管理講堂／掌握關鍵 順應變化

2019-04-16 06:18 經濟日報 張威龍



成功的管理者在處理事情時，都愛探求事件的原委，抓住事件的關鍵，在關鍵環節上下功夫，而順利地控制事態，處理事件。成功的管理者處理事情就是「通過觀察事物變化，瞭解事物發生、發展的規律，洞察事物變化的過程，來通曉人們思想變化的規律，揭示事物變化的徵兆，從而把握事物發展變化的關鍵。」並且成功的管理者會專注於掌握關鍵，周密地考察事物的先後順序，衡量人們的權謀和才能的優劣．比較技術的短長。

在現實生活中，抓住主要矛盾、抓關鍵、抓事物的要害，這樣問題就能迎刃而解。萬事萬物都可歸結為陰陽，所謂陽，就是關鍵。在商戰中，關鍵是什麼？優勢產品、信譽、質量、創新、理念等等。以打品牌戰為例，若能以關鍵產品做為品牌主力，加上科學的管理理念，相信任何機構都能在市場競爭中立於不敗之地。

在韓國，提起「正官庄」幾乎無人不知。這個有110年歷史的紅參品牌如今已成為韓國人參公社的支柱，它不僅占據了韓國70%的紅參市場，也成為韓國紅參製品走向世界的領軍品牌。「正官庄」靠什麼守住品牌？記者在採訪後得出的答案是，靠信譽和創新。企業的信譽必須由產品的質量作支撐，「正官庄」在質量管理上下的功夫令人嘆服。

「正官庄」與參農在六年前就簽訂了養參合同並收取訂金，但這六年過得並不輕鬆。「正官庄」每年都要派人來檢查土壤變化以及人參狀況，不得半點馬虎。就在收穫前一個星期，還專門派人對這片人參取樣檢查，確認各種成分合格後才正式通知收穫。

「正官庄」為了確保人參質量，從選地到育苗，從管理到收穫，技術人員會參與其中的每一個環節。

把住源頭只是成功的一半，在紅參的加工過程中「正官庄」更是精益求精。在裝罐之前必須經過嚴格檢驗，由具有專門的技師在暗室裡完成。暗室裡，技師們將紅參一根一根拿到燈下透視檢查，不合標準的一律淘汰。看著技師們進行檢驗的場景，體會到的不僅僅是敬業精神，還有一種對於品牌的執著理念。

創新是另一法寶。「正官庄」公司設在大田的人參研究所，研究人員已達到73人，其中博士級研究有30多位，在研發的投入超過110億韓元。正是得益於研發的努力，的紅參製品目前已發展到621種，近三年內就增加了170多種。品種的豐富多樣，讓「正官庄」依靠自身品牌的力量走出了國門，走向了世界。

天地間解決萬事萬物的關鍵是陰陽之道。陰陽的道理，是說服人的方法，是各種事物的先異，是天地的「關鍵」。

在個人發展上，其關鍵就是個人的能力、信念加機遇。有些人在事業上自始至終都沒成功過，對於失敗者來說，只有失敗的時候才明白什麼是關鍵；而對於那些能成大事的人來說，成功便是一種習慣，信念促使他不停地往前走。

曾有人說：大人物在平時拘謹，關鍵時隨意；小人物是平時隨意，關鍵時拘謹，比如該用「陽」時卻處於「陰」。因此，無論是商戰還是外交上或者管理上，只要能抓住關鍵點，守住自己的關鍵，往往能反陰為陽，從而能順利獲得成功。

（作者曾任崇右大學副校長，本專欄每周二刊登）