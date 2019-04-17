上緯海洋風電葉片塔架抵台 第2階段120MW估年底完工

2019-04-17 18:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



上緯海洋風電（Formosa I）風力機組葉片及塔架已陸續抵台，預估第二階段120MW將於年底完工。上緯董事長蔡朝陽說，上緯兼具國際風電大廠葉片材料供應商及離岸風電開發商雙重角色，身為海洋風電的發起人，致力於與合作夥伴如期完成台灣首座離岸風場建置，也將持續推動樹脂材料及碳纖複合材料於風電葉片應用，促成風機材料國產化。

上緯指出，海洋風電第二階段風力發電機為西門子歌美颯之6MW機組，風機葉片每支長75公尺，總計20座風機之葉片、塔架及機艙罩將於第二季陸續抵台；首批抵台葉片中已採用國產化樹脂製造，該樹脂由海洋風電股東之一－上緯於南投製造並供應西門子歌美颯於丹麥製造。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，身為海洋風電計畫的最大股東，沃旭能源持續引進離岸風電專業能力與技術團隊，致力扶持本地供應商與國際離岸風電產業鏈合作。海洋風電第二階段風機組件抵達，也是台歐合作的成果。沃旭能源很榮幸參與並促成台灣能源轉型及建構本土供應鏈的第一步。