去年東南亞來台旅客 創新高

2019-04-17 10:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



據內政部移民署統計，2018年來台旅客共1,106萬人，其中東南亞旅客達242萬人次，占21.89%，人數及占比雙雙創下新高，入境人數增加最多的為菲律賓及越南；至於大陸地區人民入境266萬人次，較2017年減少1.3%，占比自2014高峰39.8%後，逐年遞減至2018年24.1%。

內政部指出，2018年來台旅客1,106萬餘人中，前五名分別為中國大陸266萬餘人次、日本196萬餘人次、香港澳門153萬餘人次、韓國101萬餘人次、美國55萬餘人次，其中入境我國的東南亞地區人民占來台旅客人數比率達21.89%，連續9年呈現增加趨勢。

另外入境人數增加最多前五名分別為菲律賓、越南、日本、泰國及印尼，也以東南亞國家居多。

內政部指出，我國入、出國（境）人數逐年呈現上升趨勢，由2008年2,459萬人次，增加至2018年5,526萬人次，近年因航空公司新闢航線及廉價航空興起，2018年新增30條航線，東北亞及東南亞航線就占超過七成，加上許多連續假期，吸引國人出國短期旅遊。

此外政府推動新南向與擴大免簽政策，鼓勵外國遊客來臺觀光，以及國人與東南亞國家國民通婚，新住民及其家屬來臺探親往來頻繁，都是促使入出國人次增加的因素。

另外，國人出國首選仍為日本，2018年國人出國1,664萬餘人次中，首站抵達日本占28.99%最多，其次為中國大陸、香港、韓國及泰國。和前一年相較，除至香港減少7萬餘人次外，前往中國大陸、日本、韓國及泰國分別增加24萬、21萬、19萬及12萬餘人次。