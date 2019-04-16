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美國務院批准5億美元對台軍售案 延繼F-16培訓及後勤

職場修煉室／培養快樂習慣

2019-04-16 06:18經濟日報 詹俊裕

富邦集團大董蔡明忠先生的名言：成功如果沒有快樂就不算成功，可見快樂比成功更重要。確實如此，一個人再有錢，如果沒有快樂，就會如王陽明牧師所寫的書《窮得只剩下錢》，那麼人生還有什麼意義呢？

以前無論在職場服務或在教會服事，總是提醒自己看到人要「點頭、微笑、打招呼」，但似乎是一種習慣，而不是真正的歡喜快樂。

2018年元月，個人參加台中旌旗教會E1課程中領受先知預言，經過一年的改變，終於明白「快樂不但是一種習慣，更是一種責任」，也惟有開心快樂才能為別人帶來歡喜快樂。

其實，開心快樂很容易。吃到想吃的美食是一種開心，和老同學、老同事見面聊天是一種快樂，很多人認為開心快樂很難，其實，只要願意就很簡單。讓開心快樂成為生活中的一種習慣更加簡單。

開心是一天，不開心也是一天，何不開開心心的過每一天呢？開心就好，莫在意錢多錢少，老了以後，誰在乎你是乞丐還是富豪；開心就好，莫計較權大權小，老了以後，誰在乎你曾經官位有多大；開心就好，只要有飯可吃，有屋可住，有衣可穿，有水可喝，有山可爬，有書可讀，有朋友可以互相開講，有事可做。當然，有家人、好友相伴更好！

聖經提摩太前書6章8節已經告訴我們：只要有衣有食，就當知足。因此，難過時，要盡快調整自己的心態，給自己一個傻笑；空虛時，趕緊提醒自己應該開心快樂地過好每一天；不開心的時候，想想自己人生寶貴，想明白了就不會生氣了；煩惱時，想想人生就是減法，過一天少一天，有什麼好煩惱的？

不忘人恩，不念人過，不思人非，不計人怨。人的一生有學不完的知識，有悟不透的真理，總會有一些煩心的事讓你睡不著覺，人生一輩子不容易，千萬不要跟別人過不去，更不要跟自己過不去，讓開心快樂占據我們生活中的每分每秒吧！

對上班族來說，與其擔心受怕地去工作，何不每天都高高興興、快快樂樂地與同事們開心相處呢？當你開心快樂時，會影響其他人也開心快樂；如果你臭著一張臉去上班，整個辦公室都會陷入低氣壓。因為你不高興，別人也會笑不出來。因此，無論如何都必須養成開心快樂的習慣，才有機會在快樂中邁向成功。請記住：是在快樂中邁向成功，而不是成功後才快樂。事實上，只要每天都感到開心快樂，就是最大的成功！

（作者是叡揚資訊公司顧問╱馬偕紀念醫院董事）

王陽明富邦
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