新聞分析／郭董要選了 柯文哲還在坐山觀虎鬥？

2019-04-17 17:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



2020年台灣總統大選愈來愈熱鬧了，多位重量級人物紛紛表態要參選，而網路聲量最高的高雄市長韓國瑜、民調僅次於韓國瑜的台北市長柯文哲，都是極可能會出馬參選的人物，不過，柯文哲到現在遲未表態，應該是暫時袖手旁觀，等待最好的時機再出擊。

據指出，柯文哲在第一任台北市長時，夾著剛勝選上任的旺盛氣勢，狂打「五大案」，不斷質疑以前的招商案看起來都「怪怪的」，「市府吃虧很大，廠商獲利很多」，並在幕僚的安排，連續接受多家電視台專訪，專訪中他強烈質疑前朝政府的作為，一時之間，他成為媒體寵兒，電視台記者每天都固定詢問他對市政或非市政議題的評論。

2016年2月底，柯文哲騎腳踏車挑戰「一日雙塔」，也就是從基隆的富貴角燈塔，騎到屏東的鵝鑾鼻燈塔，從北到南共花28.5小時、單車長征520公里遠，這是一個體力和耐力的挑戰，柯P挑戰成功，很多人都非常佩服他的體力和耐力，但深一層來看，整個騎腳踏車的過程，正好可以沿途「測試」其他縣市民眾對他的觀感和反應。

柯文哲挑戰「一日雙塔」的途中，受到很多人的歡迎，顯示柯粉不只在台北市而已。當時有人詢問柯文哲，他以不同的方式來紀念228，而且完成520公里的雙塔長征，這個520公里是否有問鼎總統之位（520總統就職之日）的含義，柯P聽完問題苦笑遮臉，但柯P有意選總統的印象已逐漸深植人心。

近期民進黨、國民黨表態要參選總統的人愈來愈多，媒體每天詢問柯P的看法，他都不斷重複說「參政是每個人的權利，然後透過民主程序，由人民投票做出選擇」。而提及他自己，他總是說「我的方法最好，自由自在、如來如去，做自己、放輕鬆、繼續向前走」。此話頗有不斷在鴨子划水的意味。

柯P的話都沒講白、也未講死，但從他言談之中可以觀察到，他遲不表態，並非表示他不會參選，應該是暫時袖手旁觀，等待最好的時機再出擊，畢竟強敵環伺，找到最佳時機才是對他最有利的。