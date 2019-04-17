驚！因罹肺癌死亡人數比例 這個縣市最高

2019-04-17 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



南投縣政府揚言提告台中火力發電廠空污造成民眾罹癌。根據衛福部統計，2017年罹患氣管、支氣管及肺癌而死亡比例第一名是位在東部的宜蘭，與外界想的有些出入。

根據衛福部「2017年縣市別主要癌症」統計，宜蘭罹氣管、支氣管及肺癌而死亡，占全部罹癌死亡比例為23.6%，高居全國22縣市之冠。接著依序為新竹縣 21%、彰化為 20.9%、台北市為 20.4%、新北市則為 20.3%。

至於2017年南投縣罹患氣管、支氣管及肺癌而死亡的人數為241人，占南投縣因罹癌死亡人數占比為20.1%，排名全國第六名。至於全台空氣品質第一、且無燃煤電廠的台東則排第7名，高達20%，頗令人意外。

而台中火力發電廠所在地的台中市，2017年台中市因罹患氣管、支氣管及肺癌而死亡的人數，占台中市全部罹癌死亡人數占比為 17.8%，排名第18。

根據衛福部2017年癌症死亡統計，單只觀察氣管、支氣管和肺癌死亡人數排名，人口稠密六都名列前矛，其中以新北市死人數 1413人為最多，高雄市 1111人、台北市 1034人、台中市 886人、台南市 822人、桃園市 606人。

至於第7至12名則依序為彰化縣 597人、屏東縣 424人、雲林縣 403人、嘉義縣 301人、宜蘭縣 265人、南投縣 241人。