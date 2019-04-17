親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

日職／王柏融首扛三棒就猛打賞 第4打席首轟出爐

外籍乘客逼長榮空姐擦屁股 3月在蘇美島因病過世

上緯海洋風電葉片塔架抵台 第2階段120MW估年底完工

2019-04-17 18:33聯合報 記者張語羚╱即時報導

上緯海洋風電（Formosa I）風力機組葉片及塔架已陸續抵台，預估第二階段120MW將於年底完工。上緯董事長蔡朝陽說，上緯兼具國際風電大廠葉片材料供應商及離岸風電開發商雙重角色，身為海洋風電的發起人，致力於與合作夥伴如期完成台灣首座離岸風場建置，也將持續推動樹脂材料及碳纖複合材料於風電葉片應用，促成風機材料國產化。

上緯指出，海洋風電第二階段風力發電機為西門子歌美颯之6MW機組，風機葉片每支長75公尺，總計20座風機之葉片、塔架及機艙罩將於第二季陸續抵台；首批抵台葉片中已採用國產化樹脂製造，該樹脂由海洋風電股東之一－上緯於南投製造並供應西門子歌美颯於丹麥製造。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）表示，身為海洋風電計畫的最大股東，沃旭能源持續引進離岸風電專業能力與技術團隊，致力扶持本地供應商與國際離岸風電產業鏈合作。海洋風電第二階段風機組件抵達，也是台歐合作的成果。沃旭能源很榮幸參與並促成台灣能源轉型及建構本土供應鏈的第一步。

JERA台灣地區負責人（台灣捷熱能源股份有限公司董事長）田村晃一表示，很高興能夠完成風力渦輪機葉片和塔架的運達工作，這是該項目的一個重要的里程碑，希望之後在海上的安裝工作能夠安全且順利的進行。

上緯海洋風電（Formosa I）風力機組葉片及塔架已陸續抵台，預估第二階段12...
上緯海洋風電（Formosa I）風力機組葉片及塔架已陸續抵台，預估第二階段120MW將於年底完工。圖／上緯提供
分享
上緯海洋風電（Formosa I）風力機組葉片及塔架已陸續抵台，預估第二階段12...
上緯海洋風電（Formosa I）風力機組葉片及塔架已陸續抵台，預估第二階段120MW將於年底完工。圖／上緯提供
分享
上緯海洋風電（Formosa I）風力機組葉片及塔架已陸續抵台，預估第二階段12...
上緯海洋風電（Formosa I）風力機組葉片及塔架已陸續抵台，預估第二階段120MW將於年底完工。圖／上緯提供
分享

