親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

美國務院批准5億美元對台軍售案 延繼F-16培訓及後勤

管理講堂／掌握關鍵 順應變化

2019-04-16 06:18經濟日報 張威龍

成功的管理者在處理事情時，都愛探求事件的原委，抓住事件的關鍵，在關鍵環節上下功夫，而順利地控制事態，處理事件。成功的管理者處理事情就是「通過觀察事物變化，瞭解事物發生、發展的規律，洞察事物變化的過程，來通曉人們思想變化的規律，揭示事物變化的徵兆，從而把握事物發展變化的關鍵。」並且成功的管理者會專注於掌握關鍵，周密地考察事物的先後順序，衡量人們的權謀和才能的優劣．比較技術的短長。

在現實生活中，抓住主要矛盾、抓關鍵、抓事物的要害，這樣問題就能迎刃而解。萬事萬物都可歸結為陰陽，所謂陽，就是關鍵。在商戰中，關鍵是什麼？優勢產品、信譽、質量、創新、理念等等。以打品牌戰為例，若能以關鍵產品做為品牌主力，加上科學的管理理念，相信任何機構都能在市場競爭中立於不敗之地。

韓國，提起「正官庄」幾乎無人不知。這個有110年歷史的紅參品牌如今已成為韓國人參公社的支柱，它不僅占據了韓國70%的紅參市場，也成為韓國紅參製品走向世界的領軍品牌。「正官庄」靠什麼守住品牌？記者在採訪後得出的答案是，靠信譽和創新。企業的信譽必須由產品的質量作支撐，「正官庄」在質量管理上下的功夫令人嘆服。

「正官庄」與參農在六年前就簽訂了養參合同並收取訂金，但這六年過得並不輕鬆。「正官庄」每年都要派人來檢查土壤變化以及人參狀況，不得半點馬虎。就在收穫前一個星期，還專門派人對這片人參取樣檢查，確認各種成分合格後才正式通知收穫。

「正官庄」為了確保人參質量，從選地到育苗，從管理到收穫，技術人員會參與其中的每一個環節。

把住源頭只是成功的一半，在紅參的加工過程中「正官庄」更是精益求精。在裝罐之前必須經過嚴格檢驗，由具有專門的技師在暗室裡完成。暗室裡，技師們將紅參一根一根拿到燈下透視檢查，不合標準的一律淘汰。看著技師們進行檢驗的場景，體會到的不僅僅是敬業精神，還有一種對於品牌的執著理念。

創新是另一法寶。「正官庄」公司設在大田的人參研究所，研究人員已達到73人，其中博士級研究有30多位，在研發的投入超過110億韓元。正是得益於研發的努力，的紅參製品目前已發展到621種，近三年內就增加了170多種。品種的豐富多樣，讓「正官庄」依靠自身品牌的力量走出了國門，走向了世界。

天地間解決萬事萬物的關鍵是陰陽之道。陰陽的道理，是說服人的方法，是各種事物的先異，是天地的「關鍵」。

在個人發展上，其關鍵就是個人的能力、信念加機遇。有些人在事業上自始至終都沒成功過，對於失敗者來說，只有失敗的時候才明白什麼是關鍵；而對於那些能成大事的人來說，成功便是一種習慣，信念促使他不停地往前走。

曾有人說：大人物在平時拘謹，關鍵時隨意；小人物是平時隨意，關鍵時拘謹，比如該用「陽」時卻處於「陰」。因此，無論是商戰還是外交上或者管理上，只要能抓住關鍵點，守住自己的關鍵，往往能反陰為陽，從而能順利獲得成功。

