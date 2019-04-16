高球／聲寶女子公開賽總獎金500萬元 17日起登場

2019-04-16 19:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



總獎金新台幣500萬元的聲寶女子公開賽，定於4月17日至19日在桃園台北高爾夫球場舉行三回合54洞的賽程，這是台灣知名家電品牌聲寶集團連續第二年冠名贊助這項台灣女子巡迴賽，有來自六個國家106位女子菁英好手參加此一高球盛會，爭奪冠軍獎盃與台幣90萬元冠軍獎金。

這是聲寶集團繼去年首度冠名贊助後，今年將總獎金自台幣400萬元增加到500萬元，冠軍獎金也從去年的72萬元提高到90萬元，因此吸引了不少外籍好手來台爭冠。

這項比賽是2019年台巡女子賽的第六站，擁有世界積分。106位各國好手分別來自日本丶馬來西亞丶新加坡丶泰國及我國，其中包括44位台灣好手及30位泰國及19位日本職業女將較多，另有6位台灣業餘選手同場競技。

聲寶集團總裁陳盛沺表示，在TLPGA鄭理事長的協力支持下，今年是聲寶盃女子高爾夫球邀請賽的第二屆賽事，為了提供國內外選手更好的表演舞台，及更具張力的精彩競技，我們特別將總獎金提高到新台幣500萬元，以實質獎勵績優選手，更期望拋磚引玉，藉此幫助更多具潛力的國內新秀能在自己的家鄉「展現身手、證明自己；挑戰國際、追求卓越。

他在記者會上還特別勉勵選手們比賽時說：「不要像竉物般的馴服，要像積極獵食的野獸！」要積極爭取佳績。全心奪冠為首要目標。」

TLPGA理事長鄭美琦指出，聲寶是全台知名的品牌，除耕耘在家電、高科技及休閒服務領域外，更關注於社會公益之議題，非常感謝聲寶集團持續支持台巡賽的行列，和我們一同推廣高爾夫運動，讓選手們追逐夢想。

鄭美琦在記者會上特別提及周日重現虎威的美國名人賽新科冠軍「老虎」伍茲東山再起的勵志故事，勉勵所有高球選手起而效尤，「實現自我，完成自我，逼出自己的最大潛力，不但讓大家看到自己，也讓全世界看到台灣。」

台北球場董事長林於豹表示，今年的競爭強度更高了，台北球場全力以赴將場地整理至最好狀態，希望選手也能全力以赴發揮最好表現。

此場參賽好手如雲，尤其是泰軍大舉壓境，不過台灣菁英女將也將全力以赴，要把冠軍杯留在台灣。今年HLC封后的帕琳達（Parinda PHOKAN）及拿下亞軍的坎凡妮（Kanphanitnan MUANGKHUMSAKUL）以及去年此賽並列第三名的泰國女將喬雷達（Chonlada CHAYANUN），今年在HLC並列第四，廣州中信精英賽並列第十一；都有奪冠水準。