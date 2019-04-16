長榮空服外站津貼 調解委員入廠調查

2019-04-16 15:42 中央社 桃園16日電



桃園市空服員職業工會與長榮航空公司明天將進行第三次調解，調解委員會今天下午入廠調查，工會先提出訪查建議，但桃園市勞動局指出，訪視重點為外站津貼，與其它無關。

桃園市空服員職業工會上午在桃園市政府前舉行記者會，工會秘書長鄭雅菱表示，建議調解委員會就長榮航空近年營收獲利進行評估是否有提高空服員收入空間、增加外站休時空間、有無實行禁搭便車條例空間、讓基層勞工聲音進入管理決策的空間。

對此，長榮航空發表聲明指出，尊重調查小組入廠調查權，小組成員除3位調解委員、2位政府指派會計師，還有2名工會指派會員代表。由於工會先召開記者會，不信任調查小組公正性，憂心工會是否有誠意聽取並採納中立第三方建議。

桃園市政府勞動局勞資關係科長周哲航表示，這次訪視重點是「外站津貼」，勞資的認知不一，桃空職工認為長榮空服員本薪雖優於中華航空公司，但在飛行加給部分較低，外站津貼落差更大，長榮空服員外站津貼每小時約新台幣90元，華航是每小時150元；長榮航空認為不同公司外站津貼計算方式不同，不能單以每小時的時薪多寡論。

周哲航指出，上周勞資爭議調解會議中，調解委員希望了解外站津貼成本結構，並經過雙方同意在下午入廠調查，希望有助於明天調解會議討論外站津貼時訂定調解方案。