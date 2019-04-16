親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
發現收益新支點
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

美國務院批准5億美元對台軍售案 延繼F-16培訓及後勤

商業興 觀點／科技+運動 引爆新商機

2019-04-16 06:18經濟日報 范慧宜

人生齒輪轉動的過程中，愈來愈多的人發現「身體健康是最大的本錢」，因此，紛紛投入資金與時間參與運動，添購智慧運動器材、穿戴裝置等產品，顯示了現代大眾對於運動消費型態多樣化的需求，而標榜智慧服務的健身房產業也持續被看好。

例如，運動科技公司Keep在2018年7月宣布完成1.27億美元的D輪融資，創下互聯網健身領域單筆融資最高紀錄，投資人包括高盛集團、騰訊、紀源資本、晨興資本及貝塔斯曼亞洲投資基金。

2014年10月成立的Keep主要服務是提供用戶健身教學、跑步、騎車、交友等一站式運動解決方案，旗下開發的App曾經榮獲 2015 App Store年度精選官方推薦的健身工具。2017年Keep開始啟動AI產品規劃，將業務場景擴展到App、線下場景與智能硬體三個方向，2018年更持續構建以內容為核心的運動科技平台，意圖打造一個科技互聯的運動生態。

目前已擁有超過1億用戶的Keep，主要訴求「自律給我自由」，更自詡引領年輕一代生活方式的運動品牌去發展，在構建科技互聯運動生態的目標下，Keep在2018年宣布打造科技互聯的運動科技生態，並開設了線下運動空間Keepland，推出潮流運動服飾品牌KeepUp、Keep智能跑步機K1，融合了線上及線下的應用場景，透過即時獲取用戶運動軌跡和興趣點，在AI技術支援下為智能硬體和線下運動空間提供精準且極具參考價值的用戶資料。

配合Keep專業跑步課程，根據課程編排自動調節跑步速度，通過課程語音提示指導跑步姿勢，同時記錄跑步數據、分析跑步效果。公司並且能夠進一步的研發更多個性化的健身服務和產品。

在科技與運動健身結合領域中不乏國際大廠出線，如運動設備大廠Oakley 與Intel合作推出Radar Pace虛擬教練助理服務，用戶在跑步時可詢問虛擬教練，提供基礎生理數據，如：心跳、里程、速度，有如專屬的健身教練，用戶無論在家或戶外都可以自主健身。

隨著用戶運動數據的累積，活躍的社區行為也源源不斷地提供數據，根據商研院數創中心（2018）統計，台灣整體運動服務業有10,129家，總產值高達424.7億元，市場未滿足需求仍高，看來這股運動風潮方興未艾，具有強大的價值潛力，如何應用科技在這股運動風潮勝出正考驗著各家業者。

