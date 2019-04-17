工會擬罷工！長榮航籲雙方回到談判桌持續理性協商

2019-04-17 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



航空業再度面臨罷工的壓力！長榮航空今（17）日與桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）進行勞資爭議第三次調解，團體協約協商沒有結果破局收場。長榮航空今天也進行說明，很想跟工會協商、好好相處，但實在無法接受禁搭便車條款，這樣的政策將會減損團隊合作精神，同時也可能造成飛安疑慮。

長榮航空人事室協理許平今天表示，過去20次協商就算最後團協還沒有結束，但只要雙方同意的，長榮航空立即釋出善意推動實施；今年1月1日開始，長榮航空就推動保障空服員飛時60小時，第二針對疲勞航班的優化也一直在推動，長榮航空在過程中，一直在持續盡全力改善勞資關係。長榮航的空服員薪資整體結構相加後，與其他同業年薪應該在伯仲之間。

許平表示，4月9日第二次調解時，因桃空職工堅持禁搭便車，要求工會會員的差異化，但長榮航空無法認同對個別員工有差別待遇，因此參考桃園市勞動局之建議，於第三次調解提出給予工會組織本身(非針對會員)勞資和諧基金，本次也有提出，雙方還是沒有共識。

有關優化航班派遣方面，今天也針對工會要求之二個特定航班均提出對案，桃園-北京航班在跑道歲修的一個月及雷雨季節的三個月期間，讓空服員在當地過夜；桃園-東京BR198航班除冬季班表五個月期間試行過夜外，另針對非冬季期間以包月專飛方式派遣，除每日工時縮減30分鐘外，當月份排休天數可高達16-20日。

同時也同意每半年與工會對於航班優化派遣會再重新討論。另外也提出增設「飛安服勤奬金」，因每個人服勤的航班數，每月實質增加新台幣1,500~2,500元不等的收入。