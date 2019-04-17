長榮空姐吵什麼？一張表看懂關鍵在「錢」喬不攏

2019-04-17 17:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



長榮航空勞資協商今進行第3次調解，宣布破局。 本報資料照片 分享 facebook

自2017年4月起，長榮與桃空職工歷經20次團協會議和三次調解會議，無奈今（17）日仍破局收場。到底是什麼重大爭議，讓長榮陷入首次空姐罷工的危機中？

這次勞資爭議破局最大的癥結點，就是桃空職工強力要求長榮給付予空服員的「日支生活費」（簡稱日支費）比照華航，由每小時3美元調高至5美元（約新台幣150元），而且還要長榮航空同意「禁搭便車」，也就是非工會的成員，不得適用調高後的待遇。

對於工會這兩項要求，長榮航空資方堅決反對，導致協商破局，勞資雙方不歡而散，鳴響罷工危機的警報。

空服員薪資結構為「底薪」加上「飛行加給」與「日支費」。華航及長榮的日支費計算方式不同，華航給付日支費給空服員的期間，為飛機離地到飛機重返國內機場這段時間；長榮則是空服員到公司「報到」起就開始計算日支費。也就是說，空服員執行一趟同樣的飛行任務，長榮給付日支費的時間比華航長。

舉例來說，華航台北直飛洛杉磯約13個小時飛機時間，來回共26小時，再假設空服員在洛杉磯休息24小時，該趟飛行任務的日支費合計250美元（50小時*5美元＝250美元，約新台幣7500元）。

華航2016年空服員罷工前，日支費為每小時2美元，罷工後調高至5美元。長榮現在規定是每小時3美元，桃空職工主張，長榮應比照華航調高至5美元。

但問題是，長榮資方認為，長榮給付日支費的時間比華航長（空服員報到起就開始給付日支費），所以整體日支費不比華航低。如果比照華航提高至5美元，空服員的人事成本恐大幅攀升，待遇也會比華航優渥許多。

據了解，長榮新進空服員的年收入約90萬元，華航比長榮高出一點點。如果日支費調高至5美元，空服員的待遇固然會進一步提高，但長榮人事成本勢必要膨脹；加上桃空職工要求「禁搭便車」，只有工會成員的日支費才有5美元，非工會成員只能領3美元，更讓長榮資方認為，這些要求無理取鬧，桃空職工擺明是為了罷工而借題發難。