新北公布違反勞基法名單 精華、花旗遭重罰

2019-04-16 15:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



新北市政府勞工局最新公布今年第2波違反勞基／職安／性工法雇主名單，共計開鍘282家業者，其中又以精華光學遭罰100萬元最重，其次則為花旗銀行、精浚科技，各自遭罰40萬元。

勞工局表示，本波勞基法違規情形，以未依法給付加班費最為嚴重，計有90家；其次為使勞工超時工作，計有60家；至於出勤紀錄未逐日記載勞工出、退勤時間則有50家，至於未足額提撥勞工退休準備金者也有1家。

勞工局說明，勞基法罰鍰金額已經提高至100萬元，新北市政府也於去年6月13日修正公告新的裁罰基準，未來將按違規次數及僱用勞工人數決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市、上櫃公司，將加重裁罰金額20%。

以違規事業單位僱用勞工人數101人以上為例，如經檢查發現未依法計給勞工加班費，第一次違規的罰鍰金額，原則上將自10萬元起算。若是上市或上櫃公司，加重處罰20%後，首次違規的裁罰金額將至少從12萬元起算，呼籲雇主莫存僥倖，以免屆時遭受高額罰鍰。

官員表示，許多累犯業者並非為了節省成本，近來已經屢次反映缺工問題嚴重，尤其傳統產業工廠環境較為惡劣，許多年輕人不願接受3K（危險、骯髒、辛苦）工作，或是任職不久後就走人，業者面臨人力供需的窘境，接到訂單又不可能不做，以致超時工作的情況較為普遍。

至於未依法給付加班費，也有數種違法樣態，例如沒有加成給付或是成數有誤，以及一律只能換成補休，也都可能面臨裁罰，雇主不可不慎。