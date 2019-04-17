麗緻餐旅靠這二招 拚85%住房率

2019-04-17 14:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



麗緻餐旅集團執行處董事總經理兼集團總經理徐儷萍今（17）日表示，去年麗緻投注2.5億，完成209間客房整修，並於同年5月全數投入營運，2019年1~2月住房率平均約80%，並預期下半年住房率有機會提高至85%以上。

此外，2018年麗緻餐旅集團北、中兩家直營飯店，也全面導入iPad智能房控系統2.0，達到飯店智慧化、個人服務化、客房無紙化與資訊系統化等目標，今年麗緻餐旅集團更開發「緻友會員APP」，將透過跨產業平台，開創點數互導的「手指經濟」，並提供現金折抵最直接的回饋方式，與最輕鬆的點數累計。

同時，徐儷萍今日再公布麗緻餐旅今年的另一項秘密武器，那便是首推全台唯一時尚風格備品車，提升第一線房務人員作業的時尚優雅形象。

徐儷萍指出，這個由集團自行研發的「Landis Raccoon」備品車，以動物界愛乾淨的浣熊命名，如同飯店房務人員對於客房清潔的堅持。「Landis Raccoon」備品車的起心動念，源於走道零障礙，將空間還予房客，並減輕房務人員移動龐大備品車時的不便，進而使這些幕後的無名英雄，能以自己神聖的工作為傲。

此外，麗緻旅館系統「緻友會員APP」，也是領先台灣飯店集團，以最直接的現金折抵，提供入住房客最方便的生活體驗、最即時的旅遊訂房與最輕鬆的點數累計，讓食、衣、住、行、育、樂串起全方位便利生活。

徐儷萍表示，即將推出的「緻友會員APP」合作對象為HAPPY GO，其在台灣每兩人就有一位是卡友，共有超過全世界2000個品牌、80萬個通路都是緻友可兌換商品的平台。同時，麗緻也與「亞洲萬里通」結盟，緻友可透過紅利點數兌換哩程數，享受全國超過25家航空公司獎勵搭乘、座艙升等，並享有全球頂級飯店的住房紅利回饋，結合全球旅遊、航空、飯店業與Landis的緊密結合。