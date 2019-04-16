商業興 觀點／科技+運動 引爆新商機

2019-04-16 06:18 經濟日報 范慧宜



人生齒輪轉動的過程中，愈來愈多的人發現「身體健康是最大的本錢」，因此，紛紛投入資金與時間參與運動，添購智慧運動器材、穿戴裝置等產品，顯示了現代大眾對於運動消費型態多樣化的需求，而標榜智慧服務的健身房產業也持續被看好。

例如，運動科技公司Keep在2018年7月宣布完成1.27億美元的D輪融資，創下互聯網健身領域單筆融資最高紀錄，投資人包括高盛集團、騰訊、紀源資本、晨興資本及貝塔斯曼亞洲投資基金。

2014年10月成立的Keep主要服務是提供用戶健身教學、跑步、騎車、交友等一站式運動解決方案，旗下開發的App曾經榮獲 2015 App Store年度精選官方推薦的健身工具。2017年Keep開始啟動AI產品規劃，將業務場景擴展到App、線下場景與智能硬體三個方向，2018年更持續構建以內容為核心的運動科技平台，意圖打造一個科技互聯的運動生態。

目前已擁有超過1億用戶的Keep，主要訴求「自律給我自由」，更自詡引領年輕一代生活方式的運動品牌去發展，在構建科技互聯運動生態的目標下，Keep在2018年宣布打造科技互聯的運動科技生態，並開設了線下運動空間Keepland，推出潮流運動服飾品牌KeepUp、Keep智能跑步機K1，融合了線上及線下的應用場景，透過即時獲取用戶運動軌跡和興趣點，在AI技術支援下為智能硬體和線下運動空間提供精準且極具參考價值的用戶資料。

配合Keep專業跑步課程，根據課程編排自動調節跑步速度，通過課程語音提示指導跑步姿勢，同時記錄跑步數據、分析跑步效果。公司並且能夠進一步的研發更多個性化的健身服務和產品。

在科技與運動健身結合領域中不乏國際大廠出線，如運動設備大廠Oakley 與Intel合作推出Radar Pace虛擬教練助理服務，用戶在跑步時可詢問虛擬教練，提供基礎生理數據，如：心跳、里程、速度，有如專屬的健身教練，用戶無論在家或戶外都可以自主健身。

隨著用戶運動數據的累積，活躍的社區行為也源源不斷地提供數據，根據商研院數創中心（2018）統計，台灣整體運動服務業有10,129家，總產值高達424.7億元，市場未滿足需求仍高，看來這股運動風潮方興未艾，具有強大的價值潛力，如何應用科技在這股運動風潮勝出正考驗著各家業者。

（作者是商業發展研究院數位創新系統服務中心主任，本專欄每周二刊登）