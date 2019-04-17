親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

日職／王柏融次打席獲保送 扛三棒上壘率百分百

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

台鹽「綠迷雅系列」今年明星商品 重磅上市

2019-04-17 17:38經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

臺鹽再創巔峰！「綠迷雅」熱銷17年之後，該公司邀請超模林嘉綺化身綠迷雅海洋女神，今（17）日與總經理吳旭慧攜手發表台鹽2019年度全新代表作-「綠迷雅保濕活潤超進化系列」，並宣佈該系列勇奪有美妝奧斯卡之稱的「Victoires de la Beauté」法國維多利亞美妝大賞雙項產品大獎，成為今年台灣唯一以精華液和面霜一同獲獎的企業，展現國家級膠原蛋白品牌優勢！

新品發表會上林嘉綺身穿金色長禮服展現海洋女神的魅力，驚豔四座，和台鹽總經理吳旭慧、伊林娛樂副董事長陳婉若等貴賓蒞臨現場，與大家分享屬於台灣美妝界的獲獎榮耀，更一同見證「綠迷雅」的年輕奇蹟！

超模林嘉綺是第一代「綠迷雅」的代言人，和台鹽有深厚情緣。17年來台鹽不斷提升美妝研發技術，穩坐亞洲膠原蛋白權威，在國際上勇奪歐洲品質評鑑和法國美妝大賞。如同林嘉綺在人生上升級成為妻子和母親、在工作上力求突破，美貌、健康和氣質更創巔峰。她表示，能和台鹽一起在不同領域上精進，覺得與有榮焉，也因為認識綠迷雅，體會到美麗和健康必須兼具，讓她自信打造美好人生。17年後化身海洋女神的林嘉綺再度聚首發表全新升級的「綠迷雅」，意義非凡！

台鹽總經理吳旭慧表示，公司從產品設計、研發技術、服務精神，到設備製程、通路商合作全面升級，成功從傳統製造業轉型以服務消費者為導向的企業，同步整合實體生技門市和電子商務開發多元通路，包括有全省台鹽生技門市、MOMO購物網和Yahoo超級商城，以產品升級、服務加值的理念，為消費者開創更進步、健全的美好生活。

吳總經理指出，台鹽升級的代表作-「綠迷雅保濕活潤超進化系列」，從內到外匯集臺鹽堪稱亞洲第一的國家級膠原蛋白品牌、TAF國際級實驗室研發優勢，以及台鹽升級之「膠原胜肽3.0 (Kallo Tai III)」成份和法國專利技術，更和法國產品設計師合作，用最新突破技術淬取的原料、最好的製程、設計成果贏得法國維多利亞美妝大賞雙項金獎。今天要把台灣征服歐洲美妝界的榮耀分享給消費者，還要把「年輕」獻給大家。

台鹽表示，綠迷雅研發團隊發現「16型膠原蛋白」具有特殊功效，運用自有研發技術開發出「膠原胜肽3.0(Kallo Tai III)」並申請專利，再引入法國專利AQP水通道技術的「双導活妍紅藻」，創造極具優勢的商品力，經過台灣100位30至50歲女性試用者連續14天使用後感覺肌膚彈潤、年輕之外，系列中的「超進化膠原活膚露」、「超進化膠原細緻霜」兩項產品經過70位法國評審零品牌、零包裝、零宣傳的盲測後，獲得超過83%願意再次使用和推薦給親友的高度評價，雙雙榮獲「2018-2019 Victoires de la Beauté」法國維多利亞美妝大賞，以海洋女神般的姿態，凸顯臺鹽傑出的品牌力。

台鹽今日發表2019年度全新代表作-「綠迷雅保濕活潤超進化系列」。 圖／台鹽提供
台鹽今日發表2019年度全新代表作-「綠迷雅保濕活潤超進化系列」。 圖／台鹽提供
分享