（作者曾任崇右大學副校長，本專欄每周二刊登）

韓國考察
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

商業興 觀點／科技+運動 引爆新商機

2019-04-16 06:18

策略經營／新微笑曲線 推動產業跨域整合

2019-04-16 06:18

職場修煉室／培養快樂習慣

2019-04-16 06:18

VHQ反擊股市禿鷹 按鈴提告

2019-04-16 02:11

智擎經營權爭奪戰 白熱化

2019-04-15 23:32

智擎經營權／外資、委託書…牽動勝負

2019-04-15 23:25

公主遊輪宣布 台灣成亞洲第一大市場

2019-04-15 20:44

工業局檢討六輕氣爆 蘇治芬：這是人禍要求調查究責

2019-04-15 18:57

便利商店自有品牌首例 全家推氣泡水搶市

2019-04-15 16:19

巨大前執行長羅祥安 獲美BPSA終身成就獎

2019-04-15 14:46

天氣漸熱 超商雙雄涼水備戰

2019-04-15 14:46

西門町好樂迪大樓交易 3名投資客各賺百萬

2019-04-15 13:00

國內廢鋼鋼筋價持平 終止2連跌

2019-04-15 12:33

數位結合人文 遠傳攜手路易莎打造新店格

2019-04-15 11:52

今夏瓶裝水、冰品大戰提前開打 超商雙雄備戰

2019-04-15 11:51

盛治仁專訪（一）／雲朗「三化」 打造世界級飯店

2019-04-14 23:00

盛治仁專訪（二）／拚觀光 找出自己特色

2019-04-14 22:59

管理雞湯／企業經營 以動物為師

2019-04-14 22:54

策略行銷／楊建偉從總機到總座 融入城市文化、創意行銷

2019-04-14 22:54

致勝心法／許富舜：有效溝通 點燃創新火花

2019-04-13 23:06

許富舜，從醫師變聿信CEO

2019-04-13 23:06

聿信醫療顛覆診斷模式 國際大廠找上門

2019-04-13 23:06

聿信攻AI醫療 呼吸監測、即刻救命

2019-04-13 23:06

預防失智、改善代謝!葡萄王獲日內瓦1金1銀1特別獎

2019-04-13 14:10

晶華跨海結盟 攻豪宅管理

2019-04-13 01:51

晶華集團服務底子厚 助攻麗晶

2019-04-13 01:51

簡滄圳談都更 要解決人性

2019-04-12 23:40

潤泰集團今年推五建案 衝120億

2019-04-12 23:40

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:45

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

2019-04-15 13:29

這銀行膽子好大 總經理人事金管會還沒准就先上網站

2019-04-15 10:19

南山人壽IPO案 被金管會退件了

2019-04-15 11:55

報稅注意！ 海外所得課稅三大誤解、一提醒

2019-04-15 10:32

公主遊輪宣布 台灣成亞洲第一大市場

2019-04-15 20:44

批美軍售舊武器 郭台銘：哪國國防靠美國安全脫身？

2019-04-15 12:25

自費醫療令人憂 如何自備「醫桶金」？

2019-04-15 17:58

公股行庫新人事 六女將獲蘇揆青睞

2019-04-15 14:51

外媒誤報郭台銘將請辭 鴻海還原事發現場

2019-04-15 14:01

逕自公告新任總經理為蔡麗雪 一銀：疏漏誤植

2019-04-15 17:06

立委轟新壽、南山人壽淨值槓桿比逾30倍 要金管會管管

2019-04-15 11:54

回應顧立雄 陳錦稷：非上市公司因此適當揭露

2019-04-15 17:57

郭台銘降低個人色彩不輕言退休 主導鴻海大方向

2019-04-15 19:22

張善政出新書談斜槓 政商人脈一次排開

2019-04-15 13:43

一銀新總座還沒核准就上任 連名片都已印好了？

2019-04-15 12:45

張善政出新書 尹衍樑低調到場祝賀

2019-04-15 14:11

迎接報稅季 海外所得申報該注意那些重點？

2019-04-15 10:19

壽險五地雷 金管會急拆引信

2019-04-16 03:07

壽險業淨值比波動大偏低 金管會將找來喝咖啡

2019-04-15 09:21

金管會未核准一銀逕自公布總經理人事 立委：憑什麼？

2019-04-15 10:39

打造台灣經濟奇蹟 加工出口區現在由誰稱霸？

2019-04-15 09:56

華映、大同遭金管會移送 會計師籲檢調速偵辦

2019-04-15 14:49

西門町好樂迪大樓交易 3名投資客各賺百萬

2019-04-15 13:00

鴻海威州廠 郭台銘重申明年第四季量產

2019-04-15 11:55

台灣金控獨董陳錦稷臉書放話 顧立雄：不適宜

2019-04-15 13:21

老台銀人黃瑞沐接彰銀總座 提五大發展方向

2019-04-15 18:39

不保證有國家隊 顧立雄：只會價格競爭 純網銀會先倒

2019-04-15 12:02

結合路易莎 遠傳開數位咖啡館

2019-04-15 14:46

新公司法鬆綁法規 3項便民措施看這裡

2019-04-15 13:14

開放純網銀允許價格戰？ 顧立雄：尊重市場機制

2019-04-15 11:04

台糖董總年終高於平均 經濟部砍回4.4個月

2019-04-15 13:15

國發會主委陳美伶缺席經委會 藍營立委不滿

2019-04-15 09:55

宏達電VR一體機在台上市 祭限時贈送遊戲序號搶客

2019-04-15 17:04

遠傳攜手路易莎咖啡 推複合門市

2019-04-15 11:37

增資臺企銀變第2大股東 賴士葆：用國發基金買金脈人脈

2019-04-15 11:21

中資疑雲卡雙子星 金管會考量洗錢防制關注金流

2019-04-15 17:30

自貿區條例審查為韓市長而審？ 沈榮津：尊重國會

2019-04-15 09:40

手機新兵Realme 搶進台灣萬元以下市場

2019-04-15 13:48

首家純網銀 7月底前核准

2019-04-15 14:46

立委轟壽險業：拿保戶錢做金錢遊戲 出了事全民買單

2019-04-15 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top