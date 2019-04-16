租賃新潮流！汽車「訂閱」三年 年年換新車
隨著共享經濟興起，以及環保永續的精神抬頭，沒有商品「擁有權」卻有「使用權」，還享有更多優惠或加值服務的「訂閱經濟」逐漸深受歡迎，和運租車引領潮流，率先將汽車訂閱式租賃服務帶進國內市場，訂閱期間為期3年，訂戶可享受年年入主換新車的服務。
和泰車積極推動多角化經營，持續推動汽車相關需求一條龍的服務，成為所有消費者行的生活最佳幫手。長期看好全球共享經濟商機，和運導入iRent無人租車還車系統後，營運規模還在持續擴大中，今天再度宣布，和運租車開啟「訂閱式租賃」全新服務，近年來歐美及亞洲國家積極開創的訂閱式租賃，也在汽車產業發酵。
和運租車引領潮流，率先將汽車訂閱式租賃服務帶進國內市場，提供滿足客戶想因應人生不同階段及生活型態變更，選擇最適合自己需求車輛的彈性用車服務，隨心所欲自由搭配，推出的訂閱式租賃服務，訂閱期間為期3年，訂戶可享受年年入主換新車的服務。
針對想體驗不同車型的駕馭樂趣的客人，可以不用一次性的投入大筆金額，也省下了處理中古車輛的麻煩；而對應短時間可能進入人生不同階段或生活型態變更的客人，也可以依據當下用車需求進行車型的調整。除此之外，對於不願花費過多精神於車輛上的企業或個人，用車期間的車輛大小事-包含：保險投保(乙式保險)、年度牌燃稅費繳納、定期保養維修、維修期間的代步車輛)，都由和運專屬服務管家幫訂戶處理到好。只要按月付費，每年期滿，就會有服務管家開著訂戶指定的新車換回舊車。
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