親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

郭董飆罵回答問題沒看人 蕭美琴道歉：不是故意冒犯

郭台銘哽咽盼五代同堂 談台灣的問題「這8字是關鍵」

台船7億元離岸風電大型駁船完工 國產化與在地產業聯結

2019-04-16 13:13聯合報 記者游明煌╱即時報導

台船公司專為離岸風電而打造一艘7億元船長140公尺大型駁船，去年7月在基隆廠開工，今年3月5日下水，今天上午完工，並在台船基隆廠舉行隆重的命名典禮，取名「台船15號」。台船表示，象徵台船在參與國內離岸風電之發展上邁出結實的一步，駁船由台船公司自行設計、投資、建造，是國產化與在地產業聯結典範，預計交船整備後即可配合投入風場及港對港的運輸服務。

台船指出，經濟部105年度規劃「風力發電4年推動計畫」，離岸風力開發以「先示範、次潛力、後區塊」為原則，推動預組裝碼頭及離岸風電併網設施建置，目前已完成114年前規劃達5.5 GW的遴選及競價作業，並預計115~119年每年1GW的建置目標。

台船15號將符合國際航行規範，由台船公司自行設計、投資、建造，是國產化與在地產業聯結典範，預計交船整備後即可配合投入風場及港對港的運輸服務。

為滿足特殊的風電運輸需求具有以下的規格與特點，全船油漆採最嚴苛的Norsok-M501的規範，該規範是適用於海上結構物的需求，更保證本輪的塗裝優勢。適合台灣全海域全時段之作業需求，配有壓載水系統，可符合高雄港、基隆港、台中港、台北港等大潮差港口的裝卸要求，在潮差6米大的台中港也可24小時裝卸貨。

台船15號設計總載重量達2萬3000公噸、裝貨甲板承載強度可達每平方米20公噸、船長140米、船寬41米、船深8米，具有大面積的甲板可裝載大型超重的貨物，可配合艉向、側向、吊裝等多元裝卸貨方式。適合國際航線需求，並配備低空污環保發電機(符合tier II NOx標準)與環保壓艙水處理系統。

可載運整套600萬瓩離岸變電站設備，包括3500噸水下桁架基礎、3400噸變電站本體及300噸的鋼樁四支。

可裝載基礎腳尺寸為30公尺30公尺的桁架式水下基礎3座，每座重1200噸、高度約80公尺，總重達約4000噸。

台船公司專為離岸風電而打造一艘7億元船長140公尺大型駁船，去年7月在基隆廠開工...
台船公司專為離岸風電而打造一艘7億元船長140公尺大型駁船，去年7月在基隆廠開工，今年3月5日下水，今天上午完工，並在台船基隆廠舉行隆重的命名典禮，取名「台船15號」。圖／台船提供
分享
台船公司專為離岸風電而打造一艘7億元船長140公尺大型駁船，去年7月在基隆廠開工...
台船公司專為離岸風電而打造一艘7億元船長140公尺大型駁船，去年7月在基隆廠開工，今年3月5日下水，今天上午完工，並在台船基隆廠舉行隆重的命名典禮，取名「台船15號」。圖／台船提供
分享
台船公司專為離岸風電而打造一艘7億元船長140公尺大型駁船，去年7月在基隆廠開工...
台船公司專為離岸風電而打造一艘7億元船長140公尺大型駁船，去年7月在基隆廠開工，今年3月5日下水，今天上午完工，並在台船基隆廠舉行隆重的命名典禮，取名「台船15號」。圖／台船提供
分享

