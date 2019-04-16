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台船打造台灣首艘大型風電工作船 今命名

2019-04-16 13:26經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

台船今(16)日舉行自建的140公尺長大型駁船命名典禮，此駁船為台灣第一艘大型風電工作船，將在6月1日即加入營運，替國家在離岸風電發展上注入新力量，同時也象徵台船在參與國內離 岸風電之發展上，邁出重要的一步，亦將事業版圖從傳統造船業，延伸到海事工程專業，提供鋼構製造、海事工程規劃及施工、海事工程船舶及海上防蝕工程等服務。

依據經濟部規劃「風力發電 4 年推動計畫」，離岸風力開發以「先示範、次潛力、後區塊」為原則，推動預組裝碼頭及離岸風電併網設施建置，期望在114年度達成5.5 GW、124年度達成10-12GW之裝置容量目標。

台船為補足離岸風電的施工船隊版圖，落實本土化，及建構全方位的海事工程，去年7月18日開工，為台灣離岸風電工程量身打造一艘船長140公尺大型駁船，可裝載3座、總重共4000噸的離岸風電之水下基礎。而本艘駁船完全依台灣港口現況設計，配有壓載水系統，可符合基隆、高雄、台中、台北港等各港口的裝卸要求，其中連潮差達6公尺的台中港都可以進行24小時裝卸貨，未來將是發展離岸風力發電工程之利器。

台船總經理曾國正表示，未來藉由台船與GeoSea合資設立完成之台船環海風電工程公司（CSBC-DEME WIND ENGINEERING Co. Ltd.），再結合台船防蝕的結構防蝕塗裝工程，台船公司的業務版圖將能從傳統造船業，延伸到海事工程專業，不但包含水下基礎製造、海事工程規劃、海工運輸及施工、防蝕工程，更提供海事工程船舶等完整供應鏈。

本駁船由台船公司自行設計、投資、建造，是國產化與在地產業聯結典範，並且符合國際航行規範，預計交船整備後即可配合投入港對風場及港對港的運輸服務。除了離岸運送安裝及結構製造外，台船也於去年成立台船學院積極投入本土人才培訓等領域，目前已顯示出卓越的績效，成功的孕育海工的專業人才，未來將在硬體設施及人才供給上替離岸風電政策貢獻心力。

台船今(16)日舉行自建的140公尺長大型駁船命名典禮。照片／台船提供
台船今(16)日舉行自建的140公尺長大型駁船命名典禮。照片／台船提供
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