離岸風電上緯西門子
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

去年東南亞來台旅客 創新高

2019-04-17 10:37

長榮空姐吵什麼？一張表看懂關鍵在「錢」喬不攏

2019-04-17 17:37

長榮勞資協商破局恐釀罷工 勞動部喊話：不要放棄協商

2019-04-17 16:55

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 15:30

長榮空服員勞資調解不成 工會：不排除罷工

2019-04-17 15:24

推會員App 亞都下半年拚住房率逾85%

2019-04-17 14:36

攜手仁寶 馬光跨足雲端醫療

2019-04-17 14:36

藥華藥 新藥研發報喜

2019-04-17 14:36

拉抬芭樂價格 陳吉仲：一週內可讓每公斤逾20元

2019-04-17 14:14

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:39

夏季電費吃不消一招教你省荷包 這企業年省50萬

2019-04-17 11:25

進口海扇貝、山藥等十農漁產品 擬降稅一半

2019-04-17 11:17

資誠助攻新南向 逾20家台商有意在台上市

2019-04-17 10:37

新南向報捷 去年東南亞來台旅客創新高

2019-04-17 10:18

火線話題／設獨董不等於落實公司治理

2019-04-17 02:48

經濟書坊／從保險學看經營與監理

2019-04-17 02:48

憲生說法／做好職涯規劃

2019-04-17 02:48

策略行銷／熊有良心…開社區講堂 貼近客戶

2019-04-17 02:48

和運攜LEXUS 推租車吃到飽

2019-04-17 02:11

長榮航城市馬拉松 開放報名

2019-04-16 23:34

賓利紀念車 台富豪搶到一輛

2019-04-16 23:33

涉違法在台租伺服器 愛奇藝恐遭罰

2019-04-16 19:07

台灣火鍋市場熱 「海底撈」今年再拓點

2019-04-16 18:04

保瑞：短中期專注代工業 目標做「藥業台積電」

2019-04-16 16:06

賓利推紀念車款全球限量10台 台灣搶到一台

2019-04-16 15:13

Kitty迷太瘋狂！PGO和Kitty聯名車款 限量1520輛快完售

2019-04-16 14:59

盛治仁專訪（一）／雲朗「三化」 打造世界級飯店

2019-04-14 23:00

盛治仁專訪（二）／拚觀光 找出自己特色

2019-04-14 22:59

管理雞湯／企業經營 以動物為師

2019-04-14 22:54

策略行銷／楊建偉從總機到總座 融入城市文化、創意行銷

2019-04-14 22:54

致勝心法／許富舜：有效溝通 點燃創新火花

2019-04-13 23:06

許富舜，從醫師變聿信CEO

2019-04-13 23:06

聿信醫療顛覆診斷模式 國際大廠找上門

2019-04-13 23:06

聿信攻AI醫療 呼吸監測、即刻救命

2019-04-13 23:06

預防失智、改善代謝!葡萄王獲日內瓦1金1銀1特別獎

2019-04-13 14:10

晶華跨海結盟 攻豪宅管理

2019-04-13 01:51

晶華集團服務底子厚 助攻麗晶

2019-04-13 01:51

簡滄圳談都更 要解決人性

2019-04-12 23:40

潤泰集團今年推五建案 衝120億

2019-04-12 23:40
看更多

熱門文章

嘉里大榮、中連一甲子營運兩樣情 年營收差10倍

2019-04-16 21:41

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 15:30

鴻海新生代兩大將 角色吃重

2019-04-17 02:23

中連貨運解雇千餘名員工 業者嘆1例1休後都在苦撐

2019-04-16 21:25

郭台銘暗示 效法台塑共治模式

2019-04-17 02:23

新iPhone 8組裝訂單 和碩全包

2019-04-16 23:22

長榮空姐吵什麼？一張表看懂關鍵在「錢」喬不攏

2019-04-17 17:37

長照扣除額增排富條款 在家照顧者也納入

2019-04-17 00:00

65年老字號 中連貨運資遣千人

2019-04-16 23:27

南山新醫療險 中高齡福音

2019-04-17 03:06

本土新創Whoscall 獲國泰注資

2019-04-16 23:22

65年老字號 中連貨運退出市場

2019-04-17 00:22

政院拍板 長照扣除定額12萬

2019-04-17 02:23

賣非法追劇神器 將重罰

2019-04-16 23:25

長榮空服員勞資調解不成 工會：不排除罷工

2019-04-17 15:24

法說前夕 台積釋6奈米利多

2019-04-16 23:36

鄭優證實卸任中華電信董座 由總經理謝繼茂接任

2019-04-17 18:37

台北電腦展 強打AI物聯網

2019-04-17 01:22

外媒點名盧松青 鴻海熱門接班人

2019-04-16 23:31

壽險搶買 公債利率溜滑梯

2019-04-17 03:06

25日開始查詢所得 是否適用試算服務這裡查

2019-04-17 05:52

iPhone 8舊瓶裝新酒 考驗果粉忠誠

2019-04-16 23:22

長榮三度勞資協商破局 空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 16:45

楊應超：郭台銘不輸韓國瑜

2019-04-16 23:31

中連貨運大量解雇勞工 中市勞工局：分三批解雇1036人

2019-04-16 20:12

紙上公司稅事 二招因應

2019-04-17 03:02

純網銀開放家數增？ 仍是三搶二

2019-04-17 00:28

中連貨運將解雇上千人 遍及14縣市

2019-04-17 00:26

三星先進製程 緊追台積電

2019-04-16 23:30

拉抬芭樂價格 陳吉仲：一週內可讓每公斤逾20元

2019-04-17 14:14

半導體明年復甦 汽車應用成長快

2019-04-17 00:46

可望投入總統大選 兩岸三地「郭董概念股」集體走強

2019-04-17 13:17

王文淵：拚經濟最重要

2019-04-17 02:23

火線話題／設獨董不等於落實公司治理

2019-04-17 02:48

DBU人民幣存款降 轉買保單

2019-04-17 03:06

貨運業界：一例一休傷害大

2019-04-16 23:20

鴻家軍市值 一天增170億

2019-04-16 23:32

和運攜LEXUS 推租車吃到飽

2019-04-17 02:11

玉山銀攜清大 發行認同卡

2019-04-17 03:06

鼓勵用電移至離峰期 台電以競標方式給大戶補貼

2019-04-17 11:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top