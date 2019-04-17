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偏鄉車主注意 「候鳥車輛維修巡迴服務」啟動了

2019-04-17 17:56經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

中華汽車「候鳥車輛維修巡迴服務」首場公益維修服務前進屏東瑪家鄉禮納里部落，替曾遭受八八風災摧毀家園的好茶、瑪家及大社部落等災後重建之居民檢修車輛，從國境之南起飛，候鳥巡迴要照顧更多偏鄉車主。

「候鳥車輛維修巡迴服務」全台巡迴邁入第4年，透過 CSR外溢效果，繼去年台灣普利司通率先參與健檢活動後，今年再增加湯淺電池及行快科技兩家協力廠商共襄盛舉，於「候鳥車輛維修巡迴服務」公益場活動中提供「中華三菱機油免費更換」、「台灣普利司通輪胎回廠買一送一」、「湯淺電池回廠5折」及「行快雨刷免費更換」等四大服務，持續守護偏鄉車主行的安全。

因偏鄉部落與保養廠距離太遠，在過往服務車輛中有將近五成以上的車主未曾回廠保養，為解決偏鄉部落車輛輪胎磨損嚴重仍持續行駛的狀況，中華汽車「候鳥車輛維修巡迴服務」2018年首次與輪胎大廠-台灣普利司通合作，在去年的合作場次中有56%之車主因輪胎買一送一專案而提升參與候鳥健檢之意願，而在參與檢修車輛中有更超過10%的車主回廠更換，有效鼓勵偏鄉車主返廠。

2019年台灣普利司通持續投入「候鳥車輛維修巡迴服務」計畫，參與2019年共四場的公益場服務活動。凡駕駛三菱得利卡(不含4WD車型)及中華菱利車款，經技師判定胎紋低於1.6mm以下，或輪胎老舊及磨損嚴重，即可享台灣普利司通輪胎回廠買一送一優惠。此外，活動中技師也貼心提供顧客胎壓檢測、胎紋檢測、偏磨耗檢測、氣嘴檢測、外觀檢測等五大基本檢測，預防輪胎行駛不爆胎。

中華汽車長期投入「候鳥車輛維修巡迴服務」，維修累積台數逐年提高，2018年中華汽車共舉辦24場候鳥服務(含一般場及公益場)，檢修車輛達 1,007台，較2017年全年檢修台數增加六成。因偏鄉部落路程遙遠，汽車電瓶更是危害行車安全的一大隱憂，今年中華汽車邀請湯淺電池一同投入「候鳥車輛維修巡迴服務」，提供中華三菱全車系回廠更換電池5折優惠，凡參與候鳥四場公益場之車主，現場經技師檢定電瓶老舊並有耗能衰減之現象，立即享有回廠更換5折優惠，期望以預防性檢測，讓偏鄉車主之愛車免於遭受部落拋錨之隱憂。

技師進入偏鄉檢修老車
技師進入偏鄉檢修老車
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偏鄉中華汽車三菱
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