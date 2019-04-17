台鹽「綠迷雅系列」今年明星商品 重磅上市

2019-04-17 17:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



臺鹽再創巔峰！「綠迷雅」熱銷17年之後，該公司邀請超模林嘉綺化身綠迷雅海洋女神，今（17）日與總經理吳旭慧攜手發表台鹽2019年度全新代表作-「綠迷雅保濕活潤超進化系列」，並宣佈該系列勇奪有美妝奧斯卡之稱的「Victoires de la Beauté」法國維多利亞美妝大賞雙項產品大獎，成為今年台灣唯一以精華液和面霜一同獲獎的企業，展現國家級膠原蛋白品牌優勢！

新品發表會上林嘉綺身穿金色長禮服展現海洋女神的魅力，驚豔四座，和台鹽總經理吳旭慧、伊林娛樂副董事長陳婉若等貴賓蒞臨現場，與大家分享屬於台灣美妝界的獲獎榮耀，更一同見證「綠迷雅」的年輕奇蹟！

超模林嘉綺是第一代「綠迷雅」的代言人，和台鹽有深厚情緣。17年來台鹽不斷提升美妝研發技術，穩坐亞洲膠原蛋白權威，在國際上勇奪歐洲品質評鑑和法國美妝大賞。如同林嘉綺在人生上升級成為妻子和母親、在工作上力求突破，美貌、健康和氣質更創巔峰。她表示，能和台鹽一起在不同領域上精進，覺得與有榮焉，也因為認識綠迷雅，體會到美麗和健康必須兼具，讓她自信打造美好人生。17年後化身海洋女神的林嘉綺再度聚首發表全新升級的「綠迷雅」，意義非凡！

台鹽總經理吳旭慧表示，公司從產品設計、研發技術、服務精神，到設備製程、通路商合作全面升級，成功從傳統製造業轉型以服務消費者為導向的企業，同步整合實體生技門市和電子商務開發多元通路，包括有全省台鹽生技門市、MOMO購物網和Yahoo超級商城，以產品升級、服務加值的理念，為消費者開創更進步、健全的美好生活。

吳總經理指出，台鹽升級的代表作-「綠迷雅保濕活潤超進化系列」，從內到外匯集臺鹽堪稱亞洲第一的國家級膠原蛋白品牌、TAF國際級實驗室研發優勢，以及台鹽升級之「膠原胜肽3.0 (Kallo Tai III)」成份和法國專利技術，更和法國產品設計師合作，用最新突破技術淬取的原料、最好的製程、設計成果贏得法國維多利亞美妝大賞雙項金獎。今天要把台灣征服歐洲美妝界的榮耀分享給消費者，還要把「年輕」獻給大家。