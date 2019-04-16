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這家花草茶品牌從路邊小店面 成為百貨名店

2019-04-16 23:26經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

台灣花草茶品牌「小草作」（Grassphere）「台農好物企劃」開跑，從產地到茶飲，調和出創意養生茶，創立至今使用台灣農產原料逾百公噸。

小草作以創新、細膩、使用台灣原料的思維，賦予花草茶有更多不同的面貌，從五年前位在民生社區的小店鋪，邁向了品牌之路，繼而登上倫敦時尚周，並於今年初進駐微風南山百貨。

小草作的創意發想來自平均年齡27歲的年輕團隊，成立至今使用了逾百公噸的台灣農產原料，從產地探訪、口味研發、行銷設計等一手包辦。

今年春季小草作推出「台農好物企劃」，推廣台灣農業、徵集願意提升原料品質的農民獲得穩定的收入，讓優質作物能更有系統地被更多人知道。

小草作表示，期許能持續挖掘台灣優質農產作物，帶動原料溯源的風潮，因此有了「台農好物企劃」，希望運用更多台灣優質、特色、有趣的原料來設計研發產品，更以小草作目前的行銷方式及管道推向海內外，台灣各地想一起加入的農家、各方團體，都歡迎聯繫。

小草作開店之際，適逢台灣食安危機連環爆發時期，小草作希望為大家創造一個採用安心花草製成的養生飲品，因此有了這間店鋪。

五年後的現在，小草作仍不停思考如何讓台灣各地優質農家的作物、農家的栽種方式、原料源頭等能更加透明、完整地被更多人知道，也讓輕保養、東方養生新概念的茶飲走入日常生活裡，希望大家飲用小草作的產品是能感到安心。

小草作在創立的第三年起，從原本只是提供花草茶的店內服務，轉為更加專注於使用台灣在地好原料，透過產品開發跟創意，研發出香草果乾水、漢方茶、花草茶等三大系列茶包與禮盒，帶動合作的農家們能更穩健地生產發展，讓願意提升原料品質的農民能獲得更好的收入條件。

根據小草作內部統計，小草作成立至今使用台灣農產原料的比例持續上升，目前占總體原料超過85%，帶動使用台灣農產原料的實際量體更逾百公噸，除了堅持使用台灣在地原料，小草作也將加工製程選在台灣完成，小草作期待推動百分之百溯源、產地透明化，在地生產製作的概念來完成產品。

使用在地有機或安心等級的台灣花果再加上產地生產製造等等因素，使得小草作的產品價格遠高於進口花草茶，但前幾年食安風暴，使得食品安全意識抬頭，大家越來越對原料品質、產地來源、製作方式等重視程度逐漸攀升，因此小草作的產品在市場上依舊具有一定的競爭力。

小草作的創意發想來自平均年齡27歲的年輕團隊，成立至今使用了逾百公噸的台灣農產原...
小草作的創意發想來自平均年齡27歲的年輕團隊，成立至今使用了逾百公噸的台灣農產原料，從產地探訪、口味研發、行銷設計等一手包辦。小草作／提供
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除了堅持使用台灣在地原料，小草作也將加工製程選在台灣完成，小草作期待推動百分之百...
除了堅持使用台灣在地原料，小草作也將加工製程選在台灣完成，小草作期待推動百分之百溯源、產地透明化，在地生產製作的概念來完成產品。小草作／提供
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小草作從五年前位在民生社區的小店鋪，邁向了品牌之路，繼而登上倫敦時尚周，並於今年...
小草作從五年前位在民生社區的小店鋪，邁向了品牌之路，繼而登上倫敦時尚周，並於今年初進駐微風南山百貨。小草作／提供
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