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LEXUS攜手和運租車 改變高級車租賃服務模式

2019-04-16 17:28經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

LEXUS攜手和運租車共同推出「LEXUS Select+訂閱式租賃服務」，將汽車訂閱式服務的創新思維導入國內，提供因應不同用車情境所適合的車型選項，主打LEXUS Select+訂閱式租賃服務」，訂閱期間為期3年，每年可選擇IS300豪華版或ES200。這也是租賃 與新車銷售結合的新服務型態。

和泰車表示，與同車型傳統的租賃方案相比，「LEXUS Select+訂閱式租賃服務」在相近的月付金額下，同樣擁有靈活資金運用、輕鬆車輛管理(含乙式保險、年度牌燃稅費、定期保養維修、維修代步車輛)、專屬管家服務等優點；還能依據各式用車需求進行車型的調整，以對應生活型態的變化或滿足駕馭樂趣。LEXUS獨創的全新訂閱模式提供多元彈性的加值服務。

和泰車指出，近年來伴隨共享經濟的興起，人們生活中接觸到的各行各業正逐步地往「共享」發展，消費者的心態也漸漸從重視「持有權」轉移到「使用權」。而汽車產業也不例外，歐美國家首先於2016年開創新的租賃模式，各大車廠相繼推出讓客戶依需求選擇合適車型，並定期替換車輛使用的訂閱服務。

新型態的租賃模式已陸續在各國開展，並掀起對傳統用車思維的革新。依Frost & Sullivan調查報告顯示，期至2025年，訂閱式租賃預估將突破汽車銷售市場的10%。

和泰車新車銷售共享經濟
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