台船離岸風電
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

高通搶攻中階市場 聯發科下半年壓力倍增

2019-04-16 11:16

企業創新研發抵稅、補助 新北市派會計師免費到府健檢

2019-04-16 13:13

東陽獲利看旺 前3月自結每股稅前賺1.08元

2019-04-16 10:03

商業興 觀點／科技+運動 引爆新商機

2019-04-16 06:18

策略經營／新微笑曲線 推動產業跨域整合

2019-04-16 06:18

管理講堂／掌握關鍵 順應變化

2019-04-16 06:18

職場修煉室／培養快樂習慣

2019-04-16 06:18

VHQ反擊股市禿鷹 按鈴提告

2019-04-16 02:11

智擎經營權爭奪戰 白熱化

2019-04-15 23:32

智擎經營權／外資、委託書…牽動勝負

2019-04-15 23:25

公主遊輪宣布 台灣成亞洲第一大市場

2019-04-15 20:44

工業局檢討六輕氣爆 蘇治芬：這是人禍要求調查究責

2019-04-15 18:57

便利商店自有品牌首例 全家推氣泡水搶市

2019-04-15 16:19

巨大前執行長羅祥安 獲美BPSA終身成就獎

2019-04-15 14:46

天氣漸熱 超商雙雄涼水備戰

2019-04-15 14:46

西門町好樂迪大樓交易 3名投資客各賺百萬

2019-04-15 13:00

國內廢鋼鋼筋價持平 終止2連跌

2019-04-15 12:33

數位結合人文 遠傳攜手路易莎打造新店格

2019-04-15 11:52

今夏瓶裝水、冰品大戰提前開打 超商雙雄備戰

2019-04-15 11:51

盛治仁專訪（一）／雲朗「三化」 打造世界級飯店

2019-04-14 23:00

盛治仁專訪（二）／拚觀光 找出自己特色

2019-04-14 22:59

管理雞湯／企業經營 以動物為師

2019-04-14 22:54

策略行銷／楊建偉從總機到總座 融入城市文化、創意行銷

2019-04-14 22:54

致勝心法／許富舜：有效溝通 點燃創新火花

2019-04-13 23:06

許富舜，從醫師變聿信CEO

2019-04-13 23:06

聿信醫療顛覆診斷模式 國際大廠找上門

2019-04-13 23:06

聿信攻AI醫療 呼吸監測、即刻救命

2019-04-13 23:06

預防失智、改善代謝!葡萄王獲日內瓦1金1銀1特別獎

2019-04-13 14:10

晶華跨海結盟 攻豪宅管理

2019-04-13 01:51

晶華集團服務底子厚 助攻麗晶

2019-04-13 01:51

簡滄圳談都更 要解決人性

2019-04-12 23:40

潤泰集團今年推五建案 衝120億

2019-04-12 23:40

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:45

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

2019-04-15 13:29

公主遊輪宣布 台灣成亞洲第一大市場

2019-04-15 20:44

壽險五地雷 金管會急拆引信

2019-04-16 03:07

鴻海郭董 擬退居第二線

2019-04-15 23:37

自費醫療令人憂 如何自備「醫桶金」？

2019-04-15 17:58

公股行庫新人事 六女將獲蘇揆青睞

2019-04-15 14:51

五壽險今年估現增800億

2019-04-16 03:07

外媒誤報郭台銘將請辭 鴻海還原事發現場

2019-04-15 14:01

逕自公告新任總經理為蔡麗雪 一銀：疏漏誤植

2019-04-15 17:06

郭台銘降低個人色彩不輕言退休 主導鴻海大方向

2019-04-15 19:22

雇主積欠退休金 最重罰150萬

2019-04-16 00:45

回應顧立雄 陳錦稷：非上市公司因此適當揭露

2019-04-15 17:57

張善政出新書 尹衍樑低調到場祝賀

2019-04-15 14:11

張善政出新書談斜槓 政商人脈一次排開

2019-04-15 13:43

保單要保人改子女 依規須申報贈與稅

2019-04-16 03:12

海外所得稅不稅 三點關鍵

2019-04-16 03:12

勞退條例 擴大自提免稅範圍

2019-04-16 01:28

盯獨董運作 訂大飲條款

2019-04-16 03:07

獨董爭議多 金管會研議「大飲條款」

2019-04-16 00:26

刪資遣費6個月上限…初審通過 送黨團協商

2019-04-16 00:10

太空布局喊衝 PCB廠沾光

2019-04-15 23:27

華為5G晶片不排除供貨蘋果 將挑戰高通、英特爾地位

2019-04-15 23:35

華映、大同遭金管會移送 會計師籲檢調速偵辦

2019-04-15 14:49

老台銀人黃瑞沐接彰銀總座 提五大發展方向

2019-04-15 18:39

中市出手 罰中火2,000萬

2019-04-16 01:28

5G晶片 台積電穩居大贏家

2019-04-15 23:26

結合路易莎 遠傳開數位咖啡館

2019-04-15 14:46

中火遭台中市罰2千萬 南投也喊告

2019-04-15 23:53

首家純網銀 7月底前核准

2019-04-15 14:46

宏達電VR一體機在台上市 祭限時贈送遊戲序號搶客

2019-04-15 17:04

台灣金控獨董陳錦稷臉書放話 顧立雄：不適宜

2019-04-15 13:21

2016年前取得房屋 去年出售須報所得

2019-04-16 03:12

兆豐銀攻二胎房貸

2019-04-16 03:07

董事酬金 被動元件風光

2019-04-15 23:33

中資疑雲卡雙子星 金管會考量洗錢防制關注金流

2019-04-15 17:30

IPO遭金管會打回票 南山人壽將現增245億再送件

2019-04-15 19:25

VHQ反擊股市禿鷹 按鈴提告

2019-04-16 02:11

復華保代浦中敏轉戰台壽

2019-04-16 03:07

彰銀總座黃瑞沐履新

2019-04-16 03:07

民銀搶市 瞄準土銀客戶

2019-04-16 03:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top