租賃新潮流！汽車「訂閱」三年 年年換新車

2019-04-16 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



隨著共享經濟興起，以及環保永續的精神抬頭，沒有商品「擁有權」卻有「使用權」，還享有更多優惠或加值服務的「訂閱經濟」逐漸深受歡迎，和運租車引領潮流，率先將汽車訂閱式租賃服務帶進國內市場，訂閱期間為期3年，訂戶可享受年年入主換新車的服務。

和泰車積極推動多角化經營，持續推動汽車相關需求一條龍的服務，成為所有消費者行的生活最佳幫手。長期看好全球共享經濟商機，和運導入iRent無人租車還車系統後，營運規模還在持續擴大中，今天再度宣布，和運租車開啟「訂閱式租賃」全新服務，近年來歐美及亞洲國家積極開創的訂閱式租賃，也在汽車產業發酵。

和運租車引領潮流，率先將汽車訂閱式租賃服務帶進國內市場，提供滿足客戶想因應人生不同階段及生活型態變更，選擇最適合自己需求車輛的彈性用車服務，隨心所欲自由搭配，推出的訂閱式租賃服務，訂閱期間為期3年，訂戶可享受年年入主換新車的服務。