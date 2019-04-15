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「單純不是笨」 吳鳳開譙義國藝人不老實：欺騙台灣人！

公主遊輪宣布 台灣成亞洲第一大市場

2019-04-15 20:44經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

全球豪華遊輪品牌公主遊輪4月15日於基隆港盛大迎接2018年掀起遊輪旅遊熱潮的「盛世公主號」，同時宣布2019年公主遊輪台灣航季正式開始。

公主遊輪針對2018年曾搭乘過盛世公主號賓客進行內部調查，發現滿意度不僅高達9成，更有9成7賓客還想再搭乘盛世公主號。公主遊輪國際市場部行銷總監萊恩・巴頓（Ryan Barton ) 表示：「台灣目前已是公主遊輪亞洲第一大暨全球第三大客源市場，期待隨著2019年航季展開以及母港升級服務，我們將再造新一波遊輪熱潮！」

公主遊輪台灣行銷總監陳欣德指出：「公主遊輪除了在台創下旅客最高滿意度外，2018年在地採購金額更高達2千萬美元。其中餐飲食材（包含台灣蔬果及稻米）占約900萬美金，也預估在今年有機會超越2千萬美元。」

他說，公主遊輪不僅在台成立邁入第六年，累積賓客人次也即將於今年突破第100萬。希望有越來越多的台灣民眾一起體驗國際豪華遊輪所帶來的優質服務與奢華體驗，讓豪華遊輪旅行能全面進入台灣民眾旅行藍圖。

台灣港務公司董事長吳宗榮也表示：「2018年公主遊輪首度布局三船於基隆母港進行服務，今天非常開心看到盛世公主號再臨基隆，度過第二個春夏航程。盛世公主號去年在基隆港進出旅客人次高達20萬，今年基隆港郵輪母港航次可望成長14%，達到74萬人次。台灣港務公司更因應單趟可能高達三至四千名旅客進出服務，在基隆港率先斥資超過5,000萬元供移民署建置新一代自動通關系統，並持續升級其他軟、硬體服務，滿足更多旅客需求。」

2019年公主遊輪將提供54載客出港航次、214天旅程，預估將突破15萬名賓客，包括盛世公主號（4到7月）以及太陽公主號（7到9月），並將台灣母港服務規格再升級，包括由米其林星廚陳辰朗（Richard Chen）升級改良的免費主餐廳中式佳餚。

獨家「沖繩魂」體驗活動，在海上直接感受沖繩當地人文風情，除了欣賞傳統舞蹈、品嚐泡盛、沖繩雜炒與其他風情活動等。

2019台灣航季更推出「日韓雙國遊行程」，每月僅一班航次，帶領台灣賓客一次暢玩日系九州（福岡、長崎及鹿兒島）與韓流城市（釜山、麗水與濟州島）。

公主遊輪今日派出超萌吉祥物「史丹利熊」於基隆港盛大迎接「盛世公主號」，並同時宣布...
公主遊輪今日派出超萌吉祥物「史丹利熊」於基隆港盛大迎接「盛世公主號」，並同時宣布2019年公主遊輪台灣航季正式開始。公主遊輪／提供
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公主遊輪國際市場部行銷總監萊恩・巴頓（RyanBarton）表示，台灣是公主遊輪...
公主遊輪國際市場部行銷總監萊恩・巴頓（RyanBarton）表示，台灣是公主遊輪亞洲第一大暨全球第三大客源市場，期待2019年航季展開以及母港升級服務，將再造新一波遊輪高峰。公主遊輪／提供
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