運業界：一例一休傷害大

2019-04-16 23:20

鴻家軍市值 一天增170億

2019-04-16 23:32

和運攜LEXUS 推租車吃到飽

2019-04-17 02:11

玉山銀攜清大 發行認同卡

2019-04-17 03:06

鼓勵用電移至離峰期 台電以競標方式給大戶補貼

2019-04-17 11:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top