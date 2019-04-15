唯數強作連發搶攻日本、泰國 積極深化亞洲布局

2019-04-15 17:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



遊戲IP整合商唯數（6626）2019年唯數在海外市場佈局再下一城，先後取得遊戲大廠網易遊戲、完美世界所研發的《神諭文明》、《烈火如歌》海外代理權，兩款大作將於日本、泰國接連推出。其中《神諭文明》是網易遊戲繼《陰陽師》、《第五人格》後又一大作，《烈火如歌》在2018年9月更曾攻佔台灣地區雙平台App下載榜冠軍！兩款遊戲市場潛力巨大，將替唯數海外運營創下佳績，增添新動能。

唯數2018年海外成績亮眼，首款叩關日本大作《大三國志》上市一年後，仍在2018年12月登上Appstore遊戲營收榜前10名，成績斐然，而今年持續強化海外佈局。其中，唯數取得由知名遊戲大廠完美世界研發的3D唯美武俠手遊《烈火如歌》泰國代理權，該款遊戲改編自同名IP小說及大熱電視劇，該劇在中國網路平台播出時曾創下突破500億點擊的驚人紀錄。

該劇分別由亞洲男神周渝民及有誘惑女神之稱的迪麗熱巴主演，男主角F4「仔仔」周渝民自《流星花園》就在泰國爆紅，至今人氣不減；女主角迪麗熱巴出演的超夯古裝劇《三生三世十里桃花》預計近期將於泰國第3電視台播出，更是未演先轟動。

挾著男女主角在當地的超高人氣，加上尖端渲染技術再現的絕美戀歌，並融入獨創的AR角色互動及多種社交嶄新玩法，讓《烈火如歌》手遊版不論在台港澳、星馬等地，表現皆相當亮眼，2018年9月更曾一舉創下攻佔台灣地區雙平台App下載榜冠軍、遊戲營收榜第4名的紀錄，未來在泰國上市亦可望創造佳績。

而由研發大廠網易遊戲授權、唯數在日本發行之策略手遊《大三國志》成績不俗，不僅奠定唯數日本發行之根基，在日本市場操作SLG類型遊戲運營的專業更受到各界肯定，而今再次取得網易遊戲新作跨文明SLG手遊《神諭文明》的日本代理權，該款手遊主打高自由度，強調獨特的建築策略玩法和充滿新鮮感的多文明世界觀，在玩家中備受好評。

有別於幾乎壟斷日本SLG市場的三國、戰國題材，這款中西神話交織成的SLG手遊不僅格局更開闊，題材也讓人耳目一新，有望成為日本SLG市場的最新藍海。看好日本玩家對於SLG遊戲領域的深耕，唯數也期許能延續《大三國志》的好成績，對於《神諭文明》相當抱有信心。

根據遊戲產業調查機構Newzoo的報告指出，日本、泰國分別為2018年全球遊戲市場第3名及第20名。報告稱，日本擁有6760萬玩家，在遊戲上的支出將達192億美元，且日本玩家在遊戲上的消費比其他地區更高，這種情況在手遊上又更加明顯，據統計，日本手遊玩家的平均消費大約是北美玩家的1.5倍；

Newzoo也預估，2019年東南亞遊戲市場規模有望達到46億美元，增幅高達22%，東南亞將成為全球增速最快的遊戲市場。而泰國去年在遊戲的支出達到7億美元，在東南亞排名第2，儘管為發展中國家，得益於智慧型手機的迅速普及新興市場經濟快速發展，泰國市場前景一片光明。

唯數在2018年繼日本、泰國子公司締造營運佳績後，第3季也正式成立唯數韓國子公司，在競爭激烈的亞洲市場中成功站穩腳步。今年更計畫接連推出《烈火如歌》、《神諭文明》等強檔鉅作，即是看好日本、泰國的消費潛力，唯數也將持續攻佔海外，積極深化亞洲市場的佈局。