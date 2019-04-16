台船7億元離岸風電大型駁船完工 國產化與在地產業聯結

2019-04-16 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



台船公司專為離岸風電而打造一艘7億元船長140公尺大型駁船，去年7月在基隆廠開工，今年3月5日下水，今天上午完工，並在台船基隆廠舉行隆重的命名典禮，取名「台船15號」。台船表示，象徵台船在參與國內離岸風電之發展上邁出結實的一步，駁船由台船公司自行設計、投資、建造，是國產化與在地產業聯結典範，預計交船整備後即可配合投入風場及港對港的運輸服務。

台船指出，經濟部105年度規劃「風力發電4年推動計畫」，離岸風力開發以「先示範、次潛力、後區塊」為原則，推動預組裝碼頭及離岸風電併網設施建置，目前已完成114年前規劃達5.5 GW的遴選及競價作業，並預計115~119年每年1GW的建置目標。

台船15號將符合國際航行規範，由台船公司自行設計、投資、建造，是國產化與在地產業聯結典範，預計交船整備後即可配合投入風場及港對港的運輸服務。

為滿足特殊的風電運輸需求具有以下的規格與特點，全船油漆採最嚴苛的Norsok-M501的規範，該規範是適用於海上結構物的需求，更保證本輪的塗裝優勢。適合台灣全海域全時段之作業需求，配有壓載水系統，可符合高雄港、基隆港、台中港、台北港等大潮差港口的裝卸要求，在潮差6米大的台中港也可24小時裝卸貨。

台船15號設計總載重量達2萬3000公噸、裝貨甲板承載強度可達每平方米20公噸、船長140米、船寬41米、船深8米，具有大面積的甲板可裝載大型超重的貨物，可配合艉向、側向、吊裝等多元裝卸貨方式。適合國際航線需求，並配備低空污環保發電機(符合tier II NOx標準)與環保壓艙水處理系統。

可載運整套600萬瓩離岸變電站設備，包括3500噸水下桁架基礎、3400噸變電站本體及300噸的鋼樁四支。