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米其林加持 大直躍升「五感商圈」

2019-04-16 19:05經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

最新2019《台北米其林指南》公布，去年米其林星星力拱的全台五星商圈---大直再度進化，除了得獎餐廳家數稱霸外，RAW、態芮更上一層樓，都從一星升兩星，大直商圈七星環繞，可謂鶴立雞群。再加上近兩年的旅館、商業設施交易頻繁，開業、活化議題不斷，體驗經濟帶動的五感商圈強勢崛起。

以實際成交量來說，2017年轟動市場的台北戀館、伊都旅館交易，打破沉悶已久的旅館市場，再加上去年和泰產險購置的美福飯店旁商業用地，整體來說，搭上這波鮭魚返鄉的置產、投產趨勢，並貫通北台科技產業廊帶的動能，房產交易力道最強。而去年底整裝再出發的ATT 4 RECHARGE，以及預計在下半年營業、149間客房的大直英迪格酒店，和華固、忠泰等知名建商的地標型商業設施蓄勢待發，未來商業機會勢必大幅增加，服務需求有爆發性的成長空間。

瑞普萊坊工業暨零售資深總監李誠慶表示，商圈活力能歷久彌新除了靠政府規劃、民間投資之外，最重要的是有能力提供消費者「視覺」、「聽覺」、「嗅覺」、「味覺」、「觸覺」等五感新體驗，創造電商、網購無法取代的服務價值。以台北市為例，信義計畫區、西門町都在五感體驗上較其他商圈有優勢，而大直商圈條件頗有後來居上之勢。

舉例來說，視覺部分，信義計畫區的台北101，西門町的紅樓、年輕潮文化，大直的摩天輪、無敵河景，都提供獨一無二的地標意象、體驗元素，只有親臨實境，才能體會，勾動消費者好奇、嘗鮮，進一步打卡分享的擴散效果。反觀台灣目前多數夜市及沿街式商圈，消費內容千篇一律、毫無地景特色，缺乏獨特人文魅力，複製得快，但也淘汰得快。

聽覺部分，以信義計畫區、西門町、大直的影城，乃至大型會展場所為例，能賦予休閒、娛樂、會展、交誼等多重功能，內容產業的周期更新特性，創造消費者不斷自我提升、重複造訪的意願，也增加消費者黏著的效果，是街邊店商圈無法複製的特色。

嗅覺部分，則因為新興商圈提供更好消費環境，不但無傳統商圈、夜市衛生設備不足，缺乏無障礙設的問題，而且還透過新式建築的智慧環境監控，達到國際化、安全、舒適的高品質消費空間，也能早一步取得全齡化、全客層的商機。

味覺部分，2018《台北米其林指南》首度發布，大直樂群三路上的RAW、祥雲龍吟、態芮和教父牛排四間餐廳，就一口氣勇奪下五顆米其林星星，今年評鑑RAW、態芮更從一星升二星，七星閃耀、更上一層樓。去年甫開幕的大直ATT 4 RECHARGE，從空間規劃、營業設施配置都以拉高體驗/餐飲營業比重為致勝關鍵。而餐飲業在名店聚集後所激發的空間規劃、行銷活動、租戶組合、物業管理實績，也引領商圈朝高端、精緻的餐飲商圈持續邁進，未來星光將更加耀眼。

最後在觸覺部分，大直為台北市最新、住商功能及交通規劃最完整的商圈，再加上有水與綠的特殊條件，頗具離塵不離城的優勢，步調輕盈、環境開闊，前有萬坪河濱公園及機場景觀，後倚青山為鄰，營造出與其他商圈不同的生活氛圍及豪宅聚落，也因此吸引國際觀光、精品旅館、高級商辦陸續進駐，整體質感越臻完美。

李誠慶分析，大直重劃區擁有大直、內湖、士林、北投等豪宅、科技園區客層，又有基隆河與市區為界，牢牢圈住高收入、年輕消費族群，且又有五感商圈的優勢，會互相強化集客效果，創造獨特的消費氛圍。而且配合未來高級商辦、精品旅館業的進駐，還會放大高端消費的成長能量。

米其林餐飲業
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