（作者是商業發展研究院數位創新系統服務中心主任，本專欄每周二刊登）

健身
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

策略經營／新微笑曲線 推動產業跨域整合

2019-04-16 06:18

管理講堂／掌握關鍵 順應變化

2019-04-16 06:18

職場修煉室／培養快樂習慣

2019-04-16 06:18

VHQ反擊股市禿鷹 按鈴提告

2019-04-16 02:11

智擎經營權爭奪戰 白熱化

2019-04-15 23:32

智擎經營權／外資、委託書…牽動勝負

2019-04-15 23:25

公主遊輪宣布 台灣成亞洲第一大市場

2019-04-15 20:44

工業局檢討六輕氣爆 蘇治芬：這是人禍要求調查究責

2019-04-15 18:57

便利商店自有品牌首例 全家推氣泡水搶市

2019-04-15 16:19

巨大前執行長羅祥安 獲美BPSA終身成就獎

2019-04-15 14:46

天氣漸熱 超商雙雄涼水備戰

2019-04-15 14:46

西門町好樂迪大樓交易 3名投資客各賺百萬

2019-04-15 13:00

國內廢鋼鋼筋價持平 終止2連跌

2019-04-15 12:33

數位結合人文 遠傳攜手路易莎打造新店格

2019-04-15 11:52

今夏瓶裝水、冰品大戰提前開打 超商雙雄備戰

2019-04-15 11:51

盛治仁專訪（一）／雲朗「三化」 打造世界級飯店

2019-04-14 23:00

盛治仁專訪（二）／拚觀光 找出自己特色

2019-04-14 22:59

管理雞湯／企業經營 以動物為師

2019-04-14 22:54

策略行銷／楊建偉從總機到總座 融入城市文化、創意行銷

2019-04-14 22:54

致勝心法／許富舜：有效溝通 點燃創新火花

2019-04-13 23:06

許富舜，從醫師變聿信CEO

2019-04-13 23:06

聿信醫療顛覆診斷模式 國際大廠找上門

2019-04-13 23:06

聿信攻AI醫療 呼吸監測、即刻救命

2019-04-13 23:06

預防失智、改善代謝!葡萄王獲日內瓦1金1銀1特別獎

2019-04-13 14:10

晶華跨海結盟 攻豪宅管理

2019-04-13 01:51

晶華集團服務底子厚 助攻麗晶

2019-04-13 01:51

簡滄圳談都更 要解決人性

2019-04-12 23:40

潤泰集團今年推五建案 衝120億

2019-04-12 23:40

陸客大減、旅館住用率剩6成 房產大亨受不了喊賣

2019-04-10 13:45

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

外媒誤傳郭台銘擬辭董座 鴻海鄭重否認

2019-04-15 13:29

這銀行膽子好大 總經理人事金管會還沒准就先上網站

2019-04-15 10:19

南山人壽IPO案 被金管會退件了

2019-04-15 11:55

報稅注意！ 海外所得課稅三大誤解、一提醒

2019-04-15 10:32

公主遊輪宣布 台灣成亞洲第一大市場

2019-04-15 20:44

批美軍售舊武器 郭台銘：哪國國防靠美國安全脫身？

2019-04-15 12:25

自費醫療令人憂 如何自備「醫桶金」？

2019-04-15 17:58

公股行庫新人事 六女將獲蘇揆青睞

2019-04-15 14:51

外媒誤報郭台銘將請辭 鴻海還原事發現場

2019-04-15 14:01

逕自公告新任總經理為蔡麗雪 一銀：疏漏誤植

2019-04-15 17:06

立委轟新壽、南山人壽淨值槓桿比逾30倍 要金管會管管

2019-04-15 11:54

回應顧立雄 陳錦稷：非上市公司因此適當揭露

2019-04-15 17:57

郭台銘降低個人色彩不輕言退休 主導鴻海大方向

2019-04-15 19:22

張善政出新書談斜槓 政商人脈一次排開

2019-04-15 13:43

一銀新總座還沒核准就上任 連名片都已印好了？

2019-04-15 12:45

張善政出新書 尹衍樑低調到場祝賀

2019-04-15 14:11

迎接報稅季 海外所得申報該注意那些重點？

2019-04-15 10:19

壽險五地雷 金管會急拆引信

2019-04-16 03:07

壽險業淨值比波動大偏低 金管會將找來喝咖啡

2019-04-15 09:21

金管會未核准一銀逕自公布總經理人事 立委：憑什麼？

2019-04-15 10:39

打造台灣經濟奇蹟 加工出口區現在由誰稱霸？

2019-04-15 09:56

華映、大同遭金管會移送 會計師籲檢調速偵辦

2019-04-15 14:49

西門町好樂迪大樓交易 3名投資客各賺百萬

2019-04-15 13:00

鴻海威州廠 郭台銘重申明年第四季量產

2019-04-15 11:55

台灣金控獨董陳錦稷臉書放話 顧立雄：不適宜

2019-04-15 13:21

老台銀人黃瑞沐接彰銀總座 提五大發展方向

2019-04-15 18:39

不保證有國家隊 顧立雄：只會價格競爭 純網銀會先倒

2019-04-15 12:02

結合路易莎 遠傳開數位咖啡館

2019-04-15 14:46

新公司法鬆綁法規 3項便民措施看這裡

2019-04-15 13:14

開放純網銀允許價格戰？ 顧立雄：尊重市場機制

2019-04-15 11:04

台糖董總年終高於平均 經濟部砍回4.4個月

2019-04-15 13:15

國發會主委陳美伶缺席經委會 藍營立委不滿

2019-04-15 09:55

宏達電VR一體機在台上市 祭限時贈送遊戲序號搶客

2019-04-15 17:04

遠傳攜手路易莎咖啡 推複合門市

2019-04-15 11:37

增資臺企銀變第2大股東 賴士葆：用國發基金買金脈人脈

2019-04-15 11:21

中資疑雲卡雙子星 金管會考量洗錢防制關注金流

2019-04-15 17:30

自貿區條例審查為韓市長而審？ 沈榮津：尊重國會

2019-04-15 09:40

手機新兵Realme 搶進台灣萬元以下市場

2019-04-15 13:48

首家純網銀 7月底前核准

2019-04-15 14:46

立委轟壽險業：拿保戶錢做金錢遊戲 出了事全民買單

2019-04-15 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top