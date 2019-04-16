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策略經營／新微笑曲線 推動產業跨域整合

2019-04-16 06:18經濟日報 謝艾莉

宏碁集團創辦人智榮基金會董事長施振榮表示，要以「新微笑曲線」為台灣轉型擘劃彩虹新...
宏碁集團創辦人智榮基金會董事長施振榮表示，要以「新微笑曲線」為台灣轉型擘劃彩虹新未來。 本報系資料庫
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面對新經濟時代的挑戰，宏碁集團創辦人、智榮基金會董事長施振榮表示，台灣需要轉型升級，要創新創造價值，就要以「新微笑曲線」推動產業跨域整合，為台灣未來轉型發展擘劃新方向。

擘劃未來轉型發展

施振榮是在1992年提出「微笑曲線」，「微笑曲線」就是一條說明產業附加價值的曲線。從橫軸來看，由左至右代表產業的上中下游，左邊是研展，中間是製造，右邊是行銷；縱軸則代表附加價值的高低。以市場競爭型態來說，曲線左邊的研展是全球性的競爭，右邊的行銷是地區性的競爭。

1992年，當時宏碁正進行第一次再造，施振榮表示，透過「微笑曲線」可以了解附加價值分布在何處，當年即以此與全球同仁進行溝通，說明組裝已經變成電腦業附加價值最低的部分，說服宏碁同仁應該放棄在台灣組裝，集中精力在附加價值更高的專精領域。

他進一步解釋，產業上中下游分工的附加價值有差異，投資研展是為了未來，附加價值高，但也存有風險；投資品牌的附加價值高，但建立需要時間，且要投入很多行銷資源。此外他也強調，不要誤解「微笑曲線」是要放棄製造，雖然附加價值相對較低，但製造的規模大，累積起來仍具效益，只怕供過於求。

多維思考創新價值

時隔28年之後，如今全球面對新的挑戰，數位經濟時代來臨，在產業4.0、AIoT等產業發展大趨勢之下，施振榮指出，面對未來我們也要有別以往的新思維來因應，台灣要轉型升級，未來就要進行跨領域整合才能創造以用戶為中心的新價值，藉由共享資源，攜手共創有形與無形的效益，落實在體驗經濟與共享經濟，這就「新微笑曲線」的精神所在。

施振榮強調，面對未來，台灣要以「新微笑曲線」推動產業跨域整合，替台灣創造新價值，做為台灣未來轉型發展的新方向。

他指出，「微笑曲線」與「新微笑曲線」的最大差異，就是以前是二維的思維，但面對未來，要在新經濟時代創造更高的附加價值，需要有多維的思考。所以他首度特別提出「新微笑曲線六維觀」，以X（上中下游）、Y（附加價值）、Z（領域別）三軸，再加上要考量「時間軸、有無形軸、直間接軸」畫出「新微笑曲線」。

共享資源追求第一

不同產業領域都有各自的「微笑曲線」可以詮釋其附加值所在，而「新微笑曲線」強調的是藉由跨領域整合，才能在新經濟中創造新的體驗並共享資源，如此才能創造新價值，這也是台灣未來轉型升級提升附加價值的關鍵所在。

施振榮並舉例說，台灣兩大優勢產業──ICT產業可以和醫療產業相結合，在AIoT的應用發展下有機會追求世界第一，對全人類提供更優質且服務更好的醫療服務做出具體貢獻。

另外，他提出另一個跨域整合的案例「銀光經濟．多元共創」來說明，他指出，這個合作案例是希望藉由來自不同領域的參與單位攜手合作，由台灣開始發起，全世界都面臨高齡化社會來臨，為了讓長者生活可以過得更有意義，也讓年輕人照顧長者的負擔與壓力降低，透過跨領域的資源共享與共創價值，畫出了這幅「彩虹微笑曲線」，也是象徵為全人類帶來多彩多姿的優質生活。

施振榮宏碁共享經濟
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