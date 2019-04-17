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夏季電費吃不消一招教你省荷包 這企業年省50萬

2019-04-17 11:25經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

在物價飛漲、薪水不漲的年代，省電費是一門重要學問。 圖／聯合報系資料照片
在物價飛漲、薪水不漲的年代，省電費是一門重要學問。 圖／聯合報系資料照片
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近來白天動輒出現28、29度彷彿夏天的炙熱高溫，根據中央氣象局統計，2019年是台灣近72年以來最暖的冬天，甚至創下12月至2月之間都沒有寒流來報到的罕見紀錄。對此，商研院今（17）日提醒，未來整體產業經營環境勢必大幅提高對於冷凍冷藏、空調設備的依賴，間接激增的經營成本要如何「Lower the Cost」精省，是企業主們亟需正視的課題。

商研院CDRI指出，以台南的「竇爸餐飲」為例，用餐區與廚房屬於同一個空間，儘管裝潢格局已將兩者區隔，仍無法完全防止廚房的熱氣干擾用餐區的溫度，再加上舊有的冷氣已使用10年以上，運轉效率已逐漸降低，導致用餐區還是難逃冷氣不冷、運轉噪音大的問題，加上冷氣經常在高負載且長時間運轉的狀況下，使得電費居高不下，對於利潤微薄的快餐業者而言，無疑是一個沉重的負擔。

透過107年度商院所執行的「商業服務業溫室氣體減量示範輔導」案，「竇爸餐飲」在去年運用政府提供的40萬元的輔導款項，將冷氣汰換成高效率節能冷氣機，並以節能LED燈取代老舊的日光燈後，除了店內環境變明亮且溫度舒適，吸引更多的客人前來用餐外，一整年還可以省下12萬元的電費，等同全年度省下超過50萬元的營運成本。

為持續協助小商家解決即將面臨夏季用電高漲的煩惱，商研院表示，今年度輔導名額首度由原先5個加碼增加至12個，避免業者因額滿而錯失獲得輔導款的良機，零售、餐飲連鎖加盟業者只要填寫簡單的申請文件，通過審查後即可獲得最高新台幣40萬元的輔導款。此外，商研院也會提供節能顧問輔導團隊，讓企業主節能規劃更簡易輕鬆，申請日期自即日起至108年4月26日止，歡迎零售、餐飲連鎖加盟業者踴躍報名。

餐飲電費
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