台鹽法國林嘉綺
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

去年東南亞來台旅客 創新高

2019-04-17 10:37

長榮勞資協商破局恐釀罷工 勞動部喊話：不要放棄協商

2019-04-17 16:55

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 15:30

長榮空服員勞資調解不成 工會：不排除罷工

2019-04-17 15:24

推會員App 亞都下半年拚住房率逾85%

2019-04-17 14:36

攜手仁寶 馬光跨足雲端醫療

2019-04-17 14:36

藥華藥 新藥研發報喜

2019-04-17 14:36

拉抬芭樂價格 陳吉仲：一週內可讓每公斤逾20元

2019-04-17 14:14

曾被酸「等著看妳出糗」承接爸爸衣缽 吳旻潔走自己的誠品人生

2019-04-17 13:39

夏季電費吃不消一招教你省荷包 這企業年省50萬

2019-04-17 11:25

進口海扇貝、山藥等十農漁產品 擬降稅一半

2019-04-17 11:17

資誠助攻新南向 逾20家台商有意在台上市

2019-04-17 10:37

新南向報捷 去年東南亞來台旅客創新高

2019-04-17 10:18

火線話題／設獨董不等於落實公司治理

2019-04-17 02:48

經濟書坊／從保險學看經營與監理

2019-04-17 02:48

憲生說法／做好職涯規劃

2019-04-17 02:48

策略行銷／熊有良心…開社區講堂 貼近客戶

2019-04-17 02:48

和運攜LEXUS 推租車吃到飽

2019-04-17 02:11

長榮航城市馬拉松 開放報名

2019-04-16 23:34

賓利紀念車 台富豪搶到一輛

2019-04-16 23:33

涉違法在台租伺服器 愛奇藝恐遭罰

2019-04-16 19:07

台灣火鍋市場熱 「海底撈」今年再拓點

2019-04-16 18:04

保瑞：短中期專注代工業 目標做「藥業台積電」

2019-04-16 16:06

賓利推紀念車款全球限量10台 台灣搶到一台

2019-04-16 15:13

Kitty迷太瘋狂！PGO和Kitty聯名車款 限量1520輛快完售

2019-04-16 14:59

momo攻新零售 深耕品牌合作

2019-04-16 14:38

和運推3年期訂閱式租賃 年年開新車

2019-04-16 14:38

星宇航空 下半年再招300人

2019-04-16 14:38

台船首艘大型風電工作船 交船

2019-04-16 14:38

長榮航明3度調解 勞資互喊話

2019-04-16 14:31

台船打造台灣首艘大型風電工作船 今命名

2019-04-16 13:26

台船7億元離岸風電大型駁船完工 國產化與在地產業聯結

2019-04-16 13:13

企業創新研發抵稅、補助 新北市派會計師免費到府健檢

2019-04-16 13:13

盛治仁專訪（一）／雲朗「三化」 打造世界級飯店

2019-04-14 23:00

盛治仁專訪（二）／拚觀光 找出自己特色

2019-04-14 22:59

管理雞湯／企業經營 以動物為師

2019-04-14 22:54

策略行銷／楊建偉從總機到總座 融入城市文化、創意行銷

2019-04-14 22:54

致勝心法／許富舜：有效溝通 點燃創新火花

2019-04-13 23:06

許富舜，從醫師變聿信CEO

2019-04-13 23:06
看更多

熱門文章

獲利從1.5億元縮水到1,500萬元 中連貨運退出市場的三大原因

2019-04-16 18:02

嘉里大榮、中連一甲子營運兩樣情 年營收差10倍

2019-04-16 21:41

中連貨運解雇千餘名員工 業者嘆1例1休後都在苦撐

2019-04-16 21:25

鴻海新生代兩大將 角色吃重

2019-04-17 02:23

郭台銘暗示 效法台塑共治模式

2019-04-17 02:23

新iPhone 8組裝訂單 和碩全包

2019-04-16 23:22

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 15:30

長照扣除額增排富條款 在家照顧者也納入

2019-04-17 00:00

65年老字號 中連貨運資遣千人

2019-04-16 23:27

南山新醫療險 中高齡福音

2019-04-17 03:06

本土新創Whoscall 獲國泰注資

2019-04-16 23:22

賣非法追劇神器 將重罰

2019-04-16 23:25

台積電推出6奈米製程 2020年第1季試產

2019-04-16 19:13

65年老字號 中連貨運退出市場

2019-04-17 00:22

政院拍板 長照扣除定額12萬

2019-04-17 02:23

法說前夕 台積釋6奈米利多

2019-04-16 23:36

台北電腦展 強打AI物聯網

2019-04-17 01:22

涉違法在台租伺服器 愛奇藝恐遭罰

2019-04-16 19:07

長榮空服員勞資調解不成 工會：不排除罷工

2019-04-17 15:24

25日開始查詢所得 是否適用試算服務這裡查

2019-04-17 05:52

壽險搶買 公債利率溜滑梯

2019-04-17 03:06

外媒點名盧松青 鴻海熱門接班人

2019-04-16 23:31

iPhone 8舊瓶裝新酒 考驗果粉忠誠

2019-04-16 23:22

楊應超：郭台銘不輸韓國瑜

2019-04-16 23:31

中連貨運大量解雇勞工 中市勞工局：分三批解雇1036人

2019-04-16 20:12

紙上公司稅事 二招因應

2019-04-17 03:02

台灣火鍋市場熱 「海底撈」今年再拓點

2019-04-16 18:04

長榮三度勞資協商破局 空服員恐醞釀罷工

2019-04-17 16:45

純網銀開放家數增？ 仍是三搶二

2019-04-17 00:28

中連貨運將解雇上千人 遍及14縣市

2019-04-17 00:26

三星先進製程 緊追台積電

2019-04-16 23:30

半導體明年復甦 汽車應用成長快

2019-04-17 00:46

拉抬芭樂價格 陳吉仲：一週內可讓每公斤逾20元

2019-04-17 14:14

可望投入總統大選 兩岸三地「郭董概念股」集體走強

2019-04-17 13:17

王文淵：拚經濟最重要

2019-04-17 02:23

火線話題／設獨董不等於落實公司治理

2019-04-17 02:48

DBU人民幣存款降 轉買保單

2019-04-17 03:06

貨運業界：一例一休傷害大

2019-04-16 23:20

長榮空姐吵什麼？一張表看懂關鍵在「錢」喬不攏

2019-04-17 17:37

鴻家軍市值 一天增170億

2019-04-